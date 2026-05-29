10 phim Hàn là đỉnh cao không thể lặp lại, xem xong chỉ muốn quay lại tập 1

1. Reply 1988

Reply 1988 không phải kiểu phim Hàn có quá nhiều biến cố kịch tính, nhưng lại khiến khán giả day dứt rất lâu sau khi xem xong. Bộ phim kể về cuộc sống của năm gia đình sống trong cùng một khu phố nhỏ, nơi tình bạn, tình thân và những rung động đầu đời hiện lên chân thật đến mức ai xem cũng thấy một phần tuổi trẻ của mình trong đó.

Điều khiến bộ phim trở thành tượng đài nằm ở cảm giác quá đỗi đời thường. Những bữa cơm gia đình, tiếng gọi nhau í ới trong con hẻm nhỏ hay những lần lặng lẽ hy sinh của cha mẹ đều đủ khiến người xem bật khóc. Và tất nhiên, chuyện tình cảm cùng màn đoán “chồng tương lai là ai” từng khiến khán giả phát cuồng suốt thời gian phim lên sóng cũng là lý do khiến trải nghiệm lần đầu trở nên khó quên.

2. Crash Landing On You

Một nữ tài phiệt Hàn Quốc vô tình bị lốc cuốn sang Triều Tiên rồi gặp một sĩ quan quân đội lạnh lùng. Chỉ riêng phần mở đầu ấy đã đủ tạo nên sức hút cho Crash Landing On You. Nhưng điều khiến bộ phim thực sự trở thành cơn sốt toàn châu Á lại nằm ở chuyện tình vừa lãng mạn vừa bi thương của cặp đôi chính.

Khán giả bị cuốn vào từng khoảnh khắc nhỏ giữa hai nhân vật, từ những lần âm thầm bảo vệ nhau cho đến các phân đoạn chia ly nghẹn ngào. Bộ phim còn tạo nên cảm giác hồi hộp vì ranh giới chính trị luôn hiện hữu, khiến người xem không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và chính vì đã biết kết cục, cảm xúc bùng nổ của lần xem đầu tiên gần như không thể lặp lại.

3. Goblin

Goblin là kiểu phim mà chỉ cần nghe nhạc nền thôi cũng đủ kéo khán giả trở về cảm giác năm nào. Từ hình ảnh, màu phim cho tới các câu thoại nổi tiếng, mọi thứ đều mang chất lượng điện ảnh hiếm thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Câu chuyện về yêu tinh Kim Shin mang số phận bất tử và cô dâu định mệnh Ji Eun Tak không chỉ là chuyện tình lãng mạn, mà còn là hành trình của sự cô độc và chờ đợi kéo dài hàng trăm năm. Bộ phim khiến người xem cười vì những màn tung hứng hài hước, rồi ngay lập tức khiến họ nghẹn lòng ở những cảnh chia ly đầy ám ảnh. Đây cũng là một trong số ít phim mà cảm giác lần đầu xem gần như không thể thay thế bởi người xem sẽ không còn bất ngờ trước các nút thắt cảm xúc nữa.

4. Lovely Runner

Không ai nghĩ một bộ phim xuyên không lại có thể khiến khán giả “lụy” đến vậy. Lovely Runner bắt đầu bằng hành trình quay ngược thời gian để cứu thần tượng, nhưng càng xem lại càng trở thành câu chuyện chữa lành đầy cảm xúc.

Điểm mạnh lớn nhất của phim chính là phản ứng tình cảm bùng nổ của cặp diễn viên chính. Từ những khoảnh khắc học đường dễ thương cho đến các phân đoạn đau lòng, bộ phim luôn khiến khán giả chìm trong cảm giác vừa vui vừa day dứt. Đặc biệt, các cú xoay chuyển ở nửa sau khiến người xem liên tục thấp thỏm. Và một khi đã biết toàn bộ bí mật phía sau, cảm giác nghẹt thở ở lần xem đầu gần như không còn nguyên vẹn.

5. Descendants Of The Sun

Có thể nói Descendants Of The Sun là một trong những bộ phim tạo nên cơn sốt lớn nhất lịch sử phim Hàn. Thời điểm phim phát sóng, gần như khắp châu Á đều phát cuồng vì chuyện tình giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon.

Bộ phim thành công vì dung hòa được rất nhiều yếu tố: lãng mạn, hài hước, hành động và cả những khoảnh khắc sinh tử nghẹt thở nơi vùng chiến sự. Những màn thả thính nổi tiếng, các cảnh giải cứu căng thẳng cùng phản ứng tình cảm bùng nổ của cặp đôi chính từng khiến khán giả đứng ngồi không yên sau mỗi tập phát sóng. Đây là kiểu phim mà cảm giác được theo dõi từng tập cùng cả thế giới chính là điều khiến trải nghiệm lần đầu trở nên vô giá.

6. Coffee Prince

Nếu phải chọn một phim tình cảm có sức sống bền bỉ nhất của Hàn Quốc, Coffee Prince chắc chắn nằm trong danh sách đó. Chuyện phim xoay quanh cô gái tomboy Go Eun Chan giả trai để vào làm ở quán cà phê chỉ tuyển nam nhân viên, từ đó tạo nên mối quan hệ đầy rắc rối với ông chủ Choi Han Kyul.

Điều đặc biệt của bộ phim nằm ở cách xây dựng cảm xúc rất tự nhiên. Khán giả có thể cảm nhận rõ sự giằng xé và hoang mang của nam chính khi anh dần nhận ra mình rung động với một người mà anh nghĩ là con trai. Dù đã nhiều năm trôi qua, bộ phim vẫn giữ được sức hút bởi cảm giác rung động rất thật mà nó mang lại.

7. Healer

Healer là kiểu phim càng xem càng khó dừng lại. Bộ phim kết hợp giữa hành động, bí ẩn và tình cảm, tạo nên nhịp phim cực kỳ cuốn hút.

Nhân vật người đưa tin bí ẩn Seo Jung Hoo không chỉ khiến khán giả mê mẩn vì ngoại hình và kỹ năng chiến đấu, mà còn bởi câu chuyện quá khứ đầy bí ẩn của anh. Bộ phim liên tục tạo ra những cú lật mở khiến người xem phải tò mò xem tiếp. Chính cảm giác không thể đoán trước diễn biến là thứ làm nên giá trị của lần xem đầu tiên.

8. Taxi Driver

Taxi Driver mang đến cảm giác cực kỳ hả hê khi xây dựng mô típ báo thù dành cho những nạn nhân không được pháp luật bảo vệ. Mỗi vụ án là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều đủ khiến người xem phẫn nộ rồi thỏa mãn khi cái ác bị trừng trị.

Điểm khiến bộ phim trở nên gây nghiện chính là những kế hoạch trả thù thông minh cùng các màn cải trang liên tục của nam chính Kim Do Gi. Người xem gần như không thể biết tiếp theo anh sẽ dùng cách gì để xử lý kẻ xấu. Và cũng vì vậy, cảm giác hồi hộp ở lần xem đầu tiên luôn đặc biệt hơn rất nhiều.

9. Secret Garden

Ở thời điểm phát sóng, Secret Garden thực sự là hiện tượng toàn châu Á. Chuyện tình giữa chàng tài phiệt Kim Joo Won và nữ diễn viên đóng thế Gil Ra Im kết hợp cùng tình tiết hoán đổi thân xác từng khiến khán giả mê mẩn suốt một thời gian dài.

Bộ phim sở hữu gần như mọi yếu tố tạo nên một phim tình cảm kinh điển: cặp đôi chính có phản ứng tình cảm mạnh, lời thoại gây sốt, nhạc phim ám ảnh và hàng loạt cảnh lãng mạn khó quên. Với nhiều khán giả đời đầu, đây là bộ phim đã đưa họ bước chân vào thế giới phim Hàn.

10. Goong

Với thế hệ mê phim Hàn những năm 2000, Goong gần như là ký ức thanh xuân không thể thay thế. Bộ phim kể về cuộc hôn nhân sắp đặt giữa thái tử Lee Shin và nữ sinh bình thường Chae Kyung trong bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng vẫn còn chế độ quân chủ.

Điều khiến Goong trở nên đặc biệt chính là cảm giác cổ tích pha lẫn cô đơn. Những bộ trang phục hoàng gia, phần nhạc phim đầy ám ảnh cùng chuyện tình “cưới trước yêu sau” từng khiến hàng triệu khán giả mất ăn mất ngủ. Dù nhịp phim hiện tại có thể không còn hợp với số đông khán giả trẻ, nhưng cảm giác rung động khi lần đầu xem Goong vẫn là điều rất khó thay thế.

Nguồn: Soompi