10 phim cổ trang trọng sinh báo thù hay nhất Trung Quốc, xem rồi mới hiểu vì sao ai cũng mê

Từ Chiết Yêu, Quý Nữ đến những cái tên từng gây sốt như Cửu Trọng Tử hay Ninh An Như Mộng, dòng phim cổ trang trọng sinh báo thù đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Dù nhiều tác phẩm đã tiết chế yếu tố trọng sinh để đáp ứng quy định kiểm duyệt, mô-típ thay đổi số phận, báo thù, đấu trí quyền mưu và nữ chính mạnh mẽ vẫn đủ sức khiến khán giả mê mẩn. Dưới đây là 10 bộ phim cổ trang trọng sinh báo thù nổi bật nhất, vừa sở hữu thành tích ấn tượng vừa nhận được nhiều sự yêu thích từ người xem.

Khom Lưng

Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trên Tấn Giang. Phim kể về Tiểu Kiều, cháu gái gia chủ Yên Châu, vì sự an nguy của gia tộc mà chấp nhận thay người khác xuất giá, kết hôn với Ngụy Thiệu chủ nhân của gia tộc họ Ngụy. Sau khi thành hôn, cả hai phải đối mặt với vô số biến cố và mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc. Từ chỗ lạnh nhạt, xa cách, họ dần đồng cam cộng khổ, nảy sinh tình cảm và cuối cùng cùng nhau bình định thiên hạ. Ngay sau khi phát sóng, phim nhanh chóng vượt mốc 400 triệu lượt xem. Trong nguyên tác, câu chuyện bắt đầu khi Tiểu Kiều được trọng sinh để thay đổi bi kịch của kiếp trước. Hình tượng nữ chính thông minh, EQ cao và biết lấy nhu thắng cương đã giúp cô trở thành một trong những nữ chính được yêu thích nhất.

Cửu Trọng Tử

Đậu Chiêu từ nhỏ mất mẹ, bị gia đình đưa về quê nuôi dưỡng. Sau khi kết hôn, cô lại bị em gái và chồng phản bội, cuối cùng chết thảm. Sau khi được trọng sinh, Đậu Chiêu quyết tâm tự nắm giữ vận mệnh của mình. Cô kết duyên với Tống Mặc người có mối nhân duyên từ kiếp trước với mình. Hai người cùng sát cánh vượt qua khó khăn và bảo vệ lẫn nhau. Cửu Trọng Tử cũng tái hiện những cảnh kinh điển trong nguyên tác và trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất cuối năm 2024.

Quý Nữ

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Trùng Sinh Chi Quý Nữ Khó Cầu của Thiên Sơn Trà Khách. Trang Hàn Nhạn (Trần Đô Linh) từ nhỏ bị bỏ rơi. Sau khi trưởng thành, cô trở lại kinh thành và bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Phó Vân Tịch (Tân Vân Lai) Thiếu khanh Đại Lý Tự. Bằng trí tuệ và sự mưu lược, cô liên tục giành chiến thắng trong các cuộc đấu đá gia tộc và tranh đoạt quyền lực, trở thành hình mẫu nữ chính mạnh mẽ điển hình. Trong nguyên tác, Trang Hàn Nhạn vốn lương thiện nhưng bị chị gái và mẹ kế hãm hại đến chết. Sau khi trọng sinh về năm 13 tuổi, cô quyết tâm báo thù, thay đổi số phận và cuối cùng tìm được tình yêu đích thực.

Ninh An Như Mộng

Ninh An Như Mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của Thời Kính. Khương Tuyết Ninh dùng mọi thủ đoạn để trở thành Hoàng hậu nhưng cuối cùng bị ép tự sát trong một cuộc chính biến. Sau khi trọng sinh, cô muốn tránh xa quyền lực nhưng lại vô tình trở thành học trò của Tạ Nguy vị Đế sư từng là kẻ thù ở kiếp trước. Từ đó, cô gặp lại những nhân duyên dang dở và mở ra một kết cục hoàn toàn khác. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của phim là chuyện tình cảm giữa Khương Tuyết Ninh với ba người đàn ông: Tạ Nguy, Trương Già và Yến Lâm.

Độ Hoa Niên

Độ Hoa Niên chuyển thể từ tiểu thuyết Trưởng Công Chúa của Mặc Thư Bạch. Trưởng công chúa Lý Dung và Tể tướng Bùi Văn Tuyên kết hôn vì lợi ích chính trị. Không có tình yêu, hai người sống trong nghi kỵ rồi chết vì những âm mưu quyền lực. Sau khi trọng sinh trở lại thời trẻ, cả hai mang theo ký ức kiếp trước, nhanh chóng chia sẻ thông tin và tháo gỡ hiểu lầm. Cuối cùng, họ cùng tìm ra chân tướng phía sau mọi âm mưu và nối lại tình xưa. Điểm đặc biệt của phim là cả nam và nữ chính đều trọng sinh, giúp tiết tấu câu chuyện nhanh và hấp dẫn hơn.

Tiên Đài Hữu Thụ

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cuồng Thượng Gia Cuồng. Mười tám năm trước, thiên tài tu tiên Tô Dịch Thủy được sư phụ Mộc Thanh Ca thay đổi vận mệnh. Mộc Thanh Ca mang tiếng xấu thay cho đệ tử và qua đời. 18 năm sau, cô sống lại nhưng mất hết ký ức. Lúc này, Tô Dịch Thủy đã trở thành chưởng môn Tây Sơn phái và quyết tâm bảo vệ cô suốt đời. Mối quan hệ thầy trò đảo ngược cùng những ràng buộc từ kiếp trước khiến bộ phim vừa hài hước vừa cảm động.

Tự Cẩm

Khương Tự - tiểu thư phủ Đông Bình Bá, bị người mình yêu là Úc Cẩm giết chết ở kiếp trước. Sau khi trọng sinh, cô quyết đoán hủy hôn, đấu trí với người thím độc ác, mở cửa hàng hương liệu và điều tra hàng loạt vụ án thiếu nữ bị sát hại. Cô gặp lại Úc Cẩm vị thiếu niên tướng quân. Hóa ra ở kiếp trước, sau khi vô tình giết Khương Tự, Úc Cẩm đã đánh đổi sinh mạng và ký ức của mình để đổi lấy cơ hội trọng sinh cho cô. Sau vô số thử thách, hai người cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Cẩm Nguyệt Như Ca

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh của Thiên Sơn Trà Khách. Trưởng nữ nhà họ Hòa là Hòa Yến vì muốn bảo vệ tước vị của gia tộc nên phải giả trai, mang thân phận người anh cả Hòa Như Phi ra chiến trường. Lập nhiều chiến công hiển hách, cô được phong danh hiệu “Phi Hồng tướng quân”. Thế nhưng khi trở về trong vinh quang, cô lại bị chính gia đình phản bội: công lao bị cướp mất, bản thân còn bị hãm hại đến mù lòa. May mắn sống sót, Hòa Yến trọng sinh thành con gái của một viên hiệu úy giữ cổng thành. Quyết tâm báo thù và giành lại tất cả những gì đã mất, cô một lần nữa cải trang nam nhi gia nhập quân đội. Tại đây, cô gặp lại Tiêu Giác người bạn đồng môn thuở nhỏ. Hai người cùng bảo vệ đất nước, trải qua sinh tử và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Phúc Lưu Niên

Đại tiểu thư nhà họ Lục Lục An Nhiên quen biết Nhị hoàng tử Mục Trạch sau một lần gặp nạn và tưởng rằng chàng chỉ là một thị vệ bình thường. Đồng thời, nàng hiểu lầm Cửu hoàng tử Mục Xuyên là một công tử ăn chơi. Sau khi kết hôn với Mục Trạch, Lục An Nhiên mới phát hiện đây chính là khởi đầu của địa ngục. Mục Trạch vì ngai vàng mà bất chấp tất cả, còn nàng vô tình trở thành đồng phạm. Cuối cùng bị phế hậu và chết trong biển lửa. Khi được sống lại trước thời điểm gặp hai vị hoàng tử, Lục An Nhiên thề sẽ báo thù.

Kiều Sở

Bộ phim kể về Sở Triều, con gái một vị tướng quân, từng trở thành quân cờ trong cuộc chiến quyền lực. Sau khi có cơ hội làm lại cuộc đời, cô quyết tâm tự nắm giữ vận mệnh, từng bước thay đổi số phận và đối đầu với những âm mưu chốn triều đình. Sở hữu nhịp phim dồn dập, nhiều tình tiết bất ngờ cùng mô-típ trùng sinh báo thù hấp dẫn, Kiều Sở nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi lên sóng. Tác phẩm còn được bảo chứng bởi nguyên tác nổi tiếng Sở Hậu, trong khi màn kết hợp của Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên, cùng chuyện tình từ đối đầu đến đồng hành của hai nhân vật chính, trở thành điểm cộng lớn của bộ phim.