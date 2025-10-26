10 nữ bác sĩ đẹp nhất Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh xếp sau Dương Tử, hạng 1 khen cả đời cũng không đủ

Dương Mịch - Cảm Ơn Bác Sĩ

Trong Cảm Ơn Bác Sĩ, Dương Mịch hóa thân thành Tiêu Ninh, nữ bác sĩ cấp cứu lạnh lùng nhưng đầy ấm áp. Cô mang tạo hình giản dị, gương mặt gần như để mộc, vừa chân thật vừa toát lên thần thái chuyên nghiệp. Không còn là nàng tiểu hoa sang chảnh trên thảm đỏ, Dương Mịch ở đây khoác áo blouse trắng mà vẫn cuốn hút bởi ánh mắt kiên định và nét đẹp trưởng thành. Thế nên không nói quá khi cho rằng, nhan sắc của Dương Mịch khen cả đời cũng không đủ.

Lý Thấm - Quân Trang Thân Yêu

Lý Thấm vào vai Hạ Sơ, nữ bác sĩ quân y mạnh mẽ, thông minh và giàu lòng nhân ái. Tạo hình của cô mang đậm hơi thở quân đội, gọn gàng, sắc nét nhưng vẫn phảng phất sự nữ tính. Với làn da trắng mịn và ánh nhìn kiên nghị, Lý Thấm chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp kỷ luật mà mềm mại, cực kỳ “hợp gu” trong dòng phim quân nhân - y học.

Dương Tử - Nữ Tâm Lý Sư

Dương Tử thủ vai Hà Đốn, một nhà tâm lý học vừa sắc sảo vừa nhạy cảm. Cô có tạo hình hiện đại, tóc ngắn, makeup nhẹ nhàng nhưng tinh tế, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp vừa trẻ trung đúng chất “chị đẹp Gen Z”. Dương Tử vẫn giữ được vẻ ngọt ngào đặc trưng, nhưng thêm vào đó là khí chất trưởng thành và tự tin hơn hẳn.

Triệu Lệ Dĩnh - Ai Là Hung Thủ

Khác biệt hoàn toàn với hình tượng “ngọc nữ” thường thấy, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Thẩm Vũ, một bác sĩ tâm lý dấn thân vào vụ án giết người. Gương mặt ít trang điểm, ánh mắt chứa đầy uẩn khúc khiến nhân vật của cô vừa mong manh vừa gai góc. Triệu Lệ Dĩnh chứng minh thần thái lột xác ngoạn mục, thể hiện chiều sâu nội tâm hơn là chỉ đẹp bề ngoài.

Mã Tư Thuần - Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh

Trong bộ phim đầy cảm xúc này, Mã Tư Thuần vào vai Miêu Tuyết, nữ bác sĩ tận tâm giữa những hiểm nguy của thiên tai. Tạo hình giản dị với áo blouse và mái tóc cột cao, nhưng ánh mắt đầy xúc cảm khiến cô trở nên cuốn hút theo cách rất đời thường. Nhan sắc dịu dàng, chân thực, cùng diễn xuất tự nhiên giúp Mã Tư Thuần tỏa sáng trong từng khung hình.

Thích Vi - Cùng Nhau Hít Thở Thật Sâu

Thích Vi đảm nhận vai Chu Lộ, nữ bác sĩ gây mê, vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Với phong thái điềm đạm, mái tóc gọn gàng và gương mặt sáng, cô toát lên vẻ chuyên nghiệp, trưởng thành. Thích Vi không cần cầu kỳ mà vẫn đẹp theo cách rất riêng, một vẻ đẹp của phụ nữ biết mình là ai.

Trương Huệ Văn - Xin Chào Ngọn Lửa Xanh

Trong vai Tạ Tĩnh Tĩnh, bác sĩ nhiệt huyết làm việc cùng lực lượng cứu hỏa, Trương Huệ Văn mang đến hình ảnh tươi sáng và giàu năng lượng. Nụ cười rạng rỡ, thần thái chân thành giúp cô ghi điểm mạnh. Nhan sắc trong veo như sương sớm, kết hợp với tạo hình blouse trắng khiến Trương Huệ Văn trông vừa đáng tin, vừa thân thiện.

Tống Thiến - Sinh Mệnh Thân Yêu

Tống Thiến vào vai Đường Giai Giai, nữ bác sĩ sản khoa ấm áp và tinh tế. Cô chọn lối diễn tiết chế, nhẹ nhàng, khiến người xem cảm nhận rõ sự nhân hậu trong ánh mắt. Tạo hình đơn giản nhưng thanh lịch, giúp nhan sắc chín muồi của Tống Thiến được tôn lên rõ nét dịu dàng mà vẫn đầy sức hút.

Tần Lam - Tất Cả Về Bác Sĩ Đường

Tần Lam tiếp tục thể hiện phong thái “nữ tổng tài blouse trắng” khi hóa thân thành Đường Nhiên, bác sĩ khoa ngoại tài năng. Cô xuất hiện với tóc búi cao, trang điểm nhẹ, ánh nhìn sắc sảo - đúng chất phụ nữ thành đạt. Vẻ đẹp trưởng thành, điềm tĩnh giúp Tần Lam ghi dấu ấn như một biểu tượng của “nữ bác sĩ quyền lực”.

Bạch Bách Hà - Ngoại Khoa Phong Vân

Bạch Bách Hà trong vai Lục Thần Hi đã mang tới một hình ảnh nữ bác sĩ không chỉ cứu người, mà còn chiến đấu với định kiến, với quá khứ và với chính mình. Từ khoảnh khắc bước vào phòng mổ cho tới lúc ngồi đối diện với thân nhân bệnh nhân, tạo hình của cô với áo blouse trắng, ánh mắt kiên định đã gửi gắm thông điệp về y đức và bản lĩnh. Mặc dù có ý kiến cho rằng hình ảnh bác sĩ trẻ tuổi ở vị trí cao trong phim hơi lý tưởng hóa, nhưng chính điều đó lại khiến nhân vật Lục Thần Hi trở thành “bản sao” để khán giả hy vọng: bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn đủ người để tin tưởng trao sinh mạng mình.