10 năm trao vị lành cho triệu bữa ăn ngon

Với người nội trợ, câu hỏi quen thuộc "Món này có ngon hơn nhờ rau tươi không?" phản ánh mong mỏi lớn nhất: sự an tâm trong lựa chọn nguyên liệu. Hành trình 10 năm của WinEco đã cùng thấu hiểu tâm lí đó và góp phần mang lại những bữa cơm ngon, đủ chất, an tâm của mỗi gia đình Việt.

Rau sạch WinEco dần trở nên quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt.

Theo nghiên cứu của Cimigo (2022), 61% người tiêu dùng Việt Nam theo đuổi chế độ ăn lành mạnh và 72% sẵn sàng chi trả thêm cho sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, Organic hay tiêu chuẩn an toàn cao hơn. Điều này cho thấy rau sạch không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, mà còn mang đến giá trị tinh thần: sự yên tâm và cảm giác bữa cơm thêm ngon miệng.

Chính từ nhu cầu tưởng chừng giản đơn ấy, WinEco đã bắt đầu hành trình 10 năm "trao vị lành" đến hàng triệu bữa ăn Việt.

Những con số biết nói – Từ nông trường đến bàn ăn

Tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, WinEco hiện sở hữu 12 nông trường công nghệ cao trải dài trên cả nước, phủ xanh hơn 3.000 ha đất canh tác và cung ứng hàng trăm nghìn tấn rau củ quả mỗi năm. Hệ thống phân phối rộng khắp hơn 4.000 điểm bán thuộc WinMart, WinMart+ và WiN giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận rau sạch mà không cần thay đổi thói quen mua sắm.

Danh mục sản phẩm đa dạng với hơn 150 chủng loại, từ các loại rau ăn lá, rau ăn củ quả, rau gia vị… được thu hoạch hằng ngày và kiểm định nghiêm ngặt theo chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P, Organic trước khi đến tay khách hàng. Tiêu chuẩn TƯƠI – NGON – DINH DƯỠNG trở thành cam kết cốt lõi, bảo chứng cho hàng triệu mâm cơm Việt.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhiều sản phẩm của WinEco còn được xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một số thị trường quốc tế – khẳng định năng lực sản xuất đạt chuẩn và chất lượng đồng nhất.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thực phẩm an toàn, mô hình nông nghiệp công nghệ cao của WinEco còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững.

Lan tỏa "vị lành" – Khẳng định vị thế tiên phong

Sau 10 năm, WinEco đã trở thành một trong những thương hiệu được tin cậy nhất trong lĩnh vực rau sạch tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của WinEco không nằm ở những con số sản lượng, mà ở trải nghiệm cụ thể của người tiêu dùng trong từng bữa cơm: cảm giác an tâm, hạnh phúc và gắn kết. Hành trình 10 năm ấy không chỉ mang đến nguồn thực phẩm an toàn, mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho bữa ăn Việt: ngon miệng, đủ chất và bền vững.

Với 12 nông trường, hơn 150 mặt hàng, mạng lưới phân phối hơn 4.000 điểm bán cùng các tiêu chuẩn sản xuất khắt khe theo mô hình Nhật Bản "3 kiểm soát" từ đầu vào đến đầu ra, WinEco đang vững bước trên hành trình đưa rau sạch từ bàn ăn gia đình vươn ra thế giới.

Chính sự đồng hành và niềm tin của người tiêu dùng trong suốt 10 năm qua là nền móng để WinEco tiếp tục lan tỏa "vị lành" đến hàng triệu bữa cơm Việt, kiến tạo tương lai nơi rau sạch không chỉ là lựa chọn, mà là chuẩn mực mới của Việt Nam cho nông sản tươi sạch, cao cấp