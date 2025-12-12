10 năm dùng bình siêu tốc, tôi mới rút ra 5 nguyên tắc vàng vừa an toàn lại còn tiết kiệm điện

Sau hơn một thập kỷ sử dụng thiết bị này, tôi nhận ra rằng việc dùng sao cho tối ưu, an toàn và giúp thiết bị bền bỉ không hề đơn giản. Dưới đây là 5 kinh nghiệm xương máu tôi rút ra được, sau rất nhiều lần mua và sử dụng nhiều loại bình siêu tốc từ nhiều hãng khác nhau.

- Thứ nhất, hãy chọn dung tích và công suất phù hợp với gia đình, ưu tiên chất liệu Inox 304 hoặc thủy tinh chịu nhiệt để đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Thứ hai, tuyệt đối chỉ đun đúng lượng nước cần dùng; việc đun đầy ấm không cần thiết vừa tốn điện vừa giảm tuổi thọ thanh nhiệt.

- Thứ ba, đặt ấm nơi khô ráo, bằng phẳng và nhớ vệ sinh cặn vôi định kỳ bằng chanh hoặc giấm để duy trì hiệu suất truyền nhiệt.

- Thứ tư, không mở nắp khi đang đun để tránh thất thoát nhiệt và nguy cơ bị bỏng hơi nước.

- Cuối cùng, tuyệt đối không dùng ấm siêu tốc để luộc trứng, nấu canh hay đun sữa, đồng thời hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm nếu điện áp nơi bạn sống không ổn định.

Gợi ý 3 mẫu ấm siêu tốc "nồi đồng cối đá" đáng mua nhất hiện nay

Ấm điện thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock EJK341 (1.8L)

Ứng cử viên đầu tiên dành cho những ai yêu thích vẻ đẹp hiện đại là Lock&Lock. Chiếc ấm này ghi điểm nhờ thân máy làm bằng thủy tinh Borosilicate chịu nhiệt cao cấp, kết hợp cùng dải đèn LED xanh dương phát sáng khi đun rất bắt mắt, giúp bạn dễ dàng quan sát mực nước và độ sạch bên trong. Dung tích 1.8L thoải mái cho gia đình 4-6 người.

Điểm ăn tiền nhất chính là sự an toàn với đế xoay 360 độ, tay cầm cách nhiệt tốt và chế độ tự ngắt nhạy bén.

Giá bán: 673.000 đồng Nơi mua: Shopee

Bình siêu tốc Philips HD9306 (1.5L)

Tuy nhiên, nếu bạn ưu tiên sự bền bỉ theo kiểu "nồi đồng cối đá" để sử dụng lâu dài 5-7 năm, mẫu Philips HD9306 (1.5L) lại là lựa chọn tối ưu hơn cả. Sản phẩm này sử dụng toàn bộ thân thép không gỉ SUS 304 an toàn và đặc biệt là bộ điều chỉnh nhiệt Strix của Anh Quốc nổi tiếng siêu bền, dù nhược điểm nhỏ là vỏ kim loại sẽ hơi nóng khi nước sôi.

Giá bán: 627.000 đồng Nơi mua: Shopee

Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro

Cuối cùng, dành riêng cho các tín đồ công nghệ hoặc gia đình có trẻ nhỏ cần pha sữa chuẩn nhiệt độ, chiếc Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Với thiết kế tối giản sang trọng, lớp vỏ cách nhiệt 2 lớp chống bỏng và màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế, chiếc ấm này còn cho phép bạn kết nối với điện thoại để tùy chỉnh nhiệt độ giữ ấm mong muốn, cực kỳ tiện lợi và thông minh.

Giá bán: 1.362.200 đồng Nơi mua: Shopee

