10 năm bền bỉ đồng hành hàng ngàn gia đình Việt trên hành trình sống khỏe

Khi một lựa chọn trở thành thói quen‏

‏9 năm trước, chị Hải Yến (TP. Hà Nội) quyết định chọn thiết bị lọc nước tạo ion kiềm của Mitsubishi Cleansui để chăm sóc sức khỏe gia đình, bởi một niềm tin đơn giản: ‏ ‏"Tiêu chuẩn của người Nhật đối với các sản phẩm sức khỏe luôn rất cao‏ ‏".‏

‏Sau nhiều năm, căn bếp và nếp sinh hoạt của gia đình chị Yến đã thay đổi khá nhiều. Thiết bị lọc nước ngày nào đã len lỏi và trở thành nếp quen khó bỏ của các thành viên: từ việc "mỗi người sau khi ngủ dậy sẽ uống một cốc nước ion kiềm" cho đến những sinh hoạt thường nhật như nấu ăn, sơ chế thực phẩm hay chăm sóc sức khỏe.‏

‏Chị Yến lựa chọn Mitsubishi Cleansui vì tin vào chất lượng sản phẩm chuẩn Nhật

Không chỉ gói gọn trong không gian gia đình, sự an tâm từ chất lượng Nhật Bản còn được nối dài đến chốn công sở, như một minh chứng qua câu chuyện của chị Ngô Thúy Hằng. "Có những món mình mua vì tiện, nhưng cũng có những món mình tiếp tục lựa chọn vì chúng chưa bao giờ làm mình thất vọng"‏‏, chị chia sẻ. Và hành trình năm thứ 6 cùng Mitsubishi Cleansui được chị viết tiếp bằng quyết định trang bị thiết bị lọc nước tích hợp nóng lạnh CWMF-500E cho chính doanh nghiệp của mình.‏

‏Chị Ngô Thuý Hằng chưa bao giờ thất vọng khi lựa chọn Mitsubishi Cleansui.

‏‏Ở một không gian khác, food blogger LV.Lâm‏ ‏cũng bước sang năm thứ 5 đồng hành cùng thiết bị EU301. Từ xuất phát điểm ban đầu là nhu cầu tìm kiếm thiết bị lọc nước để khách hàng an tâm uống trực tiếp tại vòi, anh Lâm đã khéo léo ứng dụng của 6 chế độ nước vào quy trình chuẩn bị workshop tại Nhã Culinary Space. Như một thói quen, trước mỗi buổi khai bếp, người "trợ lý" đặc biệt này lại âm thầm giúp anh sơ chế kỹ lưỡng, vẹn toàn mọi nguyên liệu. ‏

‏"Trợ thủ" đắc lực của food blogger‏ LV.Lâm‏ trong mỗi buổi workshop.

‏‏Từ điểm chạm mỗi 12 tháng

‏Dù là trong căn bếp của chị Yến, văn phòng của chị Hằng hay tại không gian ẩm thực của anh‏ LV.Lâm, hành trình cùng Mitsubishi Cleansui luôn được nối dài nhờ sự đồng hành nhất quán sau ngày mua. Đó là những lần thay bộ lọc đúng hạn, các đợt bảo dưỡng định kỳ hay sự quan tâm tinh tế từ nhãn hàng trong những dịp đặc biệt.‏

‏Theo đại diện Mitsubishi Cleansui Việt Nam, đã có hơn 65.000 thiết bị lọc nước được bán ra trong gần một thập kỷ thương hiệu hiện diện tại mảnh đất hình chữ S. Trong đó, có gần 3.500 khách hàng đã gắn bó trên 8 năm và hơn 12.000 khách hàng sử dụng thiết bị trên 5 năm. Tỉ lệ duy trì thay lọc đúng hạn luôn ở mức cao và tăng trưởng đều đặn qua từng năm.‏

‏Những con số "biết nói", phản ánh nỗ lực của Mitsubishi Cleansui.

‏‏Những con số "biết nói" này không chỉ phản ánh độ bền bỉ của sản phẩm, mà còn khắc họa rõ nét sự tin cậy của khách hàng. Thành quả đó đến từ một hệ thống chăm sóc sau bán hàng tận tâm, nơi nhãn hàng luôn nỗ lực có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Và dẫn đường cho tất cả chính là "kim chỉ nam" xuyên suốt - ‏ ‏nghệ thuật chăm sóc khách hàng Omotenashi‏ ‏.‏

‏Cho đến hành trình sống khỏe gần một thập kỷ‏

‏Với Mitsubishi Cleansui, cái gật đầu của khách hàng khi chọn mua thiết bị mới chỉ là bước đầu tiên trên hành trình sống khỏe vững bền. Chính thương hiệu sẽ là người tiếp bước chặng đường ấy qua những điểm chạm thiết thực nhất.‏

‏Trong văn hóa Nhật Bản, Omotenashi là tinh thần tận tâm, chủ động phục vụ trước cả khi khách hàng kịp nghĩ đến. Tinh thần ấy được Mitsubishi Cleansui phát huy nhuần nhuyễn: từ việc cẩn trọng lưu trữ, bảo mật thông tin, cho đến chủ động nhắc lịch thay lọc, kiểm tra thiết bị định kỳ. Nhờ vậy, người dùng có thể trọn vẹn tận hưởng cuộc sống, rũ bỏ hoàn toàn lo lắng về hạn thay bộ lọc hay các vấn đề kỹ thuật phát sinh.‏

‏Sự tận tâm này còn được hiện thực hóa qua quy trình bảo dưỡng chuẩn Nhật C-Care dành riêng cho khách hàng sử dụng EU301 và thay bộ lọc EUC3000 chính hãng đúng hạn. Thấu hiểu nhịp sống hối hả đôi lúc khiến các gia đình bỏ quên thời gian vàng để bảo dưỡng thiết bị, thương hiệu đã chủ động bước tới thông qua 8 bước kiểm tra chuyên sâu. Kỹ thuật viên sẽ đánh giá tình trạng thiết bị, thay bộ lọc và vệ sinh tổng thể. Dịch vụ này giống như một đợt "spa" định kỳ, giúp thiết bị duy trì độ bền, đảm bảo độ pH và chất lượng nước luôn ổn định qua từng năm tháng mà người dùng không cần bận tâm lo nghĩ.‏

‏Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng tận tâm theo tinh thần Omotenashi

‏‏Một thiết bị có thể được chọn mua chỉ trong một ngày. Nhưng để trở thành mảnh ghép quan trọng trong lối sống khỏe suốt nhiều năm, thiết bị ấy cần liên tục chứng minh giá trị qua từng ngày hiện diện. Và hành trình gắn bó xuyên suốt gần một thập kỷ của Mitsubishi Cleansui trong mỗi tổ ấm Việt chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho chất lượng - một bảo chứng vững vàng từ thương hiệu Nhật Bản.‏

