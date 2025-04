10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 3, hạng 1 đẳng cấp khen mấy cũng không đủ

Mới đây, trang IMDb – chuyên trang điện ảnh uy tín toàn cầu – đã công bố danh sách 10 nữ diễn vien đẹp nhất thế giới, dựa trên mức độ tìm kiếm, lượt yêu thích và sức ảnh hưởng toàn cầu. Danh sách này ngay lập tức gây bão mạng xã hội vì hội tụ đủ combo: nhan sắc “đỉnh của chóp”, sự nghiệp vững vàng và thần thái đỉnh cao.

1. Margot Robbie – “Búp bê sống” Hollywood

Nói đến nhan sắc chuẩn minh tinh Hollywood, không thể không nhắc tới Margot Robbie. Sở hữu đôi mắt xanh hút hồn, mái tóc vàng óng ả và đường nét gương mặt sắc sảo như tượng tạc, Margot chính là “búp bê sống” khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp đó là một nữ diễn viên cực kỳ nghiêm túc với nghề. Cô bùng nổ với vai Harley Quinn cá tính trong Suicide Squad, và tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất với các đề cử Oscar qua phim I, Tonya và Babylon. Vừa đẹp vừa giỏi, Margot là định nghĩa đúng nghĩa cho “tài sắc vẹn toàn”.

2. Shailene Woodley – Nét đẹp hút hồn

Shailene không theo đuổi vẻ đẹp kiểu “búp bê công nghiệp” mà nổi bật bởi khí chất tự nhiên, trong trẻo. Với làn da rám nắng, đôi mắt biết nói và phong cách tối giản, cô mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Shailene từng là “gương mặt vàng” của dòng phim thanh xuân với The Fault in Our Stars, và tiếp tục ghi dấu với vai nữ chính mạnh mẽ trong loạt phim Divergent. Ngoài diễn xuất, cô còn là một nhà hoạt động môi trường tích cực – minh chứng cho một vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài mà còn đến từ tâm hồn.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba – Mỹ nhân Tân Cương đẹp thoát tục

Nếu nói nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba là “đẹp như tranh vẽ” thì vẫn là chưa đủ. Với gương mặt lai Tây hiếm có, ánh mắt sắc lẹm và làn da trắng mịn, cô luôn nổi bật giữa rừng mỹ nhân Cbiz. Nhiệt Ba từng giành giải Thị hậu Kim Ưng – một trong những giải thưởng truyền hình danh giá của Trung Quốc. Những vai diễn nổi bật của cô trong Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa hay Trường Ca Hành đều thể hiện rõ sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất. Thêm vào đó, cô còn là đại diện của hàng loạt thương hiệu lớn như Dior, Mikimoto… đúng chuẩn “nữ thần thời đại mới”.

4. Nancy – Thiên thần lai của Kpop

Nancy, thành viên nhóm MOMOLAND, là một trong những idol có visual gây sốt nhất gen 3 Kpop. Sở hữu vẻ đẹp lai giữa Hàn – Mỹ, Nancy toát lên khí chất vừa ngọt ngào vừa hiện đại. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên sân khấu, cô đều khiến mạng xã hội “nổ tung” với nhan sắc không góc chết. Dù sự nghiệp âm nhạc không còn ở đỉnh cao, nhưng Nancy đang dần chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và truyền hình, với sự kỳ vọng từ cả fan Hàn lẫn quốc tế. Với lợi thế ngoại hình và độ nhận diện cao, Nancy được kỳ vọng sẽ có một màn lột xác ngoạn mục trong tương lai gần.

5. Kriti Sanon – Mỹ nhân Bollywood có tỉ lệ gương mặt hoàn hảo

Kriti Sanon là một trong những biểu tượng nhan sắc mới của điện ảnh Ấn Độ. Cô không chỉ nổi bật với vóc dáng cao ráo chuẩn siêu mẫu mà còn gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ. Kriti không ngại thử thách mình trong nhiều thể loại phim, từ hài hước, lãng mạn đến tâm lý – điển hình như Mimi, vai diễn giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Filmfare. Với thần thái tự tin cùng sự chuyên nghiệp trong từng dự án, Kriti đang là gương mặt được cả Bollywood săn đón và khán giả toàn cầu chú ý.

6. Hania Amir – Búp bê sống của màn ảnh Pakistan

Từ một cô gái trẻ đầy triển vọng, Hania Amir đã vươn lên thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất của truyền hình Pakistan. Sở hữu đôi mắt tròn long lanh, gương mặt tròn dễ thương và phong cách ngọt ngào, cô được gọi vui là “búp bê sống”. Dù ngoại hình mang vẻ baby, Hania lại không ngại thử sức với những vai diễn có chiều sâu trong các phim như Anaa và Dil Ruba. Cô còn rất chăm tương tác với fan qua mạng xã hội, khiến lượng người hâm mộ ngày càng tăng. Không chỉ đẹp, Hania còn có tố chất của một ngôi sao toàn diện.

7. Ana de Armas – Nàng “Bond girl” gợi cảm hút mắt

Ana de Armas mang vẻ đẹp Latin quyến rũ, đầy nội lực. Từ khi còn hoạt động tại Tây Ban Nha đến lúc bùng nổ tại Hollywood, Ana luôn khiến người xem không thể rời mắt. Sau vai diễn nữ chính trong Knives Out, cô đã tạo được dấu ấn riêng và được mời vào vai Bond girl trong No Time to Die. Mới đây, màn hóa thân thành Marilyn Monroe trong Blonde của Ana nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng vẫn cho thấy sự liều lĩnh và đam mê của cô với nghệ thuật. Một nhan sắc cuốn hút, kèm theo tinh thần không ngại lăn xả, chính là sức hút khó cưỡng từ Ana.

8. Emma Watson – Nét đẹp tri thức đầy mê hoặc

Emma Watson không chỉ đẹp, mà còn là biểu tượng của phụ nữ hiện đại: thông minh, độc lập và truyền cảm hứng. Sau vai diễn Hermione Granger làm nên tên tuổi trong loạt phim Harry Potter, Emma tiếp tục tỏa sáng trong các phim như The Perks of Being a Wallflower, Beauty and the Beast hay Little Women. Không chạy theo hình ảnh sexy thường thấy ở Hollywood, cô chọn cho mình phong cách thanh lịch, kín đáo và tri thức. Là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, Emma còn dùng tiếng nói của mình để đấu tranh cho bình đẳng giới, biến mình thành biểu tượng vượt xa danh xưng “diễn viên”.

9. Amber Heard – Vẻ đẹp quyến rũ pha nét nổi loạn

Bất chấp những ồn ào cá nhân, không thể phủ nhận Amber Heard sở hữu một trong những vẻ đẹp gây ấn tượng nhất làng giải trí. Đường nét sắc sảo, ánh mắt kiêu kỳ và phong cách thời thượng khiến cô luôn nổi bật trên thảm đỏ. Amber từng tham gia nhiều dự án lớn như Aquaman, The Danish Girl, và Never Back Down. Dù sự nghiệp bị ảnh hưởng vì những lùm xùm kéo dài với Johnny Depp, Amber vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Có thể nói, cô là kiểu phụ nữ mà dù bạn có yêu hay ghét thì vẫn phải thừa nhận… đẹp thật!

10. Hande Erçel – Nữ thần Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả châu Á say mê

Hande Erçel là ví dụ điển hình của vẻ đẹp kiểu “tình đầu quốc dân” – ngọt ngào, trong sáng nhưng lại dễ khiến tim người ta lạc nhịp. Với đôi mắt to, nụ cười dịu dàng và khí chất nhẹ nhàng, cô dễ dàng chiếm trọn cảm tình từ khán giả, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông và châu Á. Nổi bật nhất là vai diễn trong You Knock On My Door, Hande không chỉ khiến phim “làm mưa làm gió” tại Thổ Nhĩ Kỳ mà còn tạo thành làn sóng quốc tế. Không ngừng hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, Hande đang từng bước chứng minh mình không chỉ là “bình hoa di động”, mà là ngôi sao sáng của truyền hình khu vực.