10 mỹ nhân có ngũ quan đẹp nhất Trung Quốc: Phạm Băng Băng xếp sau Lưu Diệc Phi, hạng 1 là kiệt tác nghệ thuật

Trong làng giải trí Hoa ngữ, nơi hội tụ hàng loạt sắc vóc khuynh thành, việc một mỹ nhân được đánh giá cao về mặt tỷ lệ gương mặt đòi hỏi những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Không chỉ dựa trên cảm quan cá nhân, sự hoàn hảo của một khuôn mặt còn được cân đo đong đếm dựa trên nhân trắc học, độ hài hòa của ngũ quan cùng cấu trúc xương mặt. Dưới đây là danh sách 10 mỹ nhân sở hữu đường nét gương mặt tiệm cận sự hoàn hảo, đại diện cho những sắc thái nhan sắc kinh điển nhất của Trung Quốc.

10. Đồng Lệ Á

Đồng Lệ Á mang một vẻ đẹp rất dịu dàng, đằm thắm kiểu truyền thống. Mỹ nhân gốc Tân Cương này có chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt nai to tròn và má lúm đồng tiền rất duyên. Nhờ khung xương hàm nhỏ nhắn, mềm mại nên tổng thể gương mặt của nữ diễn viên vừa có nét hiện đại, lại vừa có nét cổ điển.

9. Đồng Khiết

Đồng Khiết vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo. Điểm "ăn tiền" nhất trên mặt cô là chiếc mũi cao, thẳng tắp và thon gọn - dáng mũi này từng được khen ngợi là một trong những chiếc mũi đẹp nhất màn ảnh. Khi kết hợp với đôi mắt phảng phất nét buồn và khuôn miệng nhỏ, gương mặt cô mang lại cảm giác rất dễ chịu, hài hòa cho người nhìn.

8. Chương Tử Di

Gương mặt của Chương Tử Di được mệnh danh là "sinh ra để đóng phim điện ảnh". Các nét của cô không quá sắc sảo hay mang nét lai nhưng đổi lại khung xương mặt lại cân đối và sắc nét. Ưu điểm này giúp cô chụp góc nào cũng đẹp và cực kỳ ăn ảnh dưới ống kính máy quay, dù ở những góc chụp hẹp hay điều kiện ánh sáng khó nhằn nhất.

7. Trương Dư Hi

Trương Dư Hi hay được ví như "búp bê sống" vì có khuôn mặt rất nhỏ. Cô sở hữu đôi mắt to, sâu, sống mũi cao nhỏ và cằm nhọn thanh tú. Dù các nét của cô khá to và rõ kiểu hơi có nét lai Tây nhưng kết hợp với nhau lại hoàn hảo tuyệt đối trên một khung mặt nhỏ nên nhìn tổng thể vẫn rất cân đối và cá tính.

6. Địch Lệ Nhiệt Ba

Mang vẻ đẹp hiện đại và nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng nhờ ngũ quan sâu và rõ rệt. Cô có đôi mắt to, lông mày rậm tự nhiên, sống mũi cao và bờ môi đầy đặn. Khung xương gò má và xương hàm góc cạnh kiểu Tây Á giúp gương mặt cô khi lên hình nhìn rất có chiều sâu và sắc nét mà không cần trang điểm tạo khối quá nhiều.

5. Lý Gia Hân

Là một trong những Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử, Lý Gia Hân mang dòng máu lai Bồ Đào Nha nên các nét rất sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự đằm thắm Á Đông. Đôi mắt sâu, sống mũi cao dọc dừa cùng khuôn miệng rạng rỡ giúp cô luôn toát lên vẻ sang trọng, quý phái đặc trưng của các minh tinh thập niên 90.

4. Phạm Băng Băng

Nói về tỷ lệ gương mặt thì Phạm Băng Băng từ lâu đã là một hình mẫu lý tưởng. Cô sở hữu đôi mắt phượng lớn sắc sảo, sống mũi cao thẳng và chiếc cằm V-line tự nhiên. Khoảng cách giữa mắt, mũi, miệng của cô rất cân xứng, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy, sắc nét và cực kỳ thu hút ánh nhìn.

3. Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được yêu thích nhờ nét đẹp thanh tao, thoát tục. Cô có chiếc mũi gồ nhẹ đặc trưng giúp góc nghiêng nhìn có chiều sâu hơn, đi cùng đôi mắt phượng trong trẻo và bờ môi trái tim. Khung mặt trái xoan đầy đặn giúp cô giữ được sự trẻ trung và nhìn rất tự nhiên, hài hòa mỗi khi biểu cảm.

2. Trương Bá Chi

Là nhan sắc đình đám của làng giải trí Hong Kong, Trương Bá Chi sở hữu cấu trúc gương mặt gần như không có điểm chê. Sống mũi cao tự nhiên, lông mày sắc nét và đường nhân trung rõ ràng là những điểm cộng lớn của cô. Gương mặt cô vừa có sự thanh tú của phụ nữ Á Đông, lại vừa có chút góc cạnh, giúp cô hợp với cả phong cách nữ tính lẫn mạnh mẽ.

1. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát sở hữu vẻ đẹp lai đặc trưng của con gái vùng Tân Cương nhưng đường nét có phần mềm mại, uyển chuyển hơn. Sống mũi cô cao thẳng, mắt hai mí rõ nét và khuôn miệng chúm chím. Nhờ các nét trên mặt phân bổ rất đều và cân xứng nên dù chụp góc nghiêng hay chính diện, cô đều góc chết và nhìn rất hút mắt.