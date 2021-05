10 lý do "người nghèo mãi nghèo": Đọc xong giật mình ngẫm lại mình vì đúng quá!

Chắc hẳn bất kỳ ai trong số chúng ta đều từng cảm thấy bản thân mình nghèo và số tiền lương chưa bao giờ đáp ứng đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một sự thật mà chúng ta đều nên hiểu rõ, lý do chính đằng sau tất cả - đó là chính bản thân mình.

Đúng vậy, đôi khi sự nghèo nàn không nằm trong thẻ ngân hàng mà nó nằm trong chính tư duy của chúng ta. Vì thế tất cả những gì cần thay đổi ngay lập tức chính là cách suy nghĩ. 10 lý do dưới đây sẽ giúp bạn mở mang tầm nhìn, từ đó hiểu được lý do tại sao bạn vẫn nghèo và cách bạn có thể thay đổi để trở nên giàu có hơn.

1. Thiếu động lực phát triển

Động lực là động cơ chính thúc đẩy công việc của mỗi người. Nếu không có động lực, chúng ta sẽ mất phương hướng, đồng thời mất đi ý chí để nỗ lực phấn đấu. Chính vì vậy, hãy tự hỏi mình những câu hỏi này: Điều gì đã thúc đẩy tôi làm việc? Tôi yêu thích điều gì trong công việc của mình và làm thế nào để tôi có thể tìm thấy động lực trong cuộc sống? Nếu thùng động lực của bạn cạn kiệt, hãy tìm nguồn để đổ đầy thùng và phát triển bản thân một cách mạnh mẽ.

2. Thiếu sự hỗ trợ

Con người không sinh ra đơn độc và đó là lý do tại sao bạn phải tìm những người có thể hỗ trợ bạn trong công việc. Những người hỗ trợ sẽ giúp bạn nhìn ra khía cạnh tươi sáng hơn của mọi thứ khi bạn muốn từ bỏ cố gắng. Thiếu đi sự hỗ trợ trái lại sẽ khiến bạn mất tinh thần. Nó khiến bạn nghĩ rằng bất cứ điều gì bạn làm trong cuộc sống đều không đủ tốt. Bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ bất cứ đâu, đó có thể là một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, những người luôn ở đó cho dù mọi thứ có khó khăn đến thế nào. Bạn sẽ tìm thấy cho bản thân lý do để sống tốt hơn và thoát ra khỏi những vấn đề tài chính để làm cho những người này hạnh phúc.

3. Không đặt mục tiêu trong cuộc sống

Một trong những sai lầm lớn nhất mà chúng ta thường làm trong cuộc sống là "xuôi theo dòng chảy". Tất nhiên, bạn không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống nhưng điều bạn có thể làm là kiểm soát thái độ của bạn đối với nó. Làm thế nào để tìm lại sự cân bằng? Hãy đặt những mục tiêu nhỏ, đặt mốc thời gian. Cố gắng đạt được chúng và đánh giá cao bản thân khi bạn hoàn thành những nhiệm vụ này. Này, bạn không làm điều đó cho ai khác, mà vì thành công của chính bạn. Bạn đang tiết kiệm một khoảng thời gian lớn cho bản thân thông qua công thức đơn giản này.

4. Luôn ở trong "vùng an toàn"

Không phải tất cả chúng ta đều thích nằm trong "vùng an toàn" của bản thân hay sao? Chà, chính tất cả những điều này đang ngăn cản bạn đến với thành công và hoàn thành công việc. Neale Donald Walsch đã nói rằng: "Cuộc sống bắt đầu từ cuối vùng an toàn của bạn" và điều đó chắc chắn là đúng." Nếu bạn luôn để bản thân nằm trong vùng an toàn, bạn sẽ như đang sống trong một chiếc hộp tối để tìm kiếm ánh nắng. Hãy đưa mình ra khỏi vùng an toàn và bạn sẽ vươn mình như núi cao.

5. Không biết quản lý thời gian

Nếu bạn nghĩ rằng bạn không bao giờ có đủ thời gian để làm những gì bạn yêu thích thì hãy nghĩ lại về những ưu tiên của bạn. Khi bạn đặt mục tiêu, bạn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn. Do đó, hãy đặt mục tiêu và giữ sự tập trung trong cuộc sống. Ngay cả những tỷ phú nổi tiếng nhất như Elon Musk, vẫn luôn coi trọng việc sắp xếp lịch trình và quản lý thời gian của họ. Họ nhận thức được rằng thời gian là tiền bạc và tiền bạc không bao giờ được lãng phí. Hãy nhớ rằng, quản lý thời gian là một trong những thói quen tốt nhất của những nhà lãnh đạo thành công!

6. Sống hoang phí

Nếu bạn sống theo cách xa hoa, hoang phí và đi xa hơn với những thứ không cần thiết mà bạn thậm chí không sử dụng, bạn sẽ mãi nghèo. Bạn có thể thấy những người giàu nhất thế giới như Mark Zuckerberg mặc cùng một chiếc áo phông mỗi ngày. Tại sao? Bởi vì họ đã từng rất nghèo khổ và họ biết rằng nó tồi tệ như thế nào. Sống theo lối sống xa hoa để gây ấn tượng với bạn bè sẽ chỉ khiến bạn trở nên nghèo nàn hơn.

7. Luôn đổ lỗi

Nếu bạn đang ở độ tuổi 20, hầu hết bạn sẽ tìm được vô vàn những lý do để giải thích cho việc bạn chưa thể kiếm được tiền. Nếu bạn luôn chơi trò đổ lỗi rằng mọi thứ không có lợi cho bạn, bạn rất có thể sẽ nghèo suốt đời. Bắt người khác chịu trách nhiệm về hành động của bạn sẽ khiến bạn trở nên kém cỏi và mãi mãi không thể trở nên giàu có hơn được.

8. Không quản lý chi tiêu

Bạn nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng và nhận lương hàng tháng, nhưng bạn đang chi tiêu và tiết kiệm được bao nhiêu? Nếu bạn đang chi tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được và không có kế hoạch dài hạn để tiết kiệm tiền, hãy lắng nghe lời khuyên này. Ghi lại các khoản chi tiêu của bạn trong một cuốn nhật ký và giữ lời hứa rằng bạn sẽ không bao giờ sử dụng vượt quá ngân sách.

9. Sợ thất bại

Nếu bạn luôn thích bản thân nằm trong vùng an toàn của mình thì chắc chắn bạn đang mắc kẹt trong "Hội chứng sợ thất bại". Không, nó không phải là một căn bệnh. Nhưng ở trong đó mãi và than phiền vì sao mình vẫn nghèo còn tệ hơn cả chính một căn bệnh. Hãy nhớ rằng thất bại có nghĩa là bạn đang học hỏi và sợ thất bại là lẽ đương nhiên. Thất bại là chìa khóa để thành công! Bạn phải chấp nhận "rủi ro có thể lường trước" trong cuộc sống. Sau đó, bạn sẽ có thể thấy mình thoát ra khỏi tình trạng cuộc sống không một xu dính túi.

10. Dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất

Điều mà chúng ta thường lầm tưởng trong cuộc sống rằng chỉ cần một công việc là đủ và chỉ cần sống dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Để có thể tìm một nguồn thu nhập khác, bạn phải biết mình giỏi nhất ở lĩnh vực nào. Bạn nên biết rằng mọi kỹ năng học được đều là cơ hội cho thu nhập và tăng trưởng trong tương lai. Tỷ phú Warren Buffet đã từng nói: "Đừng bao giờ sống phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất."