1 tuần nữa có 2 con giáp ăn nên làm ra, cuộc sống giàu sang, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu được đánh giá cao trong công việc nhờ sự chăm chỉ và cần cù. Không ngại khó khăn, vất vả, họ luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Tuổi Sửu cũng có ý chí vững vàng, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc hay bị người khác lay chuyển. Ngoài ra, con giáp này còn là người giữ chữ tín, lời nói đi đôi với việc làm, vô cùng đáng tin cậy.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 10 âm khép lại, tháng 11 âm gõ cửa, tuổi Sửu sẽ nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất. Là thời điểm may mắn bậc nhất năm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến và vô cùng phát triển. Nguồn tiền thu về tăng lên bất ngờ, tuổi Sửu sẽ có cuộc sống vô cùng sung túc, dư dả, thậm chí là giàu sang.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp mang trong mình nhiều ưu điểm về tính cách. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình trong công việc, họ là mẫu người rất đáng tin cậy. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và tử tế, do đó dù gặp chuyện gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cũng sớm chia tay với vận xui từ vài tháng trước như tuổi Sửu, nhưng phải đến tháng 11 âm này, vận may của tuổi Tuất mới thực sự bùng nổ. Tử vi học có nói, chỉ 1 tuần nữa, khi bước sang tháng mới, con giáp này làm việc gì cũng có quý nhân giúp sức, như hổ mọc thêm cánh. Không chỉ tăng thu nhập với các công việc chính, mà với nghề tay trái, tuổi Tuất cũng có thể gặt hái lộc lá nhờ vào sự chăm chỉ và độ uy tín của họ. Tất cả những may mắn này sẽ biến tháng 11 âm của tuổi Tuất thành khoảng thời gian bội thu chưa từng có của họ trong năm Ất Tỵ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhiều khi bị lầm tưởng là kiểu người yếu đuối, nhưng thực ra, họ lại sở hữu nội lực rất đáng để học hỏi. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ âm thầm nỗ lực, kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tuất sẽ có một tháng 11 âm đầy hứa hẹn ở phía trước thì ngược lại, tuổi Mão lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Mão cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn, hiểu lầm, ảnh hưởng đến tài lộc. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận trong chuyện tình cảm để khỏi phát sinh những vấn đề rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.