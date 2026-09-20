1 trường ĐH công lập đào tạo 100% bằng tiếng Anh, học phí tới 90 triệu đồng/năm: được đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, rộng 50,5ha

Trường ĐH Công lập đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh

Nếu chỉ nhìn vào tên gọi, Đại học Việt - Đức có thể được hiểu là một trường đại học có yếu tố hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, VGU được xây dựng với một mô hình khác: đây là trường đại học công lập của Việt Nam, phát triển trên nền tảng hợp tác giữa Việt Nam và Đức và định hướng theo mô hình đại học nghiên cứu của Đức.

Khuôn viên mới của trường có quy mô hơn 50ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, bao gồm các hạng mục phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, phòng thí nghiệm và sinh hoạt của sinh viên. Theo thông tin của VGU, riêng khu campus mới có 71 phòng thí nghiệm kỹ thuật và xưởng thực hành cùng 14 phòng máy tính.

Là trường đại học công lập quốc tế, các chương trình đào tạo bậc đại học của VGU được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do đó, thí sinh trúng tuyển cần đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào. Cụ thể: thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic từ 5.0 trở lên; hoặc đạt ít nhất 75/100 điểm bài thi tiếng Anh gồm 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết do VGU tổ chức (V-ETEST); hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh trong ba năm THPT đạt từ 8,0 trở lên (riêng ngành Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng là 7,5 trở lên) trên thang điểm 10.

Nội dung đào tạo cũng cho thấy định hướng khá rõ về kỹ thuật và công nghệ. Danh mục tuyển sinh năm 2026 gồm Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện và Máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật quy trình sản xuất bền vững, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật và Quản lý xây dựng, bên cạnh các ngành kinh tế, kiến trúc.

Trong đó, Kỹ thuật giao thông thông minh là một chương trình có cấu trúc tương đối khác biệt. Chương trình 4 năm, 180 tín chỉ, được xây dựng theo các quy định về giáo trình, phương pháp giảng dạy và thi cử của trường đại học đối tác Đức. Nội dung học trải rộng từ cơ học, vật liệu xây dựng, GIS, CAD, kinh tế kỹ thuật, an toàn giao thông đến xe điện, trạm sạc, hệ thống lái xe tự động, khoa học dữ liệu, viễn thông và an ninh mạng.

Như vậy, ngành học này không chỉ tập trung vào bài toán xây dựng đường sá truyền thống mà nằm ở giao điểm giữa hạ tầng giao thông, ô tô, dữ liệu và công nghệ số. Đây cũng là hướng đào tạo gắn với những thay đổi của hệ thống giao thông khi xe điện, phương tiện tự động, dữ liệu và các hệ thống giao thông thông minh ngày càng được ứng dụng.

Campus hơn 50ha với hệ thống phòng lab

Quy mô cơ sở vật chất là một phần quan trọng trong mô hình của VGU. Theo thông tin từ nhà trường, campus mới có diện tích khoảng 50ha, tổng diện tích sàn khoảng 135.000 m² và vốn đầu tư 200 triệu USD. Hệ thống được quy hoạch với các phòng thí nghiệm kỹ thuật, xưởng thực hành, phòng máy tính, giảng đường và các không gian nghiên cứu.

Campus này được đưa vào sử dụng từ năm 2022. Theo VGU, cơ sở rộng hơn 50ha được đầu tư khoảng 200 triệu USD từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam, đồng thời có các phòng học, phòng thí nghiệm và hội trường phục vụ hoạt động nghiên cứu, hội thảo quốc tế. Việc đầu tư lớn cho cơ sở vật chất cũng phù hợp với định hướng của trường là phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, thay vì chỉ tập trung vào đào tạo bậc đại học.

Học phí gần 90 triệu đồng/năm với nhóm ngành kỹ thuật

Mô hình đào tạo đặc thù cũng đi cùng mức học phí cao hơn nhiều chương trình đại trà tại các trường công lập. Chẳng hạn, với chương trình Kỹ thuật giao thông thông minh, VGU công bố mức học phí dành cho sinh viên Việt Nam là 43,7 triệu đồng/học kỳ; chương trình kéo dài 4 năm với 8 học kỳ. Tính theo mức công bố này, học phí tương đương khoảng 87,4 triệu đồng cho hai học kỳ, chưa bao gồm các khoản chi phí khác.

Đổi lại, sinh viên được học trong môi trường sử dụng tiếng Anh, tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm kỹ thuật và các chương trình được xây dựng cùng đối tác Đức.

Xưởng máy Trường Đại học Việt Đức

Điểm đáng chú ý là VGU không chỉ hướng tới đào tạo trong nước. Mạng lưới hợp tác với các trường đại học Đức là một bộ phận trong mô hình của trường, với các chương trình đào tạo được triển khai cùng đối tác nước ngoài và định hướng nghiên cứu quốc tế.

Năm 2026, VGU cũng đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Theo thông tin được trường công bố sau cuộc họp ngày 28/4, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết VGU cùng Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Y Dược TP.HCM được lựa chọn đầu tư trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ, hướng tới phát triển thành các trường tiên tiến hàng đầu châu Á. Các lĩnh vực được nhấn mạnh gắn với nhu cầu nhân lực chiến lược của khu vực như công nghệ lõi, vi mạch bán dẫn, tài chính quốc tế và y học thông minh.

Hình ảnh thư viện hiện đại

Từ một dự án hợp tác giáo dục Việt - Đức, VGU đang định hình một hướng đi khá riêng trong hệ thống đại học công lập: đào tạo bằng tiếng Anh, tập trung vào kỹ thuật - công nghệ, tăng cường hợp tác với các đại học Đức và đầu tư mạnh cho nghiên cứu. Với những ngành như giao thông thông minh, sản xuất bền vững hay kỹ thuật y sinh, mô hình này cũng cho thấy sự dịch chuyển của giáo dục đại học từ đào tạo những ngành truyền thống sang chuẩn bị nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp mới.

Ảnh: Trường ĐH Việt Đức