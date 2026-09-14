1 tháng nữa sẽ có 3 con giáp chia tay với vận xui, tài lộc phát đạt, nhìn đâu cũng thấy tiền

Tháng 9 âm lịch năm Bính Ngọ (tức tháng Mậu Tuất, kéo dài từ ngày 10/10/2026 đến ngày 08/11/2026 Dương lịch) đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đất trời khi bước vào giai đoạn chính Thu. Sau những tháng ngày chịu nhiều kìm kẹp của vận khí, dưới đây là 3 con giáp chính thức rũ bỏ vận xui, đón nhận lộc khí cát lành và có vận trình tài lộc phát đạt nhất.

Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Hóa Cát - Tiền Tài Bứt Phá

Khi chia tay tháng 8 âm Đinh Dậu, bước sang tháng 9 âm lịch Mậu Tuất, người tuổi Mão chính là con giáp tiên phong trong việc quét sạch mọi vận xui đeo bám để vươn lên mạnh mẽ. Nhờ cục diện Nhị Hợp (Mão - Tuất) vô cùng cát lành, vận trình tài lộc của bản mệnh có sự chuyển biến vượt bậc và bứt phá ngoài sức tưởng tượng.

(Ảnh minh họa)

Mọi khó khăn, trì trệ hay những khoản thua lỗ trong công việc ở giai đoạn trước hoàn toàn được tháo gỡ triệt để. Những người làm công ăn lương liên tiếp đón nhận tin vui về việc tăng lương, thưởng nóng hoặc được cất nhắc lên vị trí quản lý cao hơn nhờ năng lực xuất chúng. Đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, nguồn khách hàng dồi dào đổ về giúp doanh thu tăng trưởng theo cấp số nhân.

Tuổi Mão có cơ duyên gặp gỡ những đối tác lớn, mở ra các dự án hợp tác béo bở mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ lâu dài. Tư duy tài chính nhạy bén giúp con giáp này chốt hạ thành công các thương vụ mua bán bất động sản hoặc chứng khoán có tính thanh khoản rất cao. Vận may trúng thưởng, nhận quà hay được thừa kế tài sản cũng bất ngờ gõ cửa nhà bạn trong tháng này.

Nguồn tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn giải tỏa được mọi áp lực nợ nần và tự tin nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Lời khuyên cho con giáp tuổi Mão là hãy mạnh dạn hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh mới vì thiên thời đang hoàn toàn ủng hộ bạn. Hãy tận dụng triệt để giai đoạn đại cát này để tích lũy tài sản và tạo bệ phóng vững chắc cho những tháng cuối năm nhé.

Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Quý Nhân - Tài Lộc Khởi Sắc

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi của tháng, người tuổi Dần cũng sẽ là con giáp chính thức nói lời tạm biệt với hung tinh để đón Thần Tài vào nhà. Vận xui từ tháng cô hồn trước đó hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội làm giàu hiển hiện ngay trước mắt bạn.

(Ảnh minh họa)

Thu nhập từ công việc chính duy trì đà tăng tiến ổn định, đồng thời các nguồn thu phụ từ nghề tay trái cũng đổ về túi cùng một lúc. Quý nhân xuất hiện trong tháng này thường là những bậc tiền bối uy tín, mang đến cho con giáp này những thông tin đầu tư mang tính chiến lược quý giá. Khả năng lãnh đạo và quyết đoán nhạy bén giúp tuổi Dần dẫn trước đối thủ một bước trong các cuộc đấu thầu hoặc cạnh tranh thị trường.

Những bế tắc trong việc quay vòng vốn hay thu hồi nợ khó đòi trước đây đều được giải quyết một cách êm đẹp và trơn tru. Người làm nghề tự do liên tục nhận được những lời mời hợp tác hậu hĩnh với mức thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn cũng có vận may lớn trong các lĩnh vực liên quan đến ngoại giao, xuất nhập khẩu hoặc mở rộng chi nhánh kinh doanh sang vùng đất mới.

Dòng tiền lưu thông mạnh mẽ giúp ví tiền của bạn luôn trong trạng thái dày cộm, không còn phải lo toan gánh nặng cơm áo. Tuổi Dần hãy tranh thủ thắt chặt mối quan hệ với các đối tác chiến lược và không ngừng học hỏi để tối ưu hóa nguồn lộc khí đang vượng. Việc phân bổ tài chính thông minh giữa tiêu dùng và tái đầu tư sẽ giúp con giáp này bảo toàn và nhân đôi số tài sản hiện có.

Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Đồng Hành - Phú Quý Vinh Hoa

Là năm bản mệnh Bính Ngọ nhưng khi bước vào tháng Mậu Tuất, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp gặp được cục diện Tam Hợp giải vây, biến thách thức thành vận hội làm giàu rực rỡ. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc vượng phát, giúp bạn rũ bỏ hoàn toàn những áp lực và thị phi quấy phá từ thời gian trước.

(Ảnh minh họa)

Chủ doanh nghiệp tuổi Ngọ đưa ra những quyết định đầu tư táo bạo nhưng vô cùng sáng suốt, mang lại nguồn lợi nhuận vượt mong đợi cho tập thể. Sự đồng lòng của cấp dưới và nâng đỡ của cấp trên giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu doanh số được giao. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp tuổi Ngọ dễ dàng thuyết phục các nhà đầu tư lớn rót vốn vào những dự án sáng tạo của mình.

Tiền bạc đổ về từ nhiều nguồn khác nhau giúp dòng tiền cá nhân và doanh nghiệp của tuổi Ngọ luôn vận hành một cách cực kỳ trơn tru. Bản mệnh còn có vận may bất ngờ liên quan đến đất đai, nhà cửa hoặc nhận được khoản tiền hỗ trợ lớn từ người thân. Những khoản đầu tư dài hạn tưởng chừng như đóng băng nay bắt đầu sinh lời mạnh mẽ, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế của bạn.

Lời khuyên dành cho con giáp này là cần giữ một cái đầu lạnh, tránh tâm lý chủ quan hay mua sắm xa xỉ quá đà để lộc khí không bị hao tán. Hãy chủ động lập kế hoạch dự phòng rủi ro và trích một phần doanh thu để làm việc thiện nguyện nhằm tích thêm phúc đức. Đây chính là thời điểm vàng để bạn khẳng định vị thế và tạo dựng sự giàu có bền vững cho tương lai của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.