1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tiền nong ổn định, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu có quý nhân giúp sức nên sự nghiệp dễ thành, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Trong tử vi, Long Đức là cát tinh chủ về sự nhân hậu, đức độ và lòng từ bi, giúp bản mệnh luôn giữ được tâm thế bình thản và sự lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc.

Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Sau khi tháng 2 âm - thời điểm tương đối thách thức với tuổi Dậu kết thúc thì con giáp này sẽ chính thức bước vào thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, chỉ 1 tháng nữa, khi tháng 3 âm gõ cửa, được sao Long Đức chiếu rọi, tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi và gặt hái kết quả như ý. Đặc biệt là trong chuyện công việc, con giáp này sẽ có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc rực rỡ. Họ cũng rất may mắn trong việc kiếm tiền, giúp cuộc sống của họ luôn đủ đầy, dư dả.

Tuổi Hợi

Bính Ngọ 2026 là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Trong tử vi, sao Nguyệt Đức là một phúc tinh mang năng lượng ôn hòa và nhân hậu, chủ về việc hóa giải mọi mâu thuẫn, xung đột và xua tan những ám khí tiểu nhân. Được sao này chiếu mệnh, con giáp tuổi Hợi sẽ giữ được tâm thế bình an, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ, gặp hung hóa cát vào phút chót. Trong gia đạo, Nguyệt Đức mang lại sự hòa thuận, gắn kết tình cảm và giúp bạn tích lũy thêm nhiều phước báu thông qua những hành động thiện nguyện chân thành.

Chỉ 1 tháng nữa, cũng giống như tuổi Dậu, tuổi Hợi cũng là con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim đầu tiên của năm Bính Ngọ. Được quý nhân đưa đường dẫn lối, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thuận lợi với nhiều tin vui, công việc, sự nghiệp đều xuôi chèo mát mái. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ rất thuận lợi, do đó người độc thân nên chú ý tận dụng cơ hội tốt để tìm ý trung nhân.

Tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là ngôi sao chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Nếu như 1 tháng nữa là khoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi tuổi Dậu và tuổi Hợi thì tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, con giáp tuổi Tuất cần hết sức chú ý trong việc giao tiếp với bạn bè để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Họ cũng nên xem xét kỹ lưỡng kế hoạch chi tiêu và đầu tư để tránh thâm hụt ngân sách. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận khi đi lại cũng như chăm sóc bản thân để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.