Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là một năm tốt lành đối với tuổi Sửu, trong đó tài sản của con giáp này sẽ không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội làm giàu. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ thành công hơn nữa.

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đây là một năm lý tưởng để tuổi Sửu làm mới bản thân, tìm kiếm cơ hội thăng tiến hoặc đàm phán tăng lương. Quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh bạn, đưa ra những hướng dẫn giúp bạn trên con đường phát triển.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Sau 3 tháng đầu năm tài vận tương đối im ắng, tháng 4 âm sắp tới được cho là lúc tuổi Sửu vươn mình đứng dậy, thăng tiến rạng rỡ trong công việc. Dù làm gì, người thuộc con giáp này cũng có quý nhân chở che, tạo cơ hội tốt cho tài năng của họ được phát huy và có được mức thu nhập trong mơ. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm đặc biệt may mắn cho các sĩ tử, học hành thi cử dễ đỗ đạt thứ hạng cao.

Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 cũng là một năm tốt lành, mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội thăng tiến, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống xa hoa, thịnh vượng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Cũng giống như tuổi Sửu, chỉ 1 tháng nữa, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có sự nghiệp tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Vốn là những người có năng lực vượt trội, tuổi Thìn cũng chỉ đợi các điều kiện thiên thời - địa lợi để bứt phá thật xa. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, được sao Thái Dương chiếu rọi, tuổi Thìn nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân hỗ trợ nhiều nhất. Đặc biệt, bản mệnh còn đặc biệt may mắn trong chuyện tiền bạc, làm đâu trúng đó, tiền bạc lúc nào cũng dư dả.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 cũng là một năm nhiều tài lộc cho con giáp tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng tiến và làm giàu.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu rọi, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Sau tháng 2 âm nhiều lộc lá, tuổi Thân tiếp tục sẽ là con giáp có những chuyển biến tích cực về mặt tài chính trong 1 tháng nữa. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, được nhiều sao tốt chiếu rọi, tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Những dự án được thực hiện thuận lợi, suôn sẻ, đem đến cho họ nguồn thu nhập đều đặn và ổn định. Dù làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh thì con giáp này cũng đều rủng rỉnh tiền bạc. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng dễ có tin vui, người độc thân nên biết để nắm bắt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.