Chẳng hề quá lời khi nói Triệu Nhã Chi là nữ thần tuổi thơ trong lòng đông đảo khán giả truyền hình từ Trung sang Việt. Nhắc tới cô, người ta thường nghĩ ngay tới vai diễn kinh điển Bạch Tố Trinh trong siêu phẩm Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ. Xinh đẹp và tài năng nhưng đời tư của nữ diễn viên lại rắc rối đến không tưởng. Đặc biệt, trang iFeng cho rằng Triệu Nhã Nhi dính lời nguyền đặc biệt khi những drama tình ái của cô đều xoay quanh những người đàn ông họ Hoàng.

"Bạch Tố Trinh kinh điển nhất" Triệu Nhã Chi.

Năm 1973, Triệu Nhã Chi (khi ấy 19 tuổi) tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong mùa đầu tiên do đài TVB tổ chức và giành ngôi vị thứ 4. Lỡ mất các giải thưởng, cô quay về với cuộc sống thường ngày và làm công việc tiếp viên hàng không. Đến năm 21 tuổi, Triệu Nhã Chi lên xe hoa với vị bác sĩ giàu có hơn cô 10 tuổi Hoàng Hán Vỹ. Thế nhưng lúc này, cuộc đời của người đẹp bước sang ngã rẽ mới khi cô nhận được lời mời từ đạo diễn Đàm Gia Minh, chính thức bước chân vào showbiz.

Triệu Nhã Chi kết hôn khi còn rất trẻ, trước khi cô bước vào showbiz.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, khí chất hơn người và cách xử sự khéo léo, EQ cao, Triệu Nhã Chi nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Thế nhưng cuộc hôn nhân của cô lại chuyển sang chế độ "đèn đỏ" vì liên tục dính tin đồn "mập mờ" với bạn diễn.

Theo trang iFeng, năm 1977, sau khi sinh quý tử đầu lòng, Triệu Nhã Chi nhanh chóng quay lại showbiz và liên tiếp có cơ hội được hợp tác với "Đệ nhất mỹ nam cổ trang" Trịnh Thiếu Thu (tên thật là Hoàng Khả Trung).

Không chỉ có "phản ứng hóa học" cực tốt trên màn ảnh, cặp đôi còn bị soi có nhiều khoảnh khắc thân mật bên nhau. "Sở Lưu Hương kinh điển nhất" không chỉ tự mình tận tình hướng dẫn Triệu Nhã Chi về diễn xuất mà còn đưa cô đi khám phụ khoa khiến dân tình cảm thấy có gì đó sai sai.

Đặc biệt, bạn gái mà Trịnh Thiếu Thu đang chung sống như vợ chồng lúc bấy giờ - MC đình đám Thẩm Điện Hà đã đích thân tới phim trường và tặng cho Triệu Nhã Chi hai cái tát như trời giáng, càng khiến netizen tin chắc cặp đôi Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã "phim giả tình thật" và còn "ăn nem" sau lưng người bên gối.

Triệu Nhã Chi và Trịnh Thiếu Thu.

Sau khi bị chính thất của Trịnh Thiếu Thu dằn mặt, Triệu Nhã Chi lại tìm được bờ vai mới, đó là ngôi sao võ thuật đã có gia đình Hoàng Nguyên Thân – người tình màn ảnh của cô trong bộ phim Lốc Xoáy. Nam diễn viên đã viết những bức thư tình mùi mẫn cho Triệu Nhã Chi và ai dè bị chồng của cô phát hiện. Trong cơn giận dữ, ông xã Triệu Nhã Chi đã tiết lộ bức thư tình này cho giới truyền thông, khiến cả showbiz xứ Cảng phải chấn động với lùm xùm "ăn vụng" của nàng ngọc nữ trứ danh.

Triệu Nhã Chi vừa "ăn nem" sau lưng chồng, lại vừa làm "bé ba" trong mối quan hệ với người khác.

Bê bối ái tình khiến hình ảnh của Triệu Nhã Chi, Hoàng Nguyên Thân tụt dốc không phanh. Thế nhưng, điều khiến netizen tròn mắt là lúc này, cả hai gia đình đang trên bờ đổ vỡ lại lựa chọn tha thứ lỗi lầm và đón thêm thành viên mới.

Năm 1980, Triệu Nhã Chi sinh con trai thứ hai Hoàng Quang Nghi, vợ của Hoàng Nguyên Thân cũng có thêm một cô con gái. Cũng trong năm này, cặp đôi bê bối một lần nữa vực dậy sự nghiệp. Trong khi Triệu Nhã Chi làm mưa làm gió trên toàn châu Á với vai diễn Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải thì Hoàng Nguyên Thân cũng vang danh cả nước với tác phẩm Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp.

Triệu Nhã Chi được chồng tha thứ và lấy lại được danh tiếng trong showbiz.

Lúc này, thêm một người đàn ông họ Hoàng xuất hiện trong cuộc đời của "Bạch Tố Trinh kinh điển nhất". Khi quay bộ phim Nữ Hắc Hiệp Mộc Lan Hoa, Triệu Nhã Chi gặp gỡ với nam diễn viên Hoàng Cẩm Sân và rơi vào lưới tình không hay. Thậm chí, "bé ba" Hoàng Cẩm Sân còn từng ngang nhiên tuyên chiến với chính thất trong cuộc họp báo, khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn.

Năm 1982, Triệu Nhã Chi và Hoàng Hán Vỹ quyết định ly hôn và còn ra tòa để giành quyền nuôi con. Trong lúc này, Hoàng Cẩm Sân luôn sát cánh bên nữ thần, tận tâm hết mực (sau này Hoàng Cẩm Sân đổi nghề làm luật sư) và giúp cô giành chiến thắng trong phiên tòa. Đến năm 1985, Triệu Nhã Chi đi bước nữa với Hoàng Cẩm Sân, bất chấp bao lời ra tiếng vào.

Triệu Nhã Chi có những hành động "vượt rào" với bạn diễn Hoàng Cẩm Sân.

Cô lên xe hoa với Hoàng Cẩm Sân sau khi ly hôn chồng.

Điều đáng nói là dù mới về chung nhà chưa lâu, Hoàng Cẩm Sân đã nhân lúc vợ đi đóng phim để cặp kè với hai cô gái. Dù vậy, Triệu Nhã Chi vẫn quyết "một điều nhịn, chín điều lành", thậm chí còn tạm thời giảm bớt hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình, sinh cho ông xã một cậu con trai.

Từ năm 1991, Triệu Nhã Chi tái xuất showbiz và gây bão với loạt phim siêu hot như Hý Thuyết Càn Long, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Nữ Đế Hoa…Còn Hoàng Cẩm Sân khiến dân tình phải ngỡ ngàng khi quyết định diễn vai chính trong bộ phim 18+ có nhiều cảnh "vượt mức pickleball" khi đã ở tuổi 48.

Không rõ Triệu Nhã Chi nghĩ thế nào về quyết định táo bạo của ông xã, chỉ biết rằng sau việc này, cô lại ở ẩn một thời gian, đến khi sóng êm bể lặng mới quay lại với màn ảnh. Trang 163 cho rằng, Triệu Nhã Chi đã lựa chọn nhẫn nhịn để giữ gìn hôn nhân suốt gần 40 năm qua, xứng danh "Nhẫn giả đệ nhất showbiz".

Sự nghiệp của Triệu Nhã Chi một lần nữa thăng hoa sau khi tái hôn nhưng lại phải nhẫn nhịn vì chồng thích "ăn nem".

Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, Triệu Nhã Chi vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng kinh ngạc khiến dân tình phải trầm trồ không thôi. Thế nhưng, khi mà các sao nữ cùng thế hệ đang tận hưởng cuộc sống thì nàng "Bạch Tố Trinh" lại phải cật lực làm việc để chèo chống gia đình. Có nguồn tin cho biết, chồng của Triệu Nhã Chi từ lâu đã không có thu nhập ổn định. Ba người con cũng không có thành tựu gì đáng kể, trong đó con trai Hoàng Khải Kiệt cũng trở thành diễn viên nhưng nhiều năm không có tiếng tăm gì, đến nay vẫn "ăn bám" mẹ.

Nhiều ý kiến cho rằng: "Triệu Nhã Chi đang bán nụ cười, dựa vào hào quang cũ để kiếm tiền, làm tiêu hao tình cảm của khán giả". Bởi lẽ, Triệu Nhã Chi không chỉ thường xuyên tham dự các sự kiện, đi khắp nơi biểu diễn ca nhạc mà còn liên tục livestream bán hàng đến khuya với những sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Triệu Nhã Chi vẫn trẻ đẹp nhưng phải nai lưng chèo chống gia đình.

Cô nhiều lần lộ vẻ mệt mỏi khi phải livestream bán hàng đến tận đêm khuya.

Nguồn: 163, iFeng