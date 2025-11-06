1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa nhận chức danh Giáo sư ngành y: Sở hữu cả bằng Thạc sĩ kinh tế, đến bằng ngôn ngữ Anh, đã được trao Huân chương Lao động

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận chức danh Giáo sư ngành y cho ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Theo đó, ông Huy sinh năm 1970 tại tỉnh Phú Thọ.

GS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Báo Chính phủ

Về trình độ đào tạo, ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại ĐH Y khoa Bắc Thái vào năm 1994. Đến năm 2002, vị này có bằng thạc sĩ ngành hồi sức cấp cứu tại ĐH Y Hà Nội. Ông tiếp tục học lên Tiến sĩ chuyên ngành Nội Tim mạch và được Học viện Quân y cấp bằng năm 2012. Năm 2022, ông đã được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Bên cạnh bằng cấp liên quan đến chuyên môn y khoa, ông Ngọc còn có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Song song với đó, ông đã được cấp bằng đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên năm 2023.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ từ tháng 1 năm nay, GS Nguyễn Huy Ngọc đã trải qua nhiều vị trí công việc tại các đơn vị khác nhau. Từ 11/1994 - 3/1997 ông làm bác sĩ điều trị tại BV ĐK Tân Phú. Sau đó, ông chuyển công tác sang BV ĐK tỉnh Phú Thọ. Tại đây ông trải qua các chức vụ, từ bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc bệnh viện kiêm Trưởng khoa Nội tiết - tim mạch, đến Giám đốc bệnh viện.

Từ năm 2013-2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Giai đoạn 2019-2024, ông Ngọc làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Kể từ tháng 11/2024 đến 1/2025, ngoài vai trò tại Sở Y tế, Giáo sư này còn đảm nhận thêm vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh các vai trò trên, ông Ngọc còn thỉnh giảng tại một một số cơ sở giáo dục đại học, như Viện nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108, trường ĐH Y tế công cộng, trường ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên, trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, ông Nguyễn Huy Ngọc đã làm chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài NCKH từ cấp cơ sở đến cấp cơ sở, cấp Bộ đến cấp Nhà nước. Ông là tác giả của 113 bài báo khoa học, và 9 cuốn sách. Trong đó, 1 cuốn sách của ông được xuất bản quốc tế bởi NXB uy tín Springer.

Với những đóng góp trong lĩnh vực y khoa, ông Nguyễn Huy Ngọc đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016; Đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2011, 2012, 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ các năm 2011, 2019, 2020; Giấy khen và Bằng khen của chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam năm 2017, 2018; Trí thức Việt Nam Sáng tạo và Cống hiến của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng năm 2016; Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam năm 2023; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024…