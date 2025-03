1 nữ diễn viên rút khỏi showbiz trong tủi hổ: "6 năm qua tôi như sống trong địa ngục"

Park Han Byul gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như Love In Sadness, My Fair Lady, The Girl Who Sees Smells…Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Yoo In Suk và nhanh chóng đón quý tử đầu lòng. Tuy nhiên, ông xã Park Han Byul lại phải "ăn cơm nhà nước" vì dính tới bê bối Burning Sun.