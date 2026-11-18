Mới đây, những hình ảnh và clip Quỳnh Anh cùng người yêu - Neyun tham dự một sự kiện khai trương, công khai talent độc quyền của một công ty vào tối 17/11 vừa qua đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi này lộ diện cùng nhau sau khi người đẹp sinh năm 1999 liên tục vướng vào ồn ào nói xấu, nên càng nhận về nhiều sự quan tâm. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ lên mạng xã hội, Quỳnh Anh diện trang phục xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn. Trong khi đó, Neyun cũng luôn ở bên cạnh và có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc bạn gái.

Quỳnh Anh và bạn trai trong sự kiện hôm 17/11 vừa qua. Ảnh: VIETNAM STAR

Cả hai rôm rả cười nói. Ảnh: Hót hòn họt.

Đến tối hôm nay (18/11), chỉ một ngày sau sự xuất hiện tại sự kiện này, phía Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đưa ra thông báo chính thức về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo thông cáo, quyết định được đưa ra sau khi người đẹp liên tiếp có những hoạt động chưa thống nhất với Ban tổ chức và công ty, từ việc tham gia sự kiện, nhận lời biểu diễn đến xuất hiện tại buổi công bố hợp tác với một đơn vị quản lý khác.

Quỳnh Anh bị tước vương miện. Ảnh: FBNV.

Ảnh: Miss Universe Vietnam 2026

“Cách đây vài ngày, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với Ban Tổ chức và Công ty Five6 về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty Five6.

Những sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Sau khi xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026”, phía BTC đưa ra thông báo.

Ngay sau thông tin này, những câu chuyện xoay quanh người đẹp sinh năm 1999 tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Lúc này, khi tìm kiếm từ khóa Quỳnh Anh trên mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện cùng bạn trai Neyun tại một sự kiện mới đây cũng được chia sẻ trở lại.

Trước đó, chuyện tình cảm của Quỳnh Anh và Neyun từng nhận được không ít sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai dường như ít chia sẻ hình ảnh về nhau hơn, đồng thời cũng không còn thường xuyên đồng hành tại các sự kiện như trước; đặc biệt là sau khi Quỳnh Anh vướng vào ồn ào.

Nguyễn Quỳnh Anh xuất thân là người mẫu, từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Tối 2/10/2026, cô vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Tuy nhiên, sau ồn ào lộ nhóm chat có nội dung xúc phạm đồng nghiệp, Quỳnh Anh đã công khai xin lỗi và bị BTC đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 6 tháng. Tối 18/11, BTC tiếp tục thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của cô.

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998. Anh được biết đến là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok với khoảng 1,4 triệu người theo dõi. Nam TikToker bắt đầu gây chú ý từ khoảng năm 2022 nhờ những video biến hình, bắt trend. Ngoài ra, anh còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, tham gia quảng cáo và một số dự án phim ảnh.

Ảnh: FBNV

Tháng 10/2025, Neyun đăng tải những hình ảnh tình cảm bên Quỳnh Anh. Ngày 18/10 cùng năm, cả hai lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ. Sau đó, nhân dịp 20/10, người đẹp này cũng chia sẻ hình ảnh hẹn hò cùng bạn trai, phần nào xác nhận chuyện tình cảm. Một trong những chi tiết khiến cặp đôi được bàn luận nhiều là sự chênh lệch chiều cao. Trong khi Quỳnh Anh sở hữu chiều cao 1m75 thì Neyun cao khoảng 1m63, tức thấp hơn bạn gái khoảng 12cm. Cả hai khá thoải mái khi xuất hiện cạnh nhau và không ngại những khoảnh khắc chung trước công chúng.

Trần Hà.