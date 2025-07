Theo tin độc quyền của tờ Sports Kyunghyang, nữ diễn viên Kang Seo Ha đã qua đời vào sáng sớm nay (14/7) sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. Trên Instagram, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã đăng bài tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Kang Seo Ha.

1 người quen của Kang Seo Ha đau buồn chia sẻ nữ diễn viên đã phải chịu đựng nhiều đau đớn trong những năm tháng cuối đời: "Tôi vẫn chưa thể tin được Seo Ha đã qua đời. Trong khi bản thân phải chịu đựng nỗi đau tột độ không thể ăn uống, phải uống thuốc giảm đau vì bệnh tật, cô ấy vẫn lo lắng cho tôi, cho những người xung quanh. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ để cống hiến cho nghệ thuật. Thế nhưng, thiên thần của tôi đã ra quá sớm. Mong Seo Ha yên nghỉ. Bạn sẽ luôn ở trong trái tim của tôi". Trong khi 1 người bạn khác tiễn đưa nữ diễn viên bằng bài đăng gắn nhạc nền ca khúc End of a Day của cố nghệ sĩ Jonghyun (SHINee), kèm với lời nhắn: "Hãy yêu nghỉ nhé Seo Ha".

Kang Seo Ha qua đời vì bệnh ung thư

1 người bạn đăng bài thương tiếc, tiễn đưa Kang Seo Ha trên nền ca khúc End of a Day của cố nghệ sĩ Jonghyun (SHINee)

Tờ Sports Kyunghyang cho biết trước khi mất, Kang Seo Ha đang quay bộ phim In The Net, với sự tham gia của Kim Seon Ho và Park Gyu Young. Do đó, thông tin về sự ra đi của Seo Ha khiến khán giả vô cùng đau lòng và thương tiếc cho nữ diễn viên. Theo tang quyến, tang lễ của Kang Seo Ha sẽ được tổ chức vào ngày 16/7, tại Bệnh viện Đại học Công giáo Seoul St. Mary.

Sự ra đi đột ngột của Kang Seo Ha khiến công chúng Hàn Quốc bàng hoàng, xót xa

Kang Seo Ha sinh năm 1994, từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như Schoolgirl Detectives, Assembly , Flowers of the Prison , First Love Again , Through the Waves , Heart Surgeons và Nobody Knows.

Nguồn: Sports Kyunghyang