Hiện tại là giai đoạn cả nước đang bước vào những đợt nắng nóng kéo dài. Hầu như ai cũng thấy mệt mỏi khi phải ra ngoài trong tiết trời oi bức, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe. Đối với người lớn, trẻ nhỏ hay người làm việc ngoài trời… thì nắng nóng còn có nguy cơ gây bệnh rất lớn.

Để giữ sức khỏe trong mùa nắng nóng, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng từ thực phẩm cũng rất quan trọng, nhằm tăng cường thể lực và sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài việc lựa chọn những thực phẩm mát mẻ, giàu nước như các loại rau xanh và trái cây… thì ăn hành tím cũng rất tốt trong việc giúp cơ thể mát lên một cách tự nhiên.

Trời nắng nóng, mọi người cần phải có biện pháp phòng tránh để hạn chế tác hại.

Lợi ích của hành tím

Hành tím có tên khoa học là Allium Ascalonicum, hiện được trồng trên khắp thế giới. Chúng là loài cây thân thảo, có củ to tròn, vỏ bên ngoài màu tím đậm. Hành tím thường được chế biến để ăn sống trong món salad, bánh mì hay món nhúng. Hay chúng ta có thể phi thơm lên để làm tăng hương vị cho các món ăn khác.

Nhìn ngoại hình có phần nhỏ bé nhưng theo các chuyên gia, hành tím chứa nhiều dưỡng chất hơn cả hành tây. Cụ thể, hành tím rất giàu các loại vitamin và khoáng chất như vitamin C, B6, axit folic, biotin, chronium, canxi, lưu huỳnh… cũng như chất xơ tốt cho sức khỏe.

Hành tím là một phần không thể thiếu trong ẩm thực của người Việt.

Theo các chuyên gia, hành tím có chứa nước, vitamin C, đặc biệt là quercetin – một flavonoid có đặc tính chống viêm và oxy hóa, giúp giảm tác động của nhiệt độ cao lên cơ thể. Chính vì vậy, sử dụng hành tím vào ngày nóng có thể giúp cơ thể mát hơn, bảo vệ các tế bào khỏi các tổn thương do nhiệt độ ngoài trời.

Ngoài ra, các hợp chất trên còn làm giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách tăng cường tuần hoàn máu. Hành tím cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thực phẩm, từ đó giảm bớt nhiệt sinh ra từ việc tiêu hóa thực phẩm nên cơ thể cũng sẽ mát mẻ hơn.

Bên cạnh đó, theo Amy Richter – chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học bang Missouri (Mỹ), hành tím cũng sở hữu một số lợi ích đặc trưng khác như:

Hành tím tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu nhiều lợi ích đáng kinh ngạc.

- Chống ung thư hiệu quả

Hành tím có khả năng chống ung thư nhờ các hợp chất chống oxy hóa lẫn chất chống viêm mạnh mẽ như quercetin và anthocyanin. Quercetin - một flavonoid có trong hành tím, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư bằng cách ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ác tính, giúp loại bỏ các tế bào ung thư khỏi cơ thể.

Anthocyanin là sắc tố tạo màu tím cho hành, cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, anthocyanin có thể làm giảm sự hình thành mạch máu mới trong khối u - một quá trình trong sự phát triển và lan rộng của ung thư.

- Điều trị thiếu máu

Với phụ nữ nói riêng, thiếu máu là căn bệnh rất dễ mắc phải do kinh nguyệt hàng tháng. Thế nên, việc bổ sung hành tím vào bữa cơm là việc nên làm để tăng sinh máu trong cơ thể. Bởi hành tím rất giàu chất sắt nên có tác dụng giúp điều trị bệnh thiếu máu.

Hành phi là một loại thực phẩm không thể thiếu để ăn kèm với những món ăn đặc trưng.

- Cải thiện các vấn đề hô hấp

Cũng nhờ chất Quercetin đặc trưng, hành tím có thể làm giảm viêm và giảm triệu chứng của những bệnh hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản. Khi đi vào cơ thể, quercetin sẽ ức chế sự sản sinh của các chất gây viêm, từ đó giúp giảm sưng và phù nề trong đường hô hấp, cải thiện khả năng hít thở.

Ngoài ra, hành tím cũng chứa các hợp chất sulfur như thiosulfinate và sulfide, có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Những hợp chất này có thể tiêu diệt vi khuẩn và virus gây nhiễm trùng đường hô hấp. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh và viêm họng.

- Bảo vệ khỏi mụn nhọt

Hành tím giàu vitamin C - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào da khỏi tổn thương do gốc tự do. Vitamin C có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ sự tái tạo và làm lành da nhanh chóng, bảo vệ da khỏi các loại mụn viêm, mụn nhọt rất hiệu quả.

Hãy dùng hành tím thường xuyên để sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời.

Lưu ý khi sử dụng hành tím

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, khi ăn hành tím, không lột bỏ quá nhiều lớp vỏ tím, vì trong lớp vỏ này có chứa đến 75% chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe. Chúng cải thiện chức năng hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Đặc biệt là giúp bảo vệ làn da trước lão hóa và tác động từ tia UV của ánh nắng mặt trời.

Hành tím nên đặt ở nơi thông gió, tránh xa ánh sáng để tránh mọc mầm. Không để hành cùng với khoai tây vì chúng sẽ hấp thụ độ ẩm, khí ethylene từ khoai tây và nhanh thối rữa.

Khi mua hành tím, chọn những củ có hình dáng rõ ràng, vỏ khô. Không chọn những củ đã nảy mầm hoặc có dấu hiệu thối rữa, héo hoặc vỏ đổi màu. Để không bị cay mắt khi thái hành, hãy để lạnh hoặc cho nó vào nước để hạn chế khí hắc của hành.

Theo Indiatimes, Healthline