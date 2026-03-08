Chuyện tình của Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi nữ ca sĩ chính thức công khai mối quan hệ. Trước khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng, cả hai đã có nhiều năm yêu đương kín tiếng, chỉ gia đình và bạn bè thân thiết biết đến. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn cặp đôi không chỉ yêu lâu năm mà còn đã âm thầm chào đón thêm một bé gái chung, hiện khoảng 2–3 tuổi.

Giữa lúc người trong cuộc vẫn giữ im lặng, cư dân mạng nhanh chóng “đào lại” loạt hình ảnh được cho là manh mối. Đáng chú ý nhất là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc con trai của Hòa Minzy chặt “bố Cương” trong nhà. Trong bức ảnh này, dưới sàn nhà xuất hiện một bộ đồ chơi nhiều màu sắc. Cư dân mạng cho rằng món đồ chơi này thường dành cho các bé nhỏ tầm 2–3 tuổi, thậm chí còn có màu sắc được cho là phù hợp với bé gái.

"Thánh soi" phát hiện bên dưới sàn nhà trong bức ảnh của bé Bo và Đại uý Thăng Văn Cương xuất hiện một bộ đồ chơi cho em bé nhỏ hơn độ tuổi của bé Bo

Không chỉ vậy, trong bức ảnh được đăng tải vào dịp 8/3 mới đây, cư dân mạng còn phát hiện phía xa trong căn nhà xuất hiện nhiều thú bông màu hồng. Từ chi tiết này, nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn Hòa Minzy đã sinh thêm con nhưng chưa công khai.

Trong bức ảnh mới, netizen cũng soi phía sau có nhiều gấu bông màu hồng

Một điểm khác cũng được cộng đồng mạng chú ý là dòng trạng thái đầu tiên của đại úy Thăng Văn Cương sau khi công khai chuyện tình cảm. Trong đó, anh có nhắc đến cụm từ "các con" trong câu "Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con" khiến nhiều người cho rằng ngoài bé Bo, có thể còn có thêm một em bé khác.

Đại uý Thăng Văn Cương nhắc đến "các con" trong status đầu tiên sau công khai

Bên cạnh những “manh mối” được cư dân mạng phân tích, thái độ của Hòa Minzy cũng khiến nhiều người tò mò. Nữ ca sĩ không trực tiếp phủ nhận tin đồn sinh con gái, nhưng cũng không xác nhận. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều con. Một số người cho rằng cách phản ứng khá "đánh trống lảng" này gợi nhớ lại thời điểm Hòa Minzy từng giữ kín chuyện mang thai bé Bo trước đây.

Thời điểm sinh bé Bo, Hoà Minzy cũng giữ im lặng suốt thời gian dài

Cư dân mạng cũng nhắc lại giai đoạn từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024, khi Hòa Minzy khá ít xuất hiện trên sân khấu. Trong một số hình ảnh được chia sẻ khi đó, nữ ca sĩ thường diện trang phục rộng thùng thình, khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai. Tuy nhiên, Hòa Minzy chỉ hài hước giải thích rằng bản thân tăng cân chứ không nói gì thêm về tin đồn có em bé.

Mặc dù những chi tiết trên hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cư dân mạng. Hòa Minzy chưa lên tiếng xác nhận việc đã sinh thêm con gái hay không. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc phúc đến nữ ca sĩ, cho rằng nếu gia đình có thêm thành viên mới thì đó cũng là niềm vui lớn.

Hoà Minzy từng lộ vòng 2 lùm lùm, nghi vấn đây là lúc bầu em bé thứ 2

Có giai đoạn nữ ca sĩ chỉ diện đồ rộng khiến netizen càng xôn xao bàn tán

Trước đây, Hoà Minzy cũng giữ kín bưng thông tin sinh bé Bo. Đến khi nhóc tỳ cứng cáp hơn cô mới thoải mái chia sẻ bé trước công chúng. Hoà Minzy từng giải thích: "Tại trước mẹ Hoà không có được yêu quý nhiều nên mẹ Hoà sợ ảnh hưởng đến Bo. Mẹ Hoà cố gắng từng ngày thay đổi để nhận được tình yêu thương của mọi người và cảm nhận được mình cũng được thêm nhiều sự yêu thương và tâm lý không còn nhạy cảm như trước nữa nên quyết định công khai".

Hoà Minzy cho biết dự định kết hôn với Đại uý Thăng Văn Cương vào cuối năm 2027.

Cư dân mạng dành nhiều lời chúc phúc cho gia đình Văn Cương - Hoà Minzy

Ảnh: FBNV