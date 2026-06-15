Tỷ lệ chọi giảm nhẹ

Ngày 15/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Trần Thị Hồng Thủy - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TPHCM) cho biết, nhà trường ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký khảo sát năng lực vào trường giảm so với năm trước.

Theo thống kê, khoảng 4.200 học sinh đã đăng ký tham gia khảo sát năng lực để xét tuyển vào lớp 6 của trường. Với chỉ tiêu tuyển sinh 350 học sinh, tỷ lệ cạnh tranh năm nay vào khoảng 1 chọi 12, tương đương 12 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.

So với năm học trước, mức độ cạnh tranh đã giảm nhẹ. Năm 2025-2026, cũng với chỉ tiêu tuyển sinh 350 học sinh nhưng có tới 4.851 thí sinh đăng ký dự khảo sát, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1 chọi 14.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, nguyên nhân một phần đến từ việc năm nay ngoài Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa còn có thêm bốn trường THCS khác tổ chức tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát năng lực .

Các trường gồm THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) và THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng). Do các trường cùng mở đăng ký và tổ chức khảo sát trong cùng thời điểm, nhiều phụ huynh đã cân nhắc lựa chọn trường phù hợp cho con em mình.

Theo kế hoạch, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa cùng bốn trường THCS nêu trên sẽ đồng loạt tổ chức khảo sát năng lực vào ngày 1/7 theo khung thời gian chung.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM sẽ chịu trách nhiệm xây dựng đề khảo sát , đồng thời tổ chức công tác coi thi, chấm thi và phúc khảo đối với kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Các quy định đang được áp dụng tương tự như hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng.

Đối với các trường THCS thuộc sự quản lý của UBND phường, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ hỗ trợ xây dựng đề khảo sát và hướng dẫn chuyên môn. Trong khi đó, UBND các phường sẽ phụ trách việc tổ chức khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo (nếu có), bảo đảm quy trình được thực hiện nghiêm túc và minh bạch.



Cấu trúc bài khảo sát năng lực

Đối với Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, bài khảo sát có thời gian làm bài là 90 phút, gồm hai phần. Trong đó: Phần trắc nghiệm có 20 câu hỏi, làm trong 30 phút, phần tự luận 60 phút. Các nội dung của bài khảo sát gồm: đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu và viết) với bài làm bằng tiếng Anh; đánh giá năng lực toán học và tư duy logic bằng tiếng Việt và đánh giá năng lực đọc hiểu, viết văn bằng tiếng Việt.

Đối với các trường THCS Hoa Lư, Bình Thọ, Trần Quốc Toản và Nguyễn An Ninh, bài khảo sát cũng diễn ra trong 90 phút với cấu trúc tương tự gồm phần trắc nghiệm 20 câu hỏi trong 30 phút và phần tự luận 60 phút.

Ba nội dung trong đề thi, gồm: đánh giá năng lực tiếng Anh qua đọc hiểu và viết bằng tiếng Anh (trong đó không có phần nghe hiểu); đánh giá năng lực toán học và tư duy logic bằng tiếng Việt và đánh giá năng lực đọc hiểu, làm văn bằng tiếng Việt.