1 cặp sao Việt đã ra mắt gia đình, chuyện cưới xin chỉ là sớm muộn

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Quỳnh Lý và Tú Hảo ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Nếu trước đây cặp đôi từng khiến dân tình thích thú với màn "bị bắt tại trận" rồi mới công khai hẹn hò, thì hiện tại, cả hai dường như đã bước sang một chặng mới khi cùng xuất hiện trong những chuyến đi có sự đồng hành của gia đình.

Theo đó, Tú Hảo và Quỳnh Lý gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong một chuyến du lịch mới đây. Điều đặc biệt nằm ở chỗ chuyến đi lần này không chỉ có hai người mà còn có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình.

Trong khung hình được chia sẻ, Tú Hảo và Quỳnh Lý đứng cùng người thân, vui vẻ bắt trend chụp ảnh đang hot. Cả hai đơn giản xuất hiện bên những thành viên trong nhà và chính chi tiết này lại khiến nhiều người chú ý. Việc cùng xuất hiện trong một chuyến đi có gia đình đồng hành phần nào cho thấy mối quan hệ đã trở nên thân thiết và nghiêm túc hơn.

Tú Hảo và Quỳnh Lý du lịch cùng các thành viên trong gia đình

Có thể thấy cả hai rất nghiêm túc cho mối quan hệ của mình

Thời gian qua, Quỳnh Lý và Tú Hảo thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào sau khi chính thức công khai tình cảm. Trong những chuyến du lịch, Tú Hảo và Quỳnh Lý liên tục phát "cẩu lương" bằng loạt tương tác tự nhiên. Nam diễn viên phim Nhà Bà Nữ còn thường xuyên đảm nhận vai trò "phó nháy riêng", đứng sau ống kính ghi lại những khoảnh khắc của bạn gái.

So với thời điểm còn úp mở, sự thay đổi hiện tại khá rõ ràng. Cả hai không còn quá né tránh việc xuất hiện cạnh nhau, thậm chí đã tự tin dắt nhau đi nhiều sự kiện. Chính điều này khiến nhiều khán giả cho rằng mối quan hệ của Quỳnh Lý và Tú Hảo đang tiến đến một giai đoạn nghiêm túc hơn.

Dĩ nhiên, chuyện cưới xin vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận. Nhưng với những gì đang được chia sẻ, từ công khai tình cảm, thoải mái xuất hiện bên nhau cho đến việc cùng gia đình đi du lịch, netizen có thêm lý do để tin rằng đây không phải một chuyện tình chóng vánh.

Hậu công khai, Quỳnh Lý và Tú Hảo liên tục phát "cẩu lương"

Cặp đôi thường xuyên dắt nhau đi sự kiện, thoải mái tương tác ngọt ngào trước truyền thông

Mối quan hệ của Quỳnh Lý và Tú Hảo nhận nhiều chú ý kể từ sự kiện ra mắt phim hồi tháng 4 vừa qua. Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, cả hai đã gây chú ý bởi sự đồng điệu trong phong cách khi cùng chọn trang phục tông nâu. Không hề giữ khoảng cách, Quỳnh Lý và Tú Hảo sánh bước sát bên nhau, từ lúc tạo dáng chụp ảnh cho đến khi di chuyển giao lưu với các nghệ sĩ khác. Những hành động như nắm tay hay khoác eo giữa chốn đông người càng khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi.

Không chỉ netizen, chính các đồng nghiệp cũng tỏ ra tò mò trước màn xuất hiện "dính như sam" của cả hai. Sau khi sự kiện kết thúc, Quỳnh Lý và Tú Hảo tiếp tục đi cùng nhau ra bãi xe, thậm chí còn lên chung một chiếc xe. Tại đây, Lâm Vỹ Dạ cũng có mặt và "dí" cặp đôi đang yêu. Nữ diễn viên lập tức hỏi thẳng Tú Hảo vì sao lại đi chung với Quỳnh Lý. Đáp lại, cả hai nhanh chóng đưa ra câu trả lời khá "an toàn" là cùng đường về nhà.

Bị đàn chị liên tục "đẩy thuyền", Quỳnh Lý và Tú Hảo chỉ biết bật cười rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Chỉ sau 1 ngày khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt hint rõ mồn một, Quỳnh Lý và Tú Hảo quyết định công khai hẹn hò bằng bộ ảnh ngọt sâu răng.

Quỳnh Lý và Tú Hảo ngồi chung xe ra về sau sự kiện (Clip: Sạp Ting)

Ảnh: FBNV