ZOE - Tân binh Việt và cú debut "cực chất", ra mắt MV với cả 2 phiên bản Anh - Việt

Debut một phát 2 phiên bản Anh – Việt, đốn tim giới trẻ quốc tế lẫn fan Việt

Thay vì chen chân vào những thị trường âm nhạc quen thuộc vốn đang cạnh tranh gay gắt, ZOE chọn Zagreb, thủ đô Croatia – nơi có cộng đồng khán giả trẻ với gu âm nhạc cởi mở, để "chào sân" cho sản phẩm đầu tiên. Tại đây, MV Hit My Head với phiên bản tiếng anh đã chính thức ra mắt. Dù là sản phẩm debut, Hit My Head không hề "non tay". Trái lại, từ âm nhạc đến hình ảnh đều được xây dựng bài bản, cho thấy sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng của ZOE ngay từ bước đầu tiên.

Không dừng lại ở đó, ZOE tiếp tục khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên" khi chính thức xác nhận phiên bản tiếng Việt của Hit My Head sẽ chính thức lên sóng vào ngày 27/6 tới. Nếu bản tiếng Anh là lời chào mạnh mẽ ZOE gửi đến thị trường quốc tế, thì bản tiếng Việt lại là nhịp cầu cảm xúc cô dành riêng cho khán giả quê nhà, những người đã đồng hành cùng cô trên hành trình dài hơn một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.

Một trong những điểm đáng chú ý của Hit My Head chính là thông điệp mà MV gửi gắm. Thay vì đơn thuần kể một câu chuyện tình yêu, ca khúc mở ra hành trình đối diện với những khúc mắc cảm xúc, nơi mỗi người buộc phải học cách tháo gỡ, buông bỏ hỗn độn trong lòng để có thể tiến về phía trước. Giai điệu cực "cháy" kết hợp cùng lời ca ý nghĩa khiến người nghe cảm nhận rõ ràng hơn rằng: trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, mọi lựa chọn đều là một ván cược. Và chính những cú vấp ngã, những khoảnh khắc tỉnh thức sẽ dần định hình ta thành một phiên bản mạnh mẽ, khôn ngoan và vững vàng hơn.

Với ZOE, âm nhạc là nơi cảm xúc lên tiếng mạnh mẽ nhất. Việc thể hiện Hit My Head bằng tiếng mẹ đẻ không đơn thuần là một bản chuyển ngữ, mà là cách cô truyền tải câu chuyện của mình gần gũi hơn, chân thật hơn. Từ lựa chọn ngôn từ đến cách nhấn nhá giai điệu, phiên bản tiếng Việt hứa hẹn sẽ mang lại một chiều sâu mới, phản ánh nội tâm rõ nét và mạch cảm xúc chạm thẳng vào người nghe.

10 năm - bệ phóng cho những rực rỡ, cá tính hôm nay

Trước khi xuất hiện trong MV đầu tay với hình ảnh trẻ trung và cùng màn vũ đạo thu hút, ZOE đã có hơn một thập kỷ gắn bó với nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là nhảy múa. Cô bắt đầu tiếp xúc và theo học ballet cổ điển từ năm 12 tuổi. Sau khi trải qua 6 năm đào tạo chính quy về múa Ballet Cổ điển và múa hiện đại tại TP.HCM, cô tiếp tục theo đuổi đam mê về Jazz, Hip-Hop và Đương đại tại một trong những trường múa đương đại danh tiếng ở Đức.

Trải qua quá trình luyện tập, cô nhanh chóng chứng minh được năng lực khi giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Tài năng Trẻ Toàn quốc (Ballet) năm 2015. Hai năm sau, ZOE tiếp tục chinh phục giới chuyên môn với giải thưởng Trình diễn xuất sắc nhất tại cuộc thi Tài năng Toàn quốc 2017. Đồng thời, cô từng đoạt Giải Ba tại Cuộc thi Múa Đơn Quốc tế (Đức) và Giải Nhất cuộc thi Nghien Dance (Nghien Dance Competition). Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, ZOE còn thể hiện khả năng sáng tạo với vai trò biên đạo khi dự án múa Jasmin do cô tham gia dàn dựng giành giải "Biên đạo xuất sắc nhất" tại Giải thưởng Phim quốc tế New York năm 2022 (New York International).

Mới đây, bên cạnh việc ra mắt bản Hit My Head, ZOE cũng vừa ký kết hợp tác cùng Menart – hãng thu âm uy tín tại châu Âu, và cũng là đại diện độc quyền của Sony Music Europe tại khu vực Đông Nam châu Âu. Cột mốc này đã đưa ZOE trở thành nữ nghệ sĩ Pop châu Á đầu tiên ký hợp đồng với Menart, đặt nền móng cho ZOE tiếp cận thị trường quốc tế trong tương lai.

Sau cú chào sân ấn tượng của Hit My Head, ZOE tiếp tục cho thấy cô đã sẵn sàng cho một hành trình dài hơi và nghiêm túc. Chia sẻ về những kế hoạch và mục tiêu sắp tới, ZOE cho biết cô sẽ tiếp tục thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong thời gian tới thay vì giới hạn bản thân trong một thể loại cố định. Mỗi dự án mới với ZOE sẽ là một bước khám phá, vừa thử thách chính mình, vừa mở rộng thế giới nghệ thuật cá nhân. Hiện tại, album đầu tay của cô đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Sở hữu nền tảng nghệ thuật vững vàng, tư duy quốc tế và cá tính âm nhạc rõ nét, ZOE đang cho thấy tiềm năng của một nghệ sĩ trẻ sẵn sàng bứt phá trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Cú chào sân đầy bản lĩnh với MV Hit My Head ở đồng thời hai phiên bản Anh và Việt, chính là bước đầu tiên trong hành trình vươn xa mà cô đang theo đuổi. Trong thời gian tới, cùng loạt dự án đang ấp ủ, ZOE được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào V-pop, từng bước chinh phục trái tim của giới trẻ trong và ngoài nước.

Cùng chờ đón MV Hit My Head phiên bản tiếng Việt vào ngày 27/6 để cảm nhận trọn vẹn hành trình trở về đầy cảm xúc này của ZOE!