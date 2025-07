Zador - Nhà cung cấp thùng carton chất lượng, giá rẻ TP.HCM

Zador - Nhà cung cấp thùng carton chất lượng, giá rẻ

Ngành thương mại điện tử phát triển vượt bậc với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động mua sắm trực tuyến tại Việt Nam. Thùng carton đã trở thành giải pháp đóng gói thiết yếu cho doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến xuất khẩu quốc tế. Khẳng định vị thế trong ngành bao bì, Zador là nhà sản xuất hộp carton uy tín, mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội phục vụ đa dạng nhu cầu từ cửa hàng online đến doanh nghiệp lớn.

Sản phẩm chất lượng cao từ Zador

Với hơn 4 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì & thùng carton, Zador đã phục vụ thành công hàng nghìn đối tác từ shop nhỏ lẻ đến tập đoàn xuất nhập khẩu. Dưới đây là các sản phẩm thùng carton Zador cung cấp:

Phân loại sản phẩm thùng carton theo độ dày

Việc lựa chọn đúng thùng carton theo độ dày sẽ quyết định phần lớn hiệu quả bảo vệ hàng hóa và tối ưu chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là đặc điểm và ứng dụng của thùng carton 2, 3, 5 và 7 lớp để bạn có lựa chọn phù hợp.

Thùng carton 2 lớp

Đặc điểm: Cấu trúc bao gồm hai tấm giấy ngoài và một lớp sóng giữa, tạo nên sự nhẹ nhàng và linh hoạt.

Ứng dụng: Phù hợp với việc đóng gói các sản phẩm có trọng lượng nhẹ như thực phẩm khô, mỹ phẩm, trang phục, giúp bảo vệ và vận chuyển an toàn.

Thùng carton 2 lớp

Thùng carton 3 lớp

Đặc điểm: Cấu trúc gồm hai tấm giấy ngoài và một lớp sóng trung tâm, tạo nên sự nhẹ nhàng và linh hoạt.

Ứng dụng: Phù hợp đóng gói sản phẩm có trọng lượng nhẹ như thực phẩm khô, mỹ phẩm, trang phục, đảm bảo bảo vệ và vận chuyển an toàn.

Thùng carton 3 lớp

Thùng carton 5 lớp

Đặc điểm: Thiết kế với hai mặt ngoài, hai lớp sóng và một tấm lót trung tâm, mang lại độ cứng cao hơn.

Ứng dụng: Chịu tải tốt, bảo vệ hiệu quả cho thiết bị điện tử, đồ gia dụng và hàng hóa có khối lượng trung bình.

Thùng carton 5 lớp

Thùng carton 7 lớp

Đặc điểm: Cấu trúc dày với hai mặt ngoài và ba lớp sóng, tạo độ chắc chắn tối đa.

Ứng dụng: Khả năng chịu lực và chống va đập xuất sắc, lý tưởng cho hàng nặng hoặc vận chuyển đường dài.

Sản phẩm chuyên biệt theo công dụng

Ngoài phân loại theo độ dày, Zador còn phát triển 4 dòng sản phẩm chuyên biệt giải quyết các bài toán đóng gói cụ thể mà đa số doanh nghiệp thường gặp phải. Đó là:

Hộp Ship COD: Thiết kế kiên cố, thuận tiện cho việc dán băng keo, tối ưu hoàn hảo cho ngành thương mại điện tử.

Thùng Carton Chuyển Nhà: Kích thước rộng rãi, khả năng chịu tải cao, bảo vệ tài sản khi di chuyển khoảng cách xa.

Hộp Carton Đựng Giày: Kích thước chuẩn, bảo vệ khỏi va đập và độ ẩm.

Hộp Carton trắng: Với lớp bề mặt trắng sáng, giúp sản phẩm nổi bật và dễ dàng in ấn. Hộp có độ bền cao, chịu lực tốt và bảo vệ sản phẩm hiệu quả trong suốt quá trình vận chuyển.

Phân loại theo thiết kế

Thiết kế đóng mở của hộp carton quyết định trải nghiệm khách hàng và mức độ bảo vệ sản phẩm. 2 kiểu thiết kế phổ biến nhất này phù hợp với nhu cầu đóng gói hiện tại.

Hộp Carton nắp gài: Dễ dàng mở đóng, giữ chặt hàng hóa, phù hợp với thực phẩm, đồ chơi, quà tặng.

Hộp Carton Âm Dương: Thiết kế đặc biệt với nắp khớp chặt, độ kín cao cho sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt.

Toàn bộ sản phẩm hộp carton của Zador có thể tùy chỉnh in ấn logo, slogan thông qua công nghệ in flexo và in offset tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu ngay từ giai đoạn đóng gói.

Bảng giá hộp carton tại Zador

Giá thùng carton, hộp carton sỉ lẻ giao động từ 670đ đến 17.000đ. Tuy nhiên giá sẽ tùy thuộc vào kích thước, số lượng, màu sắc, số lượng, số lớp, kiểu dáng và in ấn của thùng mà khách hàng yêu cầu.

Tại sao chọn thùng carton Zador?

Zador tự hào là đơn vị tiên phong trong sản xuất và cung cấp hộp carton tại Việt Nam. Với hơn 4 năm kinh nghiệm và cam kết chất lượng vượt trội, Zador sẵn sàng trở thành đối tác đáng tin cậy cho mọi nhu cầu hộp carton của doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của Zador: Năng Lực Sản Xuất Vững Mạnh: Dự trữ 500.000 hộp carton 3 lớp, 100.000 hộp 5 lớp và 10.000 hộp 7 lớp mỗi tháng.

Dịch vụ tận tâm: Tư vấn miễn phí, thiết kế in ấn không tính phí và hỗ trợ 24/7.

Quy trình đơn giản: Từ báo giá nhanh đến giao hàng chuyên nghiệp.

Miễn phí giao hàng nội thành TP.HCM cho đơn hàng trên 1.500.000 VNĐ

Đổi trả trong 7 ngày cho sản phẩm chưa sử dụng

Giao hàng tiêu chuẩn (3-5 ngày) và nhanh (1-2 ngày)

Thông Tin Liên Hệ Zador

Điện thoại: 094.9999.601

Email: baobigiayzador@gmail.com

Website: https://zador.vn/

Địa chỉ: 1/123E, Ấp Đình, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh