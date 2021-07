YouTuber Khoa Pug khuyên con nhà nghèo nên chọn ngành học này, trước tuổi 30 mua nhà

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, vấn đề tiếp theo của nhiều sĩ tử là lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất với điểm thi của mình. Chia sẻ về việc chọn ngành học, nam YouTuber Khoa Pug đã nêu quan điểm chọn ngành IT để mua nhà ở Sài Gòn hoặc Hà Nội trước 30 tuổi. Quan điểm này gây ra những tranh cãi trái chiều.

Khoa Pug vốn được biết đến là "YouTuber giàu nhất Việt Nam". Hiện tại, Khoa Pug đang dành thời gian để đi du học. Anh cầm theo số tiền là 500.000 USD (hơn 11 tỷ 500 triệu đồng) với nguyện vọng sẽ tiêu hết trong vòng 1 năm.

Muốn "thoát nghèo", học IT

Mới đây, Khoa Pug đã tiết lộ mình là một người từ tay trắng đi lên, không phải giàu có sẵn như nhiều người vẫn nghĩ. Anh làm công việc lập trình IT, hay còn được biết đến với cái tên "coder". Anh thậm chí còn bắt đầu kiếm tiền từ năm lớp 10 thông qua game online. Chia sẻ bí quyết chọn ngành cho các bạn sinh viên nghèo để có thể mua nhà ở Sài Gòn hay Hà Nội trước 30 tuổi trong video mới đây, Khoa Pug cho rằng:

"Lời khuyên của mình đối với những học sinh vừa tốt nghiệp xong thì nên chọn ngành gì các bạn? Mình nói luôn là nên chọn ngành IT, cụ thể lập trình. Tại sao lại chọn IT? Trên thế giới vạn vật bây giờ đều kết nối Internet hết các bạn. Cách đây 10 năm, người ta tới tận nơi thu tiền điện - tiền nước, rồi đi thanh toán rất cực.

Bây giờ điện thoại ai cũng có, cầm app bấm rất tiện... Ai là người làm ra cái đó? Đó là những người làm lập trình giống như mình nè các bạn. Nếu các bạn nghe theo lời khuyên của mình làm lập trình thì sẽ làm được cái đó".

YouTuber Khoa Pug khuyên con nhà nghèo nên chọn ngành học IT. (Ảnh cắt từ video)

Bên cạnh đó, làm coder chắc chắn chuyên môn cao, công việc đặc thù nên tính cạnh tranh thấp, không giống như những ngành nghề khác. Khoa Pug cũng cho rằng với công việc này, bạn nên đi làm từ sớm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lương khởi điểm 7-10 triệu đồng/tháng.

Khi mới đi làm, bạn cũng nên tận dụng cơ hội này để học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức, làm nhiều việc hơn, làm nhiều thời gian hơn so với các nhân viên khác. Khoa Pug kể khi mới đi làm, có những ngày anh làm việc tới 16 tiếng đồng hồ tới nỗi khi đứng dậy hoa mắt chóng mặt.

Khoa Pug nhẩm tính năm 21 tuổi thu nhập 10 triệu đồng/tháng, tới 23 tuổi đạt được 20 triệu đồng/tháng, 24 tuổi đạt 30 triệu đồng/tháng, từ 26-28 tuổi đạt 50 triệu đồng/tháng thì 1 năm thu nhập đạt được con số 600 triệu đồng.

Tới năm 30 tuổi, bạn có trong tay hơn 1,8 tỷ đồng. Với số tiền đó, bạn có thể mua trả góp một căn chung cư khoảng 2 tỷ đồng và cố gắng làm việc những năm sau để trả số tiền còn lại.

Chỉ cần có cố gắng, chăm chỉ hướng tới mục tiêu đã đặt từ trước, Khoa Pug chắc chắn nghề coder sẽ giúp bạn an cư lạc nghiệp, cuộc sống ổn định. Sau năm 30 tuổi, với số tiền dư dả, bạn có thể cầm số tiền đó khởi nghiệp hay kinh doanh riêng.

Khoa Pug vốn được biết đến là YouTuber giàu có.

Lập trình viên có "thần thánh" như Khoa Pug chia sẻ?

Trên thực tế, trước xu thế phát triển và hội nhập cùng với các nước trên thế giới như hiện nay, công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống. Lập trình viên vì thế, là một chuyên ngành hot trong thị trường công nghiệp hiện nay. Họ là người xây dựng, viết các đoạn mã và phát triển lên một chương trình phần mềm dành cho máy tính hay một ứng dụng cho các thiết bị di động liên quan với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Hiện tại, lập trình viên luôn khan hiếm nhân sự có năng lực cao vì thế bạn sẽ ít lo lắng chuyện thất nghiệp. Bạn có từng biết tới câu chuyện khiến cư dân mạng xôn xao 6 tháng trước? Một cô gái sinh năm 1992 tại Cầu Giấy, Hà Nội có thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm cho Google Play và App Store.

Tất nhiên đây là một trường hợp khá hiếm nhưng trên thực tế, lương ngành này cũng không phải dạng vừa. Về tổng thể thì lương của lập trình viên rất cạnh tranh, phụ thuộc vào từng vị trí lập trình viên bạn đảm nhiệm và kinh nghiệm làm việc.

Tuy vậy, bên cạnh những ý kiến đồng tình với Khoa Pug, không ít bình luận cho rằng nam YouTuber tuy nói đúng nhưng chưa đủ và còn nhiều thiếu sót khi bàn về vấn đề "hướng nghiệp".

Ngành IT không phải ai cũng học được và cũng không phải ai cũng giàu.

Theo một số dân mạng, ngành IT không phải ai cũng học được và cũng không phải ai cũng giàu. Lương nhân lực ngành IT cũng rất đa dạng, có thể 300-400 USD, nhưng cũng có thể lên đến hàng ngàn USD, tùy vào trình độ, kinh nghiệm cũng như cấp bậc. Không thể đùng một cái bạn có được lương ngàn đô nếu không tập trung và đầu tư vào nó. Với Vlog của Khoa Pug, nhiều người cũng cho rằng chỉ dừng ở mức độ tham khảo. Ai cũng "đâm đầu" đi học IT thì những ngành khác, công việc khác ai sẽ làm?

Beo - một người dùng YouTube nhận định: "Clip không đúng cũng chẳng sai, chỉ là quá thiển cận khi kêu gọi mọi người học IT, thay vì những ngành khác. Mình cũng dân IT, lương khởi điểm chỉ khoảng 7,5 triệu. Sau 10 năm, đổi 4 công ty, lương của mình hơn 35 triệu, nhưng trách nhiệm và khối lượng công việc rất nặng nhé. Cái gì cũng có giá của nó cả".