YG Entertainment phản hồi tin đồn Jennie (BLACKPINK) hẹn hò V (BTS) tại New York

Hôm qua (ngày 23/8), tin đồn hẹn hò giữa Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) một lần nữa lại trở thành tin nóng trong giới người hâm mộ K-Pop khi một tấm ảnh của cả hai được tung lên mạng xã hội. Trước những tin đồn này, nhiều khán giả cho rằng cặp đôi rất có thể sẽ gặp gỡ và hẹn hò tại New York (Mỹ) vào tuần này. Nguyên nhân là do cả hai đều có chung một lịch trình tới New York.

Cụ thể, thành viên của BTS đã có mặt tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) vào sáng nay để chuẩn bị cho chuyến hành trình sang Mỹ. Trong khi đó, 4 thành viên của BLACKPINK cũng sẽ sớm bay tới New York vào ngày mai cho lịch trình quảng bá sự trở lại của nhóm.

Tấm hình mới nhất của Jennie và V được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Twitter)

Trước sự lan rộng của thông tin này, đại diện của công ty chủ quản YG Entertainment đã chính thức lên tiếng. "BLACKPINK đang chuẩn bị một lịch trình dày đặc khi sang Mỹ vào ngày 25/8, bao gồm cả việc tham dự lễ trao giải MTV VMAs và nhiều lịch trình khác cho sự trở lại với album đầy đủ thứ hai", YG công bố.



Mặc dù không nói rõ về Jennie và mối quan hệ với V nhưng việc YG khẳng định 4 cô gái sẽ có "lịch trình dày đặc" chính là câu phủ nhận cho việc hai thần tượng này có thể sẽ hẹn hò tại Mỹ.

Tin đồn hẹn hò của Jennie và V lần đầu nổ ra vào tháng 5 vừa qua. Kể từ đó cho tới thời điểm hiện tại, cả hai công ty chủ quản YG Entertainment và HYBE đều giữ im lặng, điều này càng khiến người hâm mộ thêm tò mò.