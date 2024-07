Vương phi Kate luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại giải quần vợt Wimbledon, nơi cô thường xuyên ghi dấu ấn với phong cách thời trang độc đáo. Mặc dù năm nay, vì lý do sức khỏe, vương phi chưa thể tham gia sự kiện, nhưng chi tiết nhỏ trên trang phục của cô những năm trước vẫn khiến người hâm mộ không khỏi thán phục.

Kể từ khi kết hôn với Thân vương William vào năm 2011, Vương phi Kate đã trở thành biểu tượng thời trang tại các sự kiện này. Đặc biệt, chiếc nơ màu xanh lá cây và tím nhỏ bé mà cô thường xuyên cài trước ngực áo đã trở thành phụ kiện đặc trưng không thể thiếu. Đây không chỉ là lựa chọn phụ kiện vì lý do thẩm mỹ mà còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với tổ chức All England Lawn Tennis and Croquet Club (Câu lạc bộ Quần vợt và Bóng vồ Toàn Anh) - chủ quản Giải quần vợt Wimbledon hàng năm. Với vai trò là người bảo trợ của câu lạc bộ kể từ năm 2016, Vương phi Kate đã chọn màu sắc chính thức của câu lạc bộ, được thiết lập từ năm 1909, để thể hiện tình cảm và sự gắn bó của mình.

Thân vương William và Vương phi Kate là một cặp đôi quyền lực trong lòng công chúng, và mỗi lần xuất hiện, Vương phi đều mang đến những bộ trang phục đáng nhớ. Năm 2017, cô đã lần đầu tiên đeo chiếc nơ này, cài nó vào một chiếc đầm hoa trắng tinh khôi từ nhà thiết kế Catherine Walker & Co, qua đó khẳng định vị thế và gu thẩm mỹ tinh tế của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, Vương phi còn thể hiện lòng trung thành với truyền thống qua việc sử dụng những biểu tượng và phụ kiện có ý nghĩa. Một ví dụ điển hình là việc cô đeo trâm cài của Đoàn kỵ binh Ireland trong lần xuất hiện đầu tiên của mình kể từ Giáng sinh năm ngoái, tôn vinh vai trò mới của mình như là đại tá của đoàn.

Mỗi lần Vương phi Kate xuất hiện, cô không chỉ làm cho người đối diện phải ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài lộng lẫy mà còn bởi những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm qua trang phục.

Theo Hello!