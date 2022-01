Xuân Nhâm Dần - Nhân đôi yêu thương với bộ quà Tết Love Of Vietnam

Dù đi xa đến đâu, Tết về nhà là nhất

Cuộc sống ngày càng năng động hiện đại, người trẻ càng thích đi xa, khám phá và trải nghiệm nhiều hơn là chỉ trở về nhà trong dịp sum vầy đón năm mới. Tuy nhiên, Tết năm nay thật khác, khi trải qua một năm nhiều biến cố, hai tiếng "gia đình", "đoàn tụ" càng thêm thiêng liêng: Chúng ta lắng nghe ba mẹ nhiều hơn. Chúng ta chia sẻ, lo lắng cho gia đình nhiều hơn. Và chúng ta ngóng trông ngày trở về nhà nhiều hơn những năm trước.

Đó cũng là nguồn cảm hứng để Love Of Vietnam thiết kế ra những hộp quà Tết khắc họa hình ảnh gia đình ngày sum vầy: Bên mâm cơm đoàn viên ấm cúng có ông bà cười vui ngó theo đàn cháu nhỏ chạy tung tăng theo đoàn lân sư rồng; Còn ba mẹ thì bận rộn với mâm cơm, mời cả nhà thức ngon ngày Tết. Bức tranh làm sáng lên giá trị nhân văn tốt đẹp về truyền thống Tết yêu thương, Tết sẻ chia của người Việt.

Xuân năm nay, ca sĩ Văn Mai Hương đồng hành cùng Love Of Vietnam trong tà áo dài tươi tắn.

Với sứ mệnh "Đem Xuân đến mọi nhà - Chúc toàn gia thịnh vượng", hộp quà Tết của Love Of Vietnam không chỉ có thiết kế đẹp mắt, sang trọng, đậm hồn Việt mà toàn bộ thức quà biếu bên trong cũng là món ngon cao cấp từ nông sản ba miền. Đặc biệt, các thức quà như mật ong hoa núi, nấm Đông trùng Hạ thảo…trong hộp quà Phú Quý - Phiên bản giới hạn, có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, đáp ứng xu hướng thực dưỡng mà quý khách hàng đang quan tâm.

Cho gia đình thêm niềm vui gắn kết

Thật khéo làm sao khi các thức quà ngon kết hợp lại thành Khay mứt Tết, hình ảnh không thể thiếu trong ngày Xuân của mọi nhà. Các món ăn vặt như hạt điều lụa rang, hạt sen sấy, cam vàng sấy dẻo, gừng nướng mật ong,... mang hương vị thân thuộc, pha chút truyền thống nhưng cũng rất tươi mới. Nhờ cách chế biến sáng tạo, hạn chế tối đa việc sử dụng đường và chất phụ gia nên vị ngon ngọt tự nhiên rất hợp khẩu vị ông bà cha mẹ và em nhỏ. Bên trong hộp quà còn có hộp trà Oolong hảo hạng - một trong những lựa chọn hoàn hảo cho buổi sum họp gia đình trong khoảnh khắc giao thời quý giá.

Đó cũng là lý do ca sĩ Uyên Linh chọn hộp quà Tết Love Of Vietnam để biếu gia đình, bạn bè trong năm nay.

Tưởng tượng ngày đầu năm mới, cả nhà ngồi bên nhau pha ấm trà nóng, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Mọi người nếm miếng gừng nướng mật ong, nhấp thêm ngụm trà, vị ngọt thanh, khoan khoái sẽ đưa câu chuyện đầu năm thêm rôm rả.

Cho lời yêu thương được trao gửi trọn tình

Nếu về nhà, chúng ta có gia đình nhỏ, nơi có ba mẹ, anh chị em ruột thịt. Thì khi đi xa, chúng ta có những người bạn, những người cộng sự thân thiết; đó cũng là một "gia đình" vô cùng trân quý. Nhà thiết kế trẻ Hoàng Ku cũng có một "gia đình" như thế. Trải qua một năm nhiều khó khăn thử thách, anh mong muốn tìm được một món quà dễ thương, nhiều ý nghĩa để gửi lời tri ân đến anh chị em, bạn bè thân thiết nhân dịp Tết đến Xuân về. Hộp quà biếu của Love Of Vietnam chính là lựa chọn hoàn hảo.

"Khi nhìn thấy hộp quà của Love Of Vietnam với hình vẽ với mâm Tết truyền thống, em đã quyết định chốt đơn không do dự. Vừa cầm được hộp mẫu trên tay nên phải hí hửng khoe ngay cho mọi người cùng ngắm. Em mong những hộp mứt Tết này sẽ sớm ở trên bàn ăn của mỗi gia đình, để những ngày xuân về cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức enjoy Tết moment." - NTK Hoàng Ku chia sẻ.

Đặc biệt, lý do khiến Hoàng Ku lựa chọn Love Of Vietnam còn bởi câu chuyện ý nghĩa ẩn sau món hạt điều lụa rang - sản phẩm phối hợp với nhà May mắn (Maison Chance), là tổ ấm yêu thương của hàng trăm người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Khi đơn hàng quà Tết đã mang Xuân về gần hơn, đủ đầy hơn cho các thành viên dưới mái nhà này.

Với quan niệm "quà quý ở tấm lòng", Love Of Vietnam đã thay bạn chăm chút hộp quà Tết sang quý đầy ý nghĩa để gửi trao lời tri ân, gắn kết tình thân trong ngày sum họp. Xuân Nhâm Dần đã đến thật gần, bạn đã sẵn sàng đón Sum Vầy - An Khang - Phú Quý về nhà chưa?

