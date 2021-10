Xu hướng “mua sắm bù” của người tiêu dùng sau khi các biện pháp an toàn được thiết lập

Người tiêu dùng khi đi mua sắm tuân thủ các biện pháp an toàn của siêu thị

Làn sóng "chi tiêu trả thù" sau giãn cách

Sau thời gian giãn cách kéo dài, các trung tâm thương mại, cửa hàng đều phải đóng cửa, siêu thị thì chỉ bán hàng online, các chị em nội trợ hầu hết đều phải kìm nén nhu cầu mua sắm. Vì thế, ngay sau khi các thành phố lớn, như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang,.. chuyển sang thời kỳ bình thường mới từ đầu tháng 10, làn sóng "mua sắm trả thù" của người tiêu dùng bắt đầu xuất hiện, và càng trở nên mạnh mẽ hơn khi các hoạt động kinh doanh đã mở cửa trở lại.

Ghi nhận vào cuối tuần qua tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội và TP.HCM, số lượng khách hàng đến mua sắm khá đông. Đang mua sắm cùng gia đình tại Trung tâm thương mại Lotte Mart Nam Sài Gòn, chị Lan Anh vui vẻ chia sẻ: "Thành phố cho phép mở cửa trung tâm thương mại từ đầu tháng 10, 2 tuần đầu mình cũng hơi e ngại nhưng sau đó mình thấy các siêu thị đều áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, người dân đến mua sắm cũng rất tuân thủ. Vì thế, gia đình mình cảm thấy rất tự tin và thoải mái cùng nhau đến đây mua sắm."

"Thực sự, sau thời gian dài căng thẳng chỉ ngồi nhà và đặt lượng hàng tối thiểu qua kênh online, hôm nay cả nhà mình rất vui khi được tới đây mua sắm, được tận tay lựa những món đồ mình thích, tận hưởng không gian mua sắm sôi động và cảm giác như được sống lại cuộc sống bình thường trước đây", chị Lan Anh cười nói.

Cũng giống như tâm trạng của chị Lan Anh, chị Thu Giang (32 tuổi, Quận 4, TP.HCM) không giấu được niềm hân hoan khi ngày đầu tiên được đi trung tâm thương mại mua sắm. "Lần đầu tiên trong đời, mình phải nhịn mua sắm lâu đến thế! Nên khi thấy môi trường mua sắm trực tiếp đã khá an toàn, mình phải phi ngay đến đây để thỏa niềm mong mỏi được mua sắm bị kìm nén lâu nay."

Siêu thị đua nhau kích cầu, giảm giá tới 50%

Thấu hiểu tâm lý mua sắm của người tiêu dùng sẽ "trỗi dậy" mạnh mẽ sau một thời gian giãn cách, đóng cửa kéo dài, hầu hết chuỗi siêu thị tại các thành phố lớn đều chuẩn bị lượng hàng hóa, thực phẩm dồi dào. Nhiều nhà bán lẻ đã tung ra hàng loạt các chương trình khuyến mại để các chị em nội trợ có thể mua sắm thả ga nhưng vẫn rất tiết kiệm.

Nhiều mặt hàng nông sản tại LOTTE Mart đang có chương trình khuyến mãi giá tốt

Tại hệ thống siêu thị LOTTE Mart, chị em nội trợ có thể săn hàng giá rẻ bất ngờ, tiết kiệm tới hơn 50%. Đặc biệt, nằm trong chương trình "Đồng hành cùng nông dân tiêu thụ nông sản", các sản phẩm rau củ quả được LOTTE Mart nhập trực tiếp từ vườn, rất tươi ngon nhưng có giá cực rẻ. Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản và nhiều nhu yếu phẩm khác… cũng được áp giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn để chị em nội trợ tha hồ mua sắm. Ngoài ra, rất nhiều các mẫu quần áo thời trang đang được áp dụng mức siêu khuyến mãi tới hơn 50%.

Tạo môi trường mua sắm an toàn

Song song với các chiến dịch kích cầu, hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, các trung tâm thương mại, siêu thị đều đặt yếu tố phòng dịch an toàn lên hàng đầu thông qua các biện pháp phòng dịch chặt chẽ. Theo chia sẻ của đại diện LOTTE Mart, "Nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khách hàng và nhân viên, chúng tôi trang bị máy đo thân nhiệt tự động được đặt ngay lối vào siêu thị để giảm tối đa sự tiếp xúc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng áp dụng hình thức phát thẻ vào siêu thị để giới hạn số lượng người mua sắm an toàn tại một thời điểm."

Khai báo y tế, kiểm tra điều kiện thẻ xanh và đo thân nhiệt cho khách hàng tại sảnh Lotte Mart Nam Sài Gòn

Cũng theo thông tin từ Lotte Mart, hiện tất cả đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp đều được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin. Bên cạnh đó, nhân viên Lotte Mart phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ trong suốt thời gian phục vụ khách hàng, đồng thời tuân thủ các biện pháp an toàn như rửa tay, khử trùng, đo thân nhiệt trước và sau ca làm việc.

Ngoài ra, siêu thị Lotte Mart cũng thường xuyên vệ sinh khử trùng các bề mặt thang máy, xe đẩy, thẻ gửi xe... Đồng thời, vị trí các kệ hàng cũng đã được sắp xếp lại. Những mặt hàng mua sắm thiết yếu đều được bày ở vị trí dễ thấy, dễ tìm để khách hàng thuận tiện hơn và rút ngắn tối đa thời gian mua sắm.

Lotte Mart thường xuyên vệ sinh khử trùng, đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng

Theo dự đoán của chuyên gia trong ngành bán lẻ, sức mua từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục gia tăng do tâm lý "mua sắm bù" của người tiêu dùng sau thời gian dài giãn cách vừa qua. Dù kênh mua sắm trực tuyến vẫn tiếp tục giữ vị thế quan trọng, nhưng người tiêu dùng Việt vẫn chuộng mua sắm trực tiếp nếu các trung tâm, siêu thị đảm bảo được môi trường an toàn,/.