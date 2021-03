Xu hướng chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ tương lai của phụ nữ hiện đại

Theo các công ty bảo hiểm, nếu là nữ giới chi phí bảo hiểm có thể thấp hơn so với chi phí mua bảo hiểm cho nam giới. Bởi tỷ lệ rủi ro tai nạn, thương tật của nữ thường thấp hơn do họ thường đảm nhận công việc nhẹ nhàng có độ rủi ro thấp… Mức phí bảo hiểm cũng tỷ lệ thuận với độ tuổi, tuổi càng cao thì mức phí càng tăng, do đó phụ nữ nên mua bảo hiểm trước 35 tuổi để được bảo vệ tối đa với mức phí hợp lý.