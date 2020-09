Xót xa gia cảnh khó khăn của cháu bé đuối nước không có tiền chôn cất

Tai nạn thương tâm

Ngày 6/9, gia đình anh Lê Trung Hiếu, 34 tuổi, quê tỉnh Bình Dương đã nhận thi thể cháu Lê Trung H. (SN 2007) từ nhà xác bệnh viện TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương về lo hậu sự. Cháu H. tử vong do bị đuối nước ngày 4/9 tại kênh nước thuộc nhánh sông Sài Gòn, trên địa bàn xã An Sơn, TP.Thuận An.

Theo người nhà nạn nhân, cháu H. mất tích hơn 1 tháng nay. Gia đình, người thân đã báo cơ quan chức năng và nhờ người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Đến hôm nay, khi có thông tin về cháu thì là tin quá đau lòng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé H. mất tích do đuối nước.

Người bạn đi cùng H. kể lại, hơn 1 tháng nay 2 đứa sống lang thang xin ăn trên nhiều địa bàn tỉnh Bình Dương, tối đến sẵn đâu thì ngủ đó. Tối 3/9, H.u cùng bạn ngủ gần kênh nước thuộc xã An Sơn.

Đến sáng hôm sau, H. xuống kênh rửa mặt thì bị trượt chân xuống nước. Người bạn đi cùng tìm cách cứu bạn nhưng cả hai đều bị chìm xuống nước. Đúng lúc này, may mắn có người đi qua nghe tiếng kêu cứu nên cứu được bạn của H.. Còn H., dù đã cố gắng mò tìm nhưng người dân không tìm được.



Quặn thắt gia cảnh một gia đình nghèo

Ngày 5/9, thi thể bé H. được người thân liệm và để tạm trong ngôi miếu Huỳnh Công, thuộc tổ 1, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, TP.Thuận An để chờ phương án an táng cho bé. Bởi, ngoài việc hoàn cảnh gia đình cháu hậu quá nghèo, không có tiền mua đất chôn cất, cháu lại không có giấy tờ tùy thân để lo thủ tục hỏa táng.

Trưa 5/9, PV Người Đưa Tin Pháp Luật có mặt tại ngôi miếu Huỳnh Công ghi nhận thông tin. Gạt dòng lệ đang rơi trên gò má hốc hác, gầy đen, anh Lê Trung Hiếu, ba bé H. nói:

“Gia đình tôi vốn quê gốc ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Do cảnh nghèo khó, nên sau khi ông nội và ba tôi mất, bà nội và mẹ bế tôi đi lang bạt nay đây mai đó kiếm sống qua ngày. Khi tôi thành niên thì quen mẹ H. tên Cao Thị Chanh, người dân tộc Mường quê ở Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Chúng tôi quen nhau, thương nhau rồi có 4 người con chứ không đăng ký kết Hôn.

Tuy nhiên, cách đây 7 năm, vợ tôi bỏ 3 cha con tôi, đem 2 con bỏ đi cho đến nay không liên lạc được. Do giấy khai sinh và những giấy tờ khác của H. đều bị mẹ mang đi, nên bây giờ cháu không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào”.

Ngồi cạnh bên người cha mới bị mất con trai để giữ anh khỏi ngã, anh Nguyễn Minh Kha (ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, em rể anh Hiếu) cho biết:

“H. và em gái Lê Thị Hồng Hạnh (8 tuổi) ở với bà cố cùng bà nội trong 1 phòng trọ tại phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đi bán vé số. Ngày 31/7, H. làm mất một vài tờ vé số, sợ bà la mắng nên trốn đi. Gia đình sau đó đã báo cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Trước khi bỏ nhà đi, cháu nó rất ngoan, hằng ngày phụ bà đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập, nuôi em gái đi học. H. thương em nên muốn em gái mình được đi học như bạn bè cùng trang lứa chứ không phải chịu thất học như mình”.

Bà của bé H. đớn đau khi cháu trai ra đi mãi mãi.

“Gia đình anh tôi quá hoàn cảnh, điều này nhìn vào ai cũng thấy. Anh Hiếu mấy năm nay phải bỏ con cho bà nội và mẹ nuôi dưỡng để xuống Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con.

Đầu năm nay, anh ấy bị người ta tông xe máy rồi bỏ lại trên đường, gia đình đưa đi bệnh viện cứu được mạng nhưng sau đó anh mất sức lao động, đầu bị chấn thương lúc nhớ, lúc quên”, anh Kha cho biết thêm.



Ngồi dựa lưng vào tường ở góc ngôi miếu, bà Trần Thị Minh Tâm (79 tuổi, bà cố của bé H.) cố gượng đứng dậy để tiếp chuyện khách thăm viếng. Tuy nhiên, ở cái tuổi 80, đôi chân già yếu cộng thêm nỗi đau mất đi cháu trai khiến bà cụ không thể đỡ tấm lưng còng đứng lên được.

“Ngày nào tôi cũng đi tìm nó ( bé H.– PV). Nghe ai nói thấy nó ở đâu là tôi tìm tới đó. Từ bến xe đến những ngôi chùa, ngôi miếu tôi đều đến tìm nhưng không thấy. Hôm qua, khi đang bán vé số, tôi nghe đứa cháu làm công nhân dưới Vũng Tàu điện thoại nói có trẻ chết đuối tại xã An Sơn, giống H. nhà mình, nội đến đó xem sao. Tôi linh tính điều không hay, chân tay bủn rủn nhưng vẫn mong đó không phải là cháu mình”, bà Tâm kể lại.

Nhưng điều bất hạnh và tồi tệ nhất đã đến, khi bà Tâm đến hiện trường, nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ đuối nước, bà nhận ra đó chính là cháu trai mình đã mất tích hơn 1 tháng nay. Chít trên đầu vành tang trắng, bé Hồng Hạnh dù còn nhỏ nhưng có lẽ vẫn nhận thấy nỗi đau và sự mất mát khi người thân không còn. Mỗi khi thấy cha và bà nội, bà cố khóc, bé lại khóc theo.

“Anh con mất rồi, hôm nay khai giảng mà con không được đến trường vì con phải ở đây lo cúng anh H.. Anh con thương con lắm, anh đi bán vé số để có tiền cho con đi học”, Hạnh nói.

Bé Hạnh cùng bà cố đốt đồ cho H..

Nằm trên chiếc giường nhỏ kê trong góc miếu, bà Trần Thị Minh Loan (bà nội H.) mê man, thỉnh thoảng bà lại khóc than: “Con ơi, sao con bỏ bà bỏ em mà đi, mai mốt bà già yếu, em con đi học biết lấy ai cậy nhờ hở con”.



Sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh Hiếu quá khó khăn, cộng đồng mạng đã đứng ra kêu gọi, quyên góp ủng hộ để lo hậu sự cho H. được tươm tất. Người nhà nạn nhân cho biết, để chôn cất bé, gia đình phải bỏ ra từ 30 đến 40 triệu mua huyệt mộ. Còn nếu hỏa táng, đòi hỏi cháu phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ, cơ quan chức năng mới cho phép. Do đó, trong thời gian tìm kiếm, chờ liên lạc được với mẹ cháu, ngày 6/9, gia đình sẽ đưa thi hài cháu về chùa Phước Hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu nhờ các sư giúp đỡ.

Từ 4/9, đại diện đội cứu hộ nhanh (SOS Bình Dương), anh Nguyễn Thanh Hải đã đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh Hiếu. Ngoài ra, anh Hải cũng nhờ cộng đồng mạng xã hội tìm kiếm, liên hệ mẹ cháu H., để sớm biết tin đến đưa con trai về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ của người dân, cộng đồng mạng, mạnh thường quân xin gửi về: Anh Lê Trung Hiếu, khu phố Tân Hội, Tân Uyên, Bình Dương; Số điện thoại: 0372466101. Hoặc STK ngân hàng Á Châu: 145598629, chủ tài khoản: Anh Nguyễn Minh Kha, điện thoại: 0972911491.

Người dân đến thắm hương viếng bé trai xấu số và chia buồn cùng gia đình anh Hiếu.