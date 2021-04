Xót xa cha mẹ ngồi trên cầu chờ đợi tung tích con trai nhảy cầu tự tử

Ngày 18/4, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu Thuận Phước tự tử từ tối 16/4.



Ông H. cùng gia đình ngóng chờ tin con trên cầu Thuận Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h ngày 16/4, D.C.T. (20 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế) chạy xe máy đến cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) rồi bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống sông Hàn. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên người đi đường không kịp can ngăn. Vụ việc sau đó được trình báo chính quyền sở tại.

Đang ngồi trên cầu ngóng chờ tung tích của con, ôn D.C.H. (cha của T.) kể, tối 16/4, khi gia đình đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của cháu gái báo rằng Thành đã nhảy cầu tự tử. Nhận hung tin, vợ chồng ông cùng các con gác lại mọi công việc tức tốc đón xe từ Huế vào Đà Nẵng.

Cũng theo ông H., T. đang vừa học vừa làm lễ tân cho một khách sạn TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

“Tối 16/4, T. chạy xe máy từ Hội An ra Đà Nẵng đi chơi với em họ bà con bên dì và lúc sau thì xảy ra sự việc. Đến bây giờ gia đình cũng đang rất hoang mang không hiểu vì tại sao T. lại nghĩ quẩn như vậy. Hai ngày nay gia đình ngồi trên cầu ngóng chờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích của con nhưng vẫn chưa có kết quả…”, ông H. nói trong nước mắt .

Thương xót trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông H., người đi đường đã lập thùng quyên góp tại hiện trường. Ngoài ra, một số người cũng lên mạng xã hội kêu gọi kinh phí để hỗ trợ gia đình nam sinh.

Người dân lập thùng quyên góp hỗ trợ gia đình nam sinh.

Được biết, T. là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ đã ngoài 60 tuổi và làm nông.