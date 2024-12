Xoài Non tự đặt camera quay cảnh tình tứ với Gil Lê

Mới đây, cặp đôi Xoài Non (Phạm Thùy Trang, SN 2002) và Gil Lê (Lê Thanh Trúc, SN 1991) lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi chính Xoài Non đã quay cảnh hôn người yêu lên trang cá nhân!

Theo đó, Xoài Non ghi lại cảnh "cưỡng hôn" Gil Lê khi cả hai dí sát vào nhau. Nhưng khác với những lần trước đó, Gil Lê thường né tránh, hoặc chỉ dám hôn khi biết không có camera hay máy quay.

Song giờ đây, Gil Lê cũng chủ động để sát mặt lại, còn cười tươi khi được cưỡng hôn nữa! Điều này chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi ngày càng tốt và tiến triển nhiều hơn đó.

Lần đầu tiên Gil Lê chủ động khi thấy Xoài Non định hôn mình.

Trước đó, Gil Lê chỉ hôn người yêu ở góc không có camera hay máy quay. (Nguồn: Mỏ Dựt Dựt)

Hành động này nhanh chóng được fan của Xoài Non - Gil Lê share lại và dành nhiều lời bình luận: "Tui ở Đà Nẵng còn nghe thấy tiếng chụt rõ to", "Cuối cùng cũng thấy Gil Lê không né lúc Xoài Non chủ động hôn công khai rồi", "Họ đeo cả vòng đôi kia kìa", "Luỵ cảnh Gil Lê kê sát mặt cho Xoài Non chủ động hôn"...

Khoảnh khắc cưỡng hôn này được ghi lại trong lần gần nhất, Xoài Non đưa Gil Lê về ra mắt gia đình mình tiếp. Trong bức hình gần nhất chụp cùng gia đình Xoài Non, cặp đôi đã thoải mái nắm chặt tay nhau khi ngồi bên người thân. Trước đó khoảng 1 tuần, netizen cũng bắt gặp cảnh Gil Lê về thắp hương trước bàn thờ nhà Xoài Non.

Với hàng loạt động thái này có thể thấy cặp đôi đã rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm. Cái kết "happy ending" và tương lai xa hơn chắc cũng được Xoài Non và Gil Lê đang tính toán rồi ấy chứ!

Xoài Non nắm chặt tay Gil Lê trong bức hình chụp cùng gia đình.

Gil Lê về thắp hương ở quê của Xoài Non.

Thời gian gần đây, Xoài Non và Gil Lê thường xuyên đồng hành cùng nhau như xuất hiện chung trên livestream, nàng hot girl ủng hộ người yêu trong hậu trường show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng... Cả hai đều đã đưa nhau về nhà ra mắt, ngầm thể hiện mối quan hệ đã được 2 bên gia đình đồng ý và ủng hộ.

Xoài Non cũng từng lên tiếng đập tan tin đồn về việc cô không được thiện cảm trong mắt gia đình Gil Lê: "Bữa đi event gia đình người ta rất là bình thường, ai cũng vui vẻ, ai cũng dễ thương với nhau mà mọi người nói linh ta linh tinh, tiêu cực dã man".

Về gia đình Gil Lê, Xoài Non liên tục khen mọi người dễ thương. Thậm chí cô còn vui vẻ gọi ba mẹ Gil Lê là ba má: "Mọi người ai cũng dễ thương hết đó. Má Vũ (tên của mẹ Gil Lê) dễ thương lắm nên đừng có mà coi mấy clip trên mạng rồi nói này kia quá đáng… Nay tôi có được ăn xí quách đó. Ba má mang qua đó".

Trong khi đó, Gil Lê cũng có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình Xoài Non. Trước đó, Gil Lê đã tổ chức sinh nhật và đi du lịch cùng gia đình người yêu. Netizen cũng soi ra được Gil Lê đã gọi ba của Xoài Non là "ba" rồi!

Gil Lê tổ chức sinh nhật và đi du lịch chung với gia đình Xoài Non.