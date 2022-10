Xiaomi Campus Tour 2022 mang sân chơi công nghệ đa trải nghiệm khuấy động các trường đại học

Đến hẹn lại lên, mùa tựu trường năm nay Xiaomi lại tiếp tục tổ chức chuyến Campus Tour với tên gọi "Vũ Trụ Xiaomi - Thách Thức Bật Chất", diễn ra trong khuôn khổ 20 trường đại học trên khắp cả nước từ ngày 12.09 - 16.10.

Trải qua hơn 2 tuần hoạt động, Xiaomi Campus Tour 2022 không chỉ mở ra sân chơi công nghệ đa trải nghiệm, độc đáo, vui nhộn và đậm chất sinh viên mà còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và tràn đầy hứng khởi cho các bạn sinh viên ở các trường đại học (ĐH) lớn trên khắp cả nước như ĐH Hà Nội, ĐH Quy Nhơn, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại ngữ HN, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Nông lâm,...Tất cả là nhờ vào ý tưởng tổ chức sáng tạo với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, hữu ích.

Trải nghiệm đồ hitech xịn xò và giao lưu cùng loạt Tech Reviewer hot hit trong làng công nghệ

Hành trình Xiaomi Campus Tour 2022 không khác gì một sân chơi công nghệ độc đáo được thể hiện một cách sinh động và hấp dẫn. Tại đây, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tìm tòi, khám phá tất tần tật những sản phẩm công nghệ đình đám của nhà Xiaomi, từ máy tính bảng, smartwatch, miband đến những chiếc smartphone đình đám như dòng Redmi Note 11 Series. Đồng thời các bạn còn nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ các chuyên viên của Xiaomi, giúp quá trình test hiệu năng vẫn hiểu rõ về các tính năng được trang bị trên mỗi sản phẩm.

Quý Vinh (sinh viên năm 3, ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM) hào hứng chia sẻ: "Hiếm có dịp mình được trải nghiệm và so sánh đồng loạt nhiều dòng smartphone như khi tham gia Xiaomi Campus Tour 2022. Nhờ vậy mình đã biết rõ từ cấu hình, thiết kế đến các tính năng được trang bị trên các dòng máy. Việc chọn mua điện thoại cũng nhanh chóng và phù hợp hơn rất nhiều"

Thú vị hơn, Xiaomi Campus Tour 2022 còn có sự góp mặt của một loạt các tech reviewer nổi tiếng trong làng công nghệ của giới giới trẻ kể đến như Vinh Vật Vờ, Payo, Khôi Ngọng, Dương Công Nghệ... Không chỉ hướng dẫn "tricks & tips" công nghệ hay ho, các hot reviewer còn chia sẻ kinh nghiệm mua và sử dụng các món đồ công nghệ hiệu quả. Khỏi phải nói, những chia sẻ thú vị của các idol đã giúp nhiều bạn sinh viên biết cách tối ưu hóa các thiết bị công nghệ phục vụ học tập, giải trí và cuộc sống hàng ngày hiệu quả.

"Khi nghe Xiaomi Campus Tour 2022 có sự xuất hiện của anh Khôi Ngọng mình đã không chần chừ mà đăng ký tham gia ngay. Mình cảm thấy vô cùng phấn khích khi được gặp trực tiếp các anh Khôi ngoài đời, nghe các anh Khôi chia sẻ và đánh giá sản phẩm cuốn hơn cả xem video clip trên youtube nữa", Huỳnh Phương - một bạn sinh viên năm nhất cho biết.

Quà tặng hoành tráng: từ đồ công nghệ siêu giá trị đến vé tham dự concert toàn sao khủng

Bên cạnh trải nghiệm công nghệ chất chơi, Xiaomi Campus Tour 2022 còn mang đến cho các bạn sinh viên tham dự sự kiện loạt ưu đãi khủng cùng nhiều quà tặng xịn sò từ nhà Mi với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng.

Hàng trăm thiết bị điện tử được Xiaomi giảm sốc và áp dụng chính sách trả góp lãi suất 0% với thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Đi cùng với các phần quà hấp dẫn đến từ các nhà bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile... giúp các bạn sinh viên dễ dàng sở hữu món đồ công nghệ yêu thích.

Xiaomi Campus Tour 2022 còn tổ chức cuộc thi ảnh online, cuộc thi nhảy lẫn các cuộc thi đấu game AOV đầy sôi nổi ngay tại sân trường. Các bạn sinh viên không chỉ tham gia, cổ vũ, phiêu theo từng bước nhảy mà còn có thể dự đoán kết quả trận chiến để giành được những phần quà cực khủng, cực chất từ Xiaomi.

Đặc biệt hơn, sân chơi công nghệ đình đám này còn mang đến một đêm nhạc đầy bùng nổ vào tháng 10 tới đây với sự góp mặt hàng loạt các nghệ sĩ hot hit hàng đầu showbiz hiện nay. Những chiếc vé tham dự concert sẽ được dành tặng các bạn may mắn khi tham gia các hoạt động thử thách tại Xiaomi Campus Tour 2022, nhớ tranh thủ chớp lấy cơ hội tham dự concert hoành tráng của nhà Xiaomi ngay bạn nhé.

Còn bây giờ, cập nhật xem trường bạn có phải là điểm dừng chân tiếp theo của Xiaomi Campus Tour 2022 thông qua lịch trình dưới đây:

Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Quy Nhơn; Trường ĐH Ngân hàng: 15-16/9

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trường ĐH Nha Trang; Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TP.HCM (cơ sở Thủ Đức): 19-20/9

Trường ĐH Ngoại ngữ HN; Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (cơ sở Thủ Đức): 22-23/9

Trường ĐH Thuỷ lợi HN; Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Nông lâm: 26-27/9

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông TP.HCM: 29-30/9

Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng; Trường ĐH Cần Thơ: 10-11/10

Trrờng ĐH Hồng Đức; Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: 13-14/10