Xét tuyển đại học: Ai đăng ký nguyện vọng… thứ 132?

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM, mùa tuyển sinh 2025 chứng kiến nhiều con số kỷ lục. Riêng Trường Đại học Công Thương TPHCM ghi nhận 178.294 nguyện vọng xét tuyển, gấp gần 2,5 lần so với năm trước. Trong đó, khoảng 13.000 nguyện vọng được đặt ở vị trí số 1, còn lại trải dài ở các mức ưu tiên thấp hơn.

“Đáng chú ý, có thí sinh đăng ký ngành Quản trị kinh doanh tại trường ở nguyện vọng thứ 132, với số điểm chỉ 20 (tổ hợp A00). Dù đây là chi tiết nhỏ nhưng nó phản ánh rõ nét xu hướng: thí sinh sẵn sàng đăng ký hàng loạt nguyện vọng, bất chấp khoảng cách giữa điểm số thực tế và điểm chuẩn trúng tuyển của các năm trước”, ông Sơn thông tin.

Với 15.000 đồng/nguyện vọng và việc đặt nguyện vọng thứ 132 vào ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công Thương TPHCM, thí sinh này sẽ phải đóng lệ phí tối thiểu là 1.980.000 đồng.

Số nguyện vọng tăng, điểm chuẩn có tăng?

Không chỉ Trường Đại học Công Thương TPHCM, nhiều trường khác cũng chứng kiến số nguyện vọng tăng vọt. Học viện Hàng không Việt Nam, từng có ngành lấy tới 27 điểm năm 2023, tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh. Trường Đại học Văn hóa TPHCM vốn có điểm chuẩn từng “tăng sốc” đến 8,5 điểm năm ngoái cũng nhận được lượng lớn nguyện vọng năm nay.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến – Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM cho hay, theo thống kê, tổng số thí sinh xét tuyển vào trường năm nay tăng 1,7 lần, tổng số nguyện vọng tăng 3 lần, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tăng 3,7 lần so với năm 2024.

Theo ông Tiến, nguyên nhân tăng là do năm nay theo quy chế tuyển sinh mới đã bỏ xét tuyển sớm. Tất cả các phương thức (trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT) đều phải xét tuyển chung.

“Các em phải rải các nguyện vọng ngành yêu thích của mình vào nhiều trường cũng như chọn thêm ngành yêu thích ở các trường yêu thích để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, việc các trường cho phép quy đổi điểm, cộng điểm thưởng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng làm tăng số thí sinh đăng ký xét tuyển”, ông Tiến phân tích.

Theo phân tích của một số chuyên gia, nguyên nhân chính là do không còn tuyển sinh sớm bằng học bạ hay kỳ thi riêng. Toàn bộ nguyện vọng được nộp cùng lúc trong hệ thống chung, khiến nhiều thí sinh áp dụng chiến lược “đặt càng nhiều nguyện vọng càng chắc suất”. Thống kê cho thấy, tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM, có hơn 41.000 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên.

Tuy nhiên, số nguyện vọng tăng mạnh không đồng nghĩa điểm chuẩn chắc chắn tăng. Năm nay, phổ điểm thi tốt nghiệp thấp hơn ở một số tổ hợp, đặc biệt là khối B00 nên nhiều ngành có khả năng giữ ổn định hoặc giảm điểm chuẩn.

Dẫu vậy, việc thí sinh đăng ký tới hàng trăm nguyện vọng – thậm chí là nguyện vọng thứ 132 sẽ tạo thêm áp lực cho hệ thống lọc ảo và quy trình xét tuyển. Điều này có thể khiến dự báo điểm chuẩn khó chính xác như các năm trước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thí sinh trúng tuyển vào ngành không thực sự yêu thích.