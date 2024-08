Bộ phim truyền hình Mỹ "Sex and the City" kể về những câu chuyện của 4 người phụ nữ ở thành phố New York luôn khát khao khẳng định bản thân và tìm kiếm tình yêu đích thực. Dù phát hành từ năm 1998 nhưng 26 năm trôi qua Sex and the City cho chúng ta thấy rất nhiều sự hợp lý trong những nghịch lý, rằng bản chất của tình yêu luôn có sự yếu đuối và ích kỷ.

Một mối quan hệ trải dài, bạn có thể khao khát tình yêu giống như Carrie, tin vào định mệnh như Charlotte, tự trang bị cho mình sức mạnh như Miranda hoặc thả trôi như Samantha. Nói đúng hơn, 4 cô gái này có góc nhìn tình yêu như 4 cá tính pha trộn trong cuộc sống của bạn.

Carrie: Chúng ta yêu và được yêu bằng sự yếu đuối nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào tình yêu

Tôi tin rằng ngoài kia có một người lập dị giống tôi, sẽ hiểu tôi, yêu tôi, hôn tay tôi và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn - Carrie.

Carrie và Big, một tình yêu hợp – tan liên tục, trong tình yêu này cô mất đi lòng tự trọng, nhiều lần tức giận hét lên muốn từ bỏ để tìm lại chính mình nhưng không thể. Bạn bè luôn nói cô quá si mê Big, nhưng cô hiểu, đây không phải là sự si mê mù quáng mà đây là số mệnh của cô, như một bài tập tình yêu khó cần mất nhiều thời gian để tìm lời giải.

Bạn bè luôn nói Carrie quá si mê Big, nhưng cô hiểu, đây không phải là sự si mê mù quáng mà đây là số mệnh của cô

Khi còn yêu Big, lúc nào Carrie cũng ở thế bị động, lúc nào cũng thỏa hiệp. Lần nào Carrie cũng cảm thấy không thoải mái, thế nhưng cô vẫn thử tìm cách tìm hiểu, tin tưởng lời nói của Big, nhưng Big lại cứ tiếp tục làm tổn thương cô.

Mãi đến khi Carrie gặp được Aiden, cô mới phát hiện bản thân mình đã trở thành loại người giống như Big. Cho đến khi Big lấy vợ, Carrie ngoại tình với người cũ ngay trong chính căn nhà mà cô sống chung với Aiden, người ta mới cảm thấy người phụ nữ này thật “hết thuốc chữa”.

Carrie đã dành quá nhiều thời gian để “giải bài tập tình yêu” hóc búa khi cô không chỉ “thua” Big mà cô thua chính bản thân mình. Cuối cùng, chẳng có ai là nạn nhân trong cuộc tình này, cả 2 đều yếu đuối và ích kỉ. Tình yêu là vậy, đôi khi bạn phải cần rất nhiều thời gian không chỉ để hiểu đối phương mà còn hiểu được mong muốn của chính mình.

Charlotte: Anh có xứng đáng với tình yêu của em không?

Một khi đã gặp được đúng người, bạn sẽ biết rằng tình yêu giống như phép màu, nó thật khó lường - Charlotte.

Charlotte đã mong đợi một cuộc hôn nhân hoàn hảo ngay từ đầu, tất cả trí tưởng tượng và khao khát tình yêu được tạo thành từ một ngôi nhà hạnh phúc. Cô rất truyền thống, tin vào tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng từ bỏ công việc yêu thích sau khi kết hôn. Khi bị các bạn chê trách, Charlotte vẫn quyết đoán "Tôi có sự lựa chọn của tôi". Ở giữa đám bạn cởi mở nhưng Charlotte vẫn kiên định tin vào tình yêu thực sự hơn là ham muốn, thậm chí cô và Trey quyết tâm không "vượt rào" trước ngày cưới. Và đó cũng là 1 phần lý do Charlotte ly hôn dù đã tìm được "hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói". Vậy nên, ranh giới giữa kiên định và cứng nhắc bảo thủ đôi khi rất mong manh.

Charlotte đã mong đợi một cuộc hôn nhân hoàn hảo ngay từ đầu

Miranda: Dùng sức kháng cự mạnh mẽ với mọi cám dỗ

Tôi biết cách làm hài lòng đàn ông và che giấu toàn bộ sức mạnh của mình trước mặt họ... Tôi ghét sự bất ngờ, tôi thích mọi thứ dưới ánh mặt trời - Miranda.

Miranda là người mạnh mẽ, tính cách độc lập. Cô hy vọng cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng xoay quanh đàn ông. Và cô đã chọn 1 người đàn ông “chênh lệch” với mình về mọi thứ. Nhưng 1 anh chàng làm việc trong quán bar như Steve lại khiến quý cô bản lĩnh bắt đầu học cách hạ thấp tư thế kiêu ngạo của mình. Miranda đã biết trân trọng sự chân thành trong những hành động tận tụy của người khác.

Bạn yêu như Miranda, với sự nghiêm túc và thờ ơ, hằng ngày tự chống đỡ chính mình? Bạn ghét bản thân yếu đuối phải gắn bó với người khác, bởi nếu một ngày người đó rời đi, thế giới của bạn cũng sẽ sụp đổ. Vì vậy bạn dùng sức kháng cự mạnh mẽ với mọi cám dỗ. Nhưng mỗi đêm bạn vẫn mong đợi có người nhìn thấu lòng mình, ôm chặt trái tim bạn đi qua những chông gai, cho bạn một bờ vai để bạn yên tâm đặt nỗi buồn vào.

Bạn yêu như Miranda, với sự nghiêm túc và thờ ơ, hằng ngày tự chống đỡ chính mình?

Samantha: Tôi hoang dã, chỉ chờ được chạy với bản ngã tự do của mình

Theo tôi biết, mọi mối quan hệ thân mật đều dựa trên sự dối trá và ảo tưởng mà cả hai bên đều chấp nhận. Toàn bộ khái niệm về cái gọi là "tìm đúng người" đều là ảo tưởng, hoặc thực tế hơn là hãy sống tốt cuộc sống của mình - Samantha.

Samantha suốt chặng đường yêu đương luôn chủ động, không vì ai mà ở lại. Nhưng khi bị chàng trai trẻ khuất phục, cô sợ chính cảm xúc của mình: Nếu anh yêu em, chính là trao cho em quyền làm tổn thương anh. Vì vậy, cô bắt đầu trốn tránh, so với tổn thương, cô sợ mất đi lòng dũng cảm của tình yêu hơn.

Samantha suốt chặng đường yêu đương luôn chủ động, không vì ai mà ở lại.

Bạn yêu như Samantha, không bị ràng buộc trong tình yêu và không tin rằng tình yêu có cái gọi là vĩnh cửu, chỉ muốn tận hưởng khoái lạc và ham muốn hiện tại? Bạn ít xem người khác quan trọng hơn bản thân mình, đối với bạn, tình yêu và ham muốn là tất yếu của cuộc sống, nhưng bạn mong muốn cả 2 phải được tự do?

Trong Sex and the City, cái gọi là tình yêu không bao giờ có một khuôn mẫu nhất định. Bạn có thể có quan điểm giống như 1 trong 4 nữ chính trong phim, hoặc cũng có thể giai đoạn này bạn ngây thơ như Charlotte nhưng đến 1 ngày, vấp ngã nhiều giống Carrie bạn lại thấy mình trở thành 1 phiên bản Samantha đời thực.

Tình yêu không có đúng sai rõ ràng, không rạch ròi 1 – 2, quan trọng bạn đừng để bản thân bị giam cầm hay cuốn theo những vấp ngã, thất bại. Và thật tuyệt vời nếu giữa chốn thành phố náo nhiệt với đèn đường lấp lánh, ngoài những mối tình chắp vá hay cuộc hôn nhân nứt rạn, bạn vẫn còn những người bạn đồng hành bước ra khỏi nỗi cô đơn.