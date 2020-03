Xe buýt rơi vào khe núi, 19 người thiệt mạng ở dãy Himalaya

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường để tìm cách đưa những người bị thương và tử vong đến bệnh viện gần đó, ông Faiz Ullah Faraq, phát ngôn viên của vùng Gilgit Baltistan (thuộc khu vực phía Bắc do Pakistan kiểm soát) cho biết.

Ảnh minh họa: Reuters

Những tai nạn như vậy rất phổ biến ở Pakistan, chủ yếu là do các xe không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn và cơ sở hạ tầng nghèo nàn, đặc biệt là trên những con đường núi quanh co hiểm trở.

Ông Faraq cho biết xe buýt đi từ TP Rawalpindi đến thị trấn Skardu ở vùng Gilgit Baltistan.

Thị trấn Skardu đóng vai trò là cửa ngõ của K-2, đỉnh núi cao nhất thế giới sau núi Everest, cũng là một phần của dãy Himalaya. Thị trấn Skardu này cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 240 km về phía Bắc.Hằng năm, có số lượng rất lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm cao điểm này.