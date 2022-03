Xăng tăng phí ship tính làm sao?

Hơn cả "quẹt" trúng anh chàng điển trai sáu múi chính là chị em "chủ sốp" chốt đơn gọn lẹ. Nhưng thời buổi xăng tăng giá, mọi thứ lại bớt vui đi phân nửa khi giá ship bằng hay thậm chí còn cao hơn cả tiền mua hàng. Muốn bán được hàng, lại còn "vui lòng khách đến, hài lòng khách đi" thì chủ shop ngày nay phải đau đầu tìm kiếm chọn một phương án vừa đẹp lòng khách hàng, vừa đảm bảo chi phí lợi nhuận.



Chưa kể, sau khi chốt đơn "phút mốt", khách hàng đôi khi muốn nhận hàng luôn trong…một phút, nhận đồ gấp hoặc nhận trong ngày, như vậy, phí ship lại càng cao hơn. Chủ shop vừa sợ mất khách nhưng cũng sợ mất tiền.

Trong thời điểm xăng tăng giá, chi phí dành cho việc di chuyển, giao nhận hàng hoá cũng có sự điều chỉnh, khiến việc kinh doanh của các shop gặp không ít khó khăn.

Minh Anh (chủ một shop bán bánh ngọt online tại quận 5, TP.HCM) đau đầu khi việc "chốt đơn" ngày một khó khăn khi tiền bánh chỉ rơi vào khoảng 40.000 - 75.000 nhưng tiền ship đến cho khách có khi lên đến 60.000. Minh Anh cho biết khách ngại đặt hàng hơn do tiền ship quá cao. Đồng thời, do là shop online nên khách không thể mua tận nơi. Doanh thu cứ như thế giảm dần đều.

Tương tự, anh Quốc (chủ một chuỗi bán đồ ăn online TP.HCM) cũng than vãn vì khách liên tục hủy đơn khi giá xăng tăng, giá ship theo đó cũng tăng dần.

Làm thế nào để "gỡ rối" cho chủ shop, "mua vui" cho khách hàng, lợi đôi đường trong mùa "bão giá"?

"Gộp đơn" tiết kiệm cho chủ shop

Ông bà ta có câu, "một cây làm chẳng nên non", một đơn phí ship hơi cao, nhưng gộp đơn phí ship…đỡ hao hơn nhiều.

Một lần chốt được đơn đã khó, sao không sẵn tiện gộp chúng lại với nhau?

Với hình thức gộp đơn được cung cấp bởi beDelivery, các chủ shop có thể tổng hợp số đơn trên cùng một tuyến đường và gộp tối đa 10 đơn/lần. Lộ trình di chuyển của bác tài vừa được tối ưu mà phí ship cũng nhẹ nhàng hơn. Chủ shop chỉ việc "chốt đơn", lên đơn và book giao hàng là khách có thể nhận hàng trong vòng 2 giờ. Có tiện đôi đường không cơ chứ!

Ngại nắng, ngại xăng tìm đến ship liền tay

Còn đối với khách "em ơi chị cần liền" thì làm thế nào nhỉ?

Các chị em văn phòng thường cần "ship ngay" đối với các dịch vụ tài liệu, vật phẩm văn phòng. Không sao, beDelivery vẫn có dịch vụ book giao ngay. Chỉ cần book trên ứng dụng và ngồi chờ bác tài đến, không ngại nắng mưa.

Chưa kể, beDelivery đang được phục vụ với cước phí cạnh tranh nhất trên thị trường. Cùng Be đi qua mùa bão giá với các chuyến ship và tiết kiệm! Nhanh tay sử dụng ưu đãi cho dịch vụ giao hàng của Be, giảm từ 10 – 20% (tối đa 50K) hoặc nhập mã "ETOET"để giảm ngay 30% (tối đa 30K).

Ứng dụng Be hiện không tăng giá tất cả các sản phẩm, dịch vụ để góp phần chung tay vào công tác bình ảnh giá sau đại dịch và hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, Be cũng quyết định hỗ trợ giảm chiết khấu lên đến 10% cho các tài xế beCar thân thiết tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng nai kể từ ngày 17.3.2022 cũng như bổ sung nâng mức cho các chương trình hỗ trợ thu nhập (lên đến 2 triệu đồng/tuần) cho các tài xế của Be nói chung.



https://afamily.vn/xang-tang-phi-ship-tinh-lam-sao-20220325125313032.chn