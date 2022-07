Xác minh nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Phú Quốc

Ngày 25/7, MXH xôn xao trước đoạn clip dài khoảng 9 giây ghi lại cảnh một hành khách nữ ngồi trên băng chuyền hành lý tại sân bay.

Dòng chữ trong clip cho thấy địa điểm quay tại sân bay Phú Quốc (Kiên Giang).

Hình ảnh nữ hành khách ngồi dạng chân trên băng chuyền hành lý được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: cắt từ clip.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết đã vào cuộc để xác minh.

Đây là lần thứ 3 nhà chức trách ghi nhận hành vi ngồi lên băng chuyền hành lý thông qua các clip lan truyền trên mạng xã hội trong chưa đầy một tuần.

Hai tình huống trước đó gồm một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Tân Sơn Nhất và một người ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay Đà Nẵng.

Theo Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý là không được phép. Chưa kể đến, hành vi của nữ hành khách trong sự việc lần này rất phản cảm đồng thời có thể gây nguy hiểm cho chính người này nếu chẳng may bị kẹt quần áo hoặc trượt ngã.

Cục hàng không cho biết đang yêu cầu xác minh cụ thể vụ việc, nếu đủ căn cứ sẽ có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, đã có 3 trường hợp ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay...

khiến dư luận bức xúc.

Thời gian qua, ngành hàng không liên tục ghi nhận nhiều trường hợp hành khách vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, có những trường hợp hành khách thực hiện các hành vi nguy hiểm này chỉ để quay clip câu views khiến nhiều người bức xúc, ngán ngẩm.

Cụ thể, ngày 18/7, trên chuyến bay VN208 từ TP. HCM về Hà Nội, nhân viên hàng không phát hiện một nữ hành khách đang dùng dao gọt trái cây.

Trước đó, clip ghi cảnh cô gái áo đen nhún nhảy quay Tiktok khi máy bay đang di chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hay trường hợp hành khách tự ý kéo tấm chắn cửa sổ để cài điện thoại, ghi lại cảnh may bay cất, hạ cánh... khiến nhiều người lo ngại về an toàn, an ninh hàng không tại sân bay.

Sau hàng loạt những sự việc như vậy, nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn bằng đường hàng không của người dân, đồng thời tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.

Trong Chỉ thị này, Cục trưởng đã yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

