Vác dao vào trụ sở chém công an bị thương lúc nửa đêm

Ngày 28/8, Thiếu tá Đặng Văn Đức, Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thế Cường (SN 1985, trú xã Thượng Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 24/8, Cường cầm một con dao xông vào trụ sở UBND xã Thượng Lộc mang theo 1 con dao rựa dài khoảng 50cm đi bộ vào trụ sở xã chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng Công an.

Đối tượng Cường bị công an bắt giữ.

Lúc này, ông Phan Trọng Huân, Trưởng công an xã Thượng Lộc đứng ra vận động, thuyết phục thì bất ngờ bị Cường dùng dao chém trúng tay phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Huân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích 15%.



Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao rựa dài khoảng 50cm. Kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 1,394mg/lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.