WHO phê duyệt vắc-xin đầu tiên chống sốt rét, gọi đây là 'cột mốc lịch sử'

“WHO khuyến cáo sử dụng rộng rãi vắc-xin sốt rét RTS,S/AS01 (RTS,S) cho trẻ em ở châu Phi cận Sahara”, trích thông báo được WHO đưa ra ngày 6/10.



“Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà nghiên cứu bệnh sốt rét, và tôi luôn mong mỏi một ngày chúng ta sẽ có một loại vắc-xin hiệu quả chống lại căn bệnh cổ xưa và khủng khiếp này. Ngày ấy đã đến. Đây là cột mốc mang tính lịch sử. WHO khuyến nghị sử dụng rộng rãi loại vắc-xin sốt rét đầu tiên trên thế giới”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Ông Tedros nói vắc-xin sốt rét đã được chờ đợi từ lâu, là một bước đột phá cho khoa học, sức khoẻ trẻ em và giúp kiểm soát dịch sốt rét. Kết hợp với các loại thuốc khác, vắc-xin cũng có thể giúp làm giảm số trường hợp nhập viện và tử vong. “Sử dụng vắc-xin này cùng các biện pháp khác có thể giúp cứu sống hàng chục nghìn trẻ em mỗi năm”, ông Tedros nhấn mạnh.

RTS,S/AS01 - còn gọi là Mosquirix - được phát triển bởi công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh. Hơn 800.000 trẻ em ở các quốc gia châu Phi như Ghana, Kenya và Malawi đã được chủng ngừa vắc-xin này như một phần của chương trình thử nghiệm từ năm 2019.

Theo The Guardian, kết quả thử nghiệm cho thấy vắc-xin giúp ngăn ngừa 39% số ca mắc sốt rét và bảo vệ 29% số bệnh nhân sốt rét khỏi nguy cơ trở nặng.

Đây không chỉ là loại vắc-xin chống sốt rét đầu tiên cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn, mà còn là loại vắc-xin đầu tiên có hiệu quả chống lại một loại ký sinh trùng nhất định.

Bệnh sốt rét do ký sinh trùng gây ra, không phải do vi khuẩn hoặc virus. Vắc-xin giúp hệ thống miễn dịch chống lại Plasmodium falciparum, mầm bệnh nguy hiểm nhất trong số năm mầm bệnh ký sinh trùng sốt rét, New York Times đưa tin.

Theo số liệu của WHO, mỗi năm, hơn 260.000 trẻ em châu Phi dưới 5 tuổi chết vì bệnh sốt rét.