WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Trả lời báo chí, người phát ngôn WHO Fadela Chaib cho hay bệnh đậu mùa ở người đã được đặt tên trước khi có các quy trình tốt nhất hiện nay trong việc đặt tên bệnh. Bà Chaib cho rằng WHO thực sự muốn tìm một tên không gây sự kỳ thị và cơ quan này bắt đầu tiến hành cuộc tham vấn công chúng về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thông qua trang web riêng có đường link sau https://icd.who.int/dev11.

Trong nhiều tuần qua, WHO đã lên tiếng lo ngại về tên của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, vốn xuất hiện trên toàn thế giới vào tháng 5 vừa qua. Giới chuyên gia cảnh báo rằng tên này có thể gây kỳ thị đối với loài linh trưởng trong khi loài động vật này lại không liên quan nhiều với sự lây lan của bệnh tại châu Phi. Chẳng hạn như mới đây tại Brazil đã có báo cáo về các vụ người dân tấn công khỉ do lo sợ dịch bệnh.

Ngày 13/8 vừa qua, giới chuyên gia đã đồng thuận trong việc đổi tên các biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ bằng cách sử dụng chữ số La Mã thay vì khu vực địa lý. Theo đó, chủng virus trước đây được gọi là chủng Congo Basin gây bệnh đậu mùa khỉ đặc hữu ở Trung Phi nay gọi là Chủng I (Clade I), trong khi chủng virus trước đây gọi là chủng Tây Phi nay gọi là Chủng II (Clade II). Chủng II gồm 2 dòng phụ được gọi là Chủng IIa và Chủng IIb, trong đó Chủng IIb là nhóm biến thể chính lưu hành trong đợt bùng phát năm 2022.

Giới khoa học đã đặt tên virus gây bệnh đậu mùa khỉ do virus ban đầu được xác định trên những con khỉ vốn được nuôi để nghiên cứu ở Đan Mạch vào năm 1958. Tuy nhiên, bệnh này lại được tìm thấy ở một số loài động vật, chủ yếu là ở loài gặm nhấm.

Bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu ở người vào năm 1970 tại CHDC Congo và sau đó chủ yếu lây lan tại một số quốc gia Tây và Trung Phi. Nhưng bệnh này bắt đầu bùng phát mạnh vào tháng 5 tại nhiều nước khác vốn không ghi nhận bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Người mắc bệnh có triệu chứng sốt, đau nhức cơ và có các tổn thương da giống mụn nhọt lớn. Bệnh đậu mùa khỉ lây lan nhanh chóng trên thế giới, chủ yếu ở nam giới có quan hệ đồng tính.

Theo thống kê của WHO, toàn thế giới đã ghi nhận trên 31.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ đầu năm đến nay và 12 ca tử vong. Ngày 23/7 vừa qua, WHO đã tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Mặc dù virus gây bệnh đậu mùa khỉ có thể lây nhiễm từ động vật sang người, song các chuyên gia của WHO nhấn mạnh sự lây lan toàn cầu gần đây là do tiếp xúc gần với người bệnh.