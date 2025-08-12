Trang Sina đưa tin mới đây Vương Sở Nhiên đã đăng một video ngắn khoe sắc vóc trên nền tảng Douyin (Tik Tok Trung Quốc) thu hút gần 10 triệu lượt xem. Đồng thời, từ khóa "Thắt lưng và đường cong của Vương Sở Nhiên thật tuyệt" cũng thu hút hơn 20 triệu lượt tương tác trên MXH Weibo.

Sina bình luận: "Vương Sở Nhiên sở hữu chiều cao 1,72 m, chỉ nặng 48 kg nhưng được khen mỏng nhưng không gầy với số đo ba vòng đẹp như hoa hậu là 82-60-88. Cô có tỷ lệ eo hông là 0.68, gần với tỷ lệ vàng 0.7, đôi chân dài 110 cm, tạo nên vóc dáng đồng hồ cát quyến rũ".

Vóc dáng quyến rũ của Vương Sở Nhiên khi mặc xường xám gây sốt.

Trong bộ phim Giây phút ấy quá giới hạn đóng cùng Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên thường xuyên mặc xường xám, giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng nóng bỏng. Các tạo hình của Vương Sở Nhiên trong phim liên tục gây sốt, nữ diễn viên được đánh giá có khí chất rất phù hợp với vai diễn tiểu thư dân quốc.

Theo Sina , Vương Sở Nhiên được khen ngợi là mỹ nhân đẹp nhất giới giải trí hiện tại. Cô không chỉ sở hữu vóc dáng đáng mơ ước, Vương Sở Nhiên còn có nhan sắc nổi bật, nhiều nét tương đồng với "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.

Sohu thông tin thêm Giây phút ấy quá giới hạn được chuyển thể từ nguyên tác Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Phỉ Ngã Tư Tồn có biệt danh "mẹ ghẻ" vì luôn sáng tác những câu chuyện bi kịch đẫm nước mắt, khiến nam nữ chính phải chịu nhiều đau khổ. Đây là hậu truyện của bộ phim ngôn tình bi kịch nổi tiếng Không kịp nói yêu em (do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính). Vai diễn Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách chính là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương).

Trong đó, Vương Sở Nhiên thể hiện hai vai diễn Nhậm Tố Tố và Phương Mục Lan. Nhậm Tố Tố là nữ sinh ngây thơ trong sáng từng giúp đỡ thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách đóng). Tuy nhiên, sau đó cô phải giả chết. Sau khi trở lại, Nhậm Tố Tố lấy tên là Phương Mục Lan, trở thành vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch. Cả hai hiểu lầm dẫn tới mối tình ngược luyến tàn tâm.

Vương Sở Nhiên được khen là nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình bước ra.

Vương Sở Nhiên từng đóng phụ trong các phim như Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Yến vân đài và đều ghi dấu ấn với khán giả . Khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nghe nói em thích tôi, Vương Sở Nhiên diễn tốt đến mức khán giả chỉ trích nam chính vì đã đối xử lạnh nhạt với cô trong phim. Vừa có ngoại hình, vừa có diễn xuất, lại mang danh "tiểu Lưu Diệc Phi", tương lai của Vương Sở Nhiên được đánh giá là rất rộng mở.