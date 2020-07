Vừa là phụ kiện trang trí phòng ngủ, vừa giúp ngăn chặn sốt xuất huyết, những chiếc màn chống muỗi này là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình

Màn dây (màn tuyn)

Đây là kiểu màn truyền thống với dây móc đơn sơ ở 4 góc. Loại hiện đại hơn thì có móc treo kim loại cố định.

Với màn dây cũ không có móc treo, giá từ 100.000 đồng trở xuống. Nếu được bảo quản tốt thì màn có độ bền từ 1 – 2 năm. Sau khoảng thời gian này, sẽ có nhiều trục trặc như dây màn bị đứt, sờn hoặc vải màn bị giãn, chùng.

Màn tuyn truyền thống có giá thành rẻ nhưng độ bền lại không cao

Trong khi đó, màn dây kiểu mới có độ bền cao hơn, khoảng từ 2 đến 3 năm, do bộ móc treo được gia công tốt giúp vải màn đứng dáng hơn. Giá thành của loại màn này tối đa chỉ 300k.



Màn chụp tự bung

So với màn dây truyền thống, màn chụp tự bung vượt trội hơn rất nhiều về độ tiện dụng cũng như tính thẩm mỹ.

Các chị em không còn phải đóng đinh hay dán móc trên tường làm cho căn phòng kém xinh, cũng không phải mất quá nhiều thời gian cho việc giăng màn, móc màn hay gập màn sau khi sử dụng nữa.

Chỉ cần bung chiếc màn ra là có thể sử dụng và khi không cần thì có thể gấp một cách rất nhanh gọn. Chất liệu vải màn cũng là tuyn nên chức năng chống muỗi của màn bung không hề thua kém màn truyền thống. Giá bán cho 1 chiếc màn dao động trong khoảng 200 – 500k tuỳ theo kích thước.

Màn chụp khung tròn

Được xếp vào hàng cao cấp nhưng màn chụp khung tròn lại không được đánh giá cao về độ bền. Do có một thiết kế khá gọn gàng và độ cố định không cao, phần vải màn lại được thả tự do nên có thể bị giật đứt nếu có một lực tác dụng mạnh như khi một đứa trẻ nghịch ngợm đu người bám lấy hoặc khi chẳng may nằm đè lên màn. Đổi lại, màn lại có vẻ đẹp rất nổi bật, lãng mạn và bay bổng. Giá cho một sản phẩm chỉ từ 400k.

Màn khung ròng rọc

Hiện nay, màn khung ròng rọc là sản phẩm được lòng rất nhiều gia đình. Ưu điểm của loại này là độ cơ động, gọn gàng, dễ sử dụng, đẹp và trên hết là độ bền cao so với số tiền đầu tư. Thời hạn sử dụng cho màn khung ròng rọc sẽ được khoảng ít nhất từ 10 năm. Giá cho bộ màn này khá cao, từ 2 triệu đồng.

Màn khung vuông 4 cửa

Đây là loại màn đứng đầu cả về độ bền cũng như độ tinh tế. Chủng loại, mẫu mã và giá cả của màn khung 4 cửa vô cùng đa dạng.

Có những bộ màn khung được làm từ gỗ cao cấp, độ bền đến hàng chục năm và giá đến cả chục triệu. Nhưng có những bộ chỉ từ 4 triệu đổ xuống, khung được làm từ chất liệu rẻ hơn nhưng thời gian sử dụng cũng phải ngót nghét 10 đến 20 năm.

Quả là một sự đầu tư xứng đáng phải không nào?