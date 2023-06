Vừa du học về, cô gái mua nhà 4 tỷ đồng và thay đổi tư duy dùng tiền

Khánh Huyền, sinh năm 1996, hiện đang là nhân viên y tế của 1 Viện tuyến trung ương tại Hà Nội. Cô đã mua đứt căn hộ 76m2 gần 4 tỷ đồng vào năm 2020 tại Hà Nội với tiền tiết kiệm riêng và 1 khoản bố mẹ cho để đầu tư. Khánh Huyền chi thêm thêm hơn 300 triệu đồng để làm nội thất mới cho căn nhà.

Khánh Huyền

"Mình mua nhà sớm khi còn độc thân là bởi vì muốn an cư lạc nghiệp. Trước đó, mình đi du học ở Anh, thời điểm quyết định chuẩn bị về Việt Nam, bố mẹ và mình đã lên kế hoạch trước trong câu chuyện mua nhà. Khi vừa về nước, mình liền chốt căn hộ này. Đối với mình, có nơi ở ổn định sau một thời gian xa quê hương là bước đệm giúp phát triển công việc cũng như các định hướng sau này".

Nhiều người cho rằng mua nhà khi còn độc thân có thể tạo áp lực về tài chính vì chỉ có 1 nguồn thu nhập. Tuy nhiên, Khánh Huyền có quan điểm khá khác biệt. "Hiện tại, mình đang làm song song 2 công việc khoảng 4 năm nay, cho nên mình cũng có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập. Thứ hai, mình nghĩ rằng việc độc thân hay lập gia đình không ảnh hưởng đến quyết định mua nhà hay không. Theo quan điểm cá nhân, mình sẽ làm những điều tốt nhất cho bản thân. Mình cảm thấy hạnh phúc khi mua nhà, được trang trí và chăm sóc không gian sống. Mình cũng may mắn không đi vay nợ nên gần như không có áp lực tài chính. Hơn thế nữa, sở hữu nhà giúp mình yên tâm hơn để tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân".

Căn nhà xinh xắn của Khánh Huyền

Mặt khác, sau khi dùng tiền tiết kiệm của bản thân để mua nhà, Khánh Huyền đã thay đổi khá nhiều trong tư duy về cách sử dụng tiền và quản lý tài chính. Sở hữu nhà sẽ phát sinh rất nhiều chi phí chẳng hạn như tiền điện nước và dịch vụ khi ở chung cư, tiền bảo trì nhà cửa, chi phí chăm sóc căn nhà mua thêm các vật dụng mới,... Cô bạn cần có kế hoạch chi tiêu hàng tháng sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, Khánh Huyền cũng cần cân đối lại cách chi tiêu chia ra 2 mục là tiêu sản và tài sản.

Ngoài ra, Khánh Huyền tự nhận bản thân là người có lối sống hiện đại, thích ở những khu vực cao tầng, tập trung nhiều dịch vụ và tiện ích nên đã lựa chọn hình thức chung cư. Bên cạnh đó, bởi vì chỉ ở 1 mình, căn hộ xinh xắn mọi hoạt động trên 1 mặt sàn sẽ tạo thêm sự ấm cúng và thư giãn sau mỗi giờ làm.

Những góc xinh xắn trong nhà

Cô bạn là một người khá quan trọng những chi tiết trong thiết kế nhà cửa. Do vậy, để phù hợp cũng như thuận lợi hơn trong quá trình làm nhà, cô bạn đã thuê thiết kế. Khánh Huyền thường xuyên trao đổi với thiết kế để chắc chắn rằng 2 bên đều hiểu nhau và làm việc hiệu quả nhất có thể. Thậm chí, cô bạn đã cùng thiết kế nói về từng góc một trong nhà.

Phong cách nhà của Khánh Huyền không cố định nhưng thiên về hướng Bắc Âu, chi tiết hóa theo từng không gian trong từng góc nhà. Do từng ở Anh một thời gian nên cô bạn cũng mong muốn nhà của mình theo phong cách Tây hoá.

"Mình nghĩ nhà là nơi phục vụ nhu cầu của mỗi người. Do vậy, mình ưu tiên đầu tư nhiều nhất cho phòng ngủ. Một số người thường sẽ chi khá mạnh tay cho nội thất phòng khách. Tuy nhiên, mình đi làm cả ngày, về đến nhà thường dành ít thời gian ở phòng khách hơn so với phòng ngủ. Bên cạnh đó, phòng ngủ của mình rộng đến 30m2, mình đã đầu tư mua đầy đủ tất cả các đồ đạc bàn trang điểm, bàn làm việc, view nhìn ra công viên ngắm cảnh, ghế ngồi đọc sách, tủ âm tường, tủ đựng túi đựng giày,...".

Không gian phòng ngủ

Ngoài ra, Khánh Huyền cho rằng không có cột mốc cố định cần mua nhà vì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và định hướng của mỗi người. Chẳng hạn, có người thích mua nhà cửa trước để an cư lạc nghiệp cũng có người thích dành dụm đầu tư "tiền đẻ ra tiền". "Có những người sẽ thấy đầu tư tài sản lớn vào nhà cửa như mình là kế hoạch giúp tài chính vững vàng cũng như cảm thấy an tâm hơn. Nhưng cũng có những bạn thích đi ở thuê để giảm chi phí sinh hoạt xuống và dành tiền cho những mục tiêu khác. Do vậy, mình nghĩ không có công thức chung cho việc mua nhà. Khi mọi người sẵn sàng về mặt tài chính và có kế hoạch cụ thể, đó là thời điểm tốt nhất".