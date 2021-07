Vừa đi du học đã bị người nước ngoài nói một câu khiến cậu bạn ấm ức cả năm: Biết sự thật lại tẽn tò thêm năm nữa

Tiếng Anh hiện được xem là ngôn ngữ toàn cầu, được sử dụng ở hơn 50 đất nước. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ này sẽ giúp bạn có cơ hội du lịch, du học, cũng như làm việc tại các tập đoàn nước ngoài. Cũng vì vậy, rất nhiều gia đình đầu tư cho con học tiếng Anh từ sớm.

Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến dân tình được phen cười lăn lộn. Chuyện là một nam thanh niên đi du học ở Úc và chuyển vào kí túc xá ở. Tuy nhiên vì tiếng Anh chưa thành thạo nên chàng trai trẻ đã gặp phải tình huống cực éo le. Đến mức suốt một thời gian dài, du học sinh này tưởng mình bị người bản địa phân biệt chủng tộc. Nhưng hóa ra, sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Cụ thể, anh chàng này chia sẻ đầu đuôi câu chuyện như sau: "Hồi mới tới Úc du học, sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí tôi vác đồ đi đến kí túc xá. Quản lý kí túc trông thấy tôi lập tức hét lên, "GO DIE! MAN!". Tôi giật thót, nghĩ sao mới tới Úc ngày đầu tiên mà đã có người kêu tôi "Đi chết đi (go die)"? Kì thị chủng tộc cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, làm gì lộ liễu dữ vậy?

Khi đi du học Úc, anh bạn nọ đã gặp sự cố hài hước vì trình độ tiếng Anh í ẹ!

Tôi tức điên người, máu nóng dâng trào, dùng hết sức bình sinh banh cổ họng ra gào lại: "YOU TO GO DIE! MAN!".

Sau đó tôi hiên ngang quay đi, lòng thầm nghĩ ban nãy sao mình "chất chơi người dơi" thế nhỉ? Rất là khí phách luôn, không hề chịu thua kém trước mặt người khác, cũng không để họ tưởng là mình nhát cáy, không dám nói lại.

Sau này tôi với quản lí kí túc gặp nhau nhiều thành quen. Chú ấy bảo, ngay từ lần gặp đầu tiên chú đã có ấn tượng CỰC KỲ TỐT ĐẸP về tôi. Bởi khi chú nói, "Good day! Mate!" (Chúc một ngày tốt lành, anh bạn), tôi đã đáp lại vô cùng lễ phép rằng, "You too! Good day! Mate!" (Anh cũng vậy, chúc một ngày tốt lành). Đã vậy còn đáp lại với ngữ điệu vô cùng hào hứng...".

Hóa ra vì các từ tiếng Anh này có phát âm giông giống nhau "you to" và "you too", "good day" và "go die" nên anh chàng này mới có pha nhầm lần tai hại. Nhưng nghe từ "mate" thành "man" thì quả thật trình độ tiếng Anh của du học sinh này í ẹ thật. Phía dưới bài đăng của anh chàng, rất nhiều cư dân mạng đã để lại loạt bình luận hài hước. Một số kể lại những câu chuyện cười ra nước mắt của mình khi sử dụng ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh mà còn nhiều thứ tiếng khác.

Một du học sinh Nhật kể lại: "Trong tiếng Nhật: Hentai là biến thái, Taihen là vất vả. Người ta giúp mình xách đồ lên nhà. Trong đầu thì muốn nói “Cảm ơn nhiều, bạn đã vất vả rồi” thế nào lại hô to: “Cảm ơn nhiều, bạn đã biến thái rồi!”,...

Thế mới thấy, khi đến một đất nước xa lạ, nếu không thành thạo ngôn ngữ thì bạn sẽ rơi vào đủ tình huống éo le.