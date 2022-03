Vừa chia tay "đại gia tiền ảo", Linh Ngọc Đàm tặng quà cho bạn trai cũ - thiếu gia Đồng Tháp: Chuyện gì đây?

Có lẽ nhiều người vẫn chưa hết bất ngờ vì thông tin Linh Ngọc Đàm và Hoài Nam - "đại gia tiền ảo" chia tay. Trùng hợp hơn, ngày nữ streamer xác nhận đường ai nấy bước (26/3) cũng là sinh nhật bạn trai trước đó của cô - Bụt.

Vì vậy mà giữa lúc mọi người bàn tán chuyện của mình, Linh Ngọc Đàm vẫn bình tĩnh chúc mừng sinh nhật bồ cũ. Không dừng lại ở đó, Bụt còn khoe được Linh tặng một lọ nước hoa Givenchy đính kèm lời cảm ơn: "Cảm ơn em" và không quên tag bạn gái cũ.

Hành động này một lần nữa chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của Linh Ngọc Đàm và Bụt, dù chia tay vẫn làm bạn như lời cả 2 từng nói.

Linh Ngọc Đàm tặng nước hoa nhân dịp sinh nhật bồ cũ

Bụt và Linh Ngọc Đàm vẫn làm bạn hậu chia tay

Trong một diễn biến khác, Bụt cũng ngấm ngầm khoe quà sinh nhật của "her" là một đôi giày Louis Vuitton. Dù thiếu gia Đồng Tháp chỉ viết: "A gift from her" (Tạm dịch: Một món quà từ cô ấy") nhưng ai nấy đều đoán ra đó là Huyền 204 - bạn gái hiện tại của Bụt.

Về phần mình, Huyền 204 cũng cho biết mình đang vô cùng hạnh phúc và giải thích lý do tại sao ít khi đăng về người yêu: "Huyền đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, càng hạnh phúc hơn khi yêu 1 người đúng lúc họ cũng yêu thương mình. Huyền rất trân trọng mối quan hệ này càng không muốn mối quan hệ này bị bàn tán quá nhiều. Đấy là lý do Huyền ít khi đăng về người ấy" - gái xinh viết.

Cả Bụt và Huyền 204 đều vui vẻ khoe hạnh phúc hiện tại

Ảnh: Tổng hợp