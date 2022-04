Vua Cá Long Phượng - Nhà hàng chuyên cá đáng lưu tâm khi ghé thăm Hòa Bình

Cá là một món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe tuy nhiên đây là món khá kén người ăn, khó trong khâu xử lý và chế biến. Vì vậy với tâm huyết đem đến những món cá bổ dưỡng, thơm ngon và chất lượng, chiều lòng những thực khách sành ăn Vua Cá Long Phượng đã không ngừng nỗ lực trong việc sáng tạo ra những hương vị, món ăn độc đáo mang đậm màu sắc văn hóa xứ sở.



Để làm được điều đó, nhà hàng Vua cá Long Phượng đã rất khắt khe trong khâu kiểm duyệt nguyên liệu. Từng món ăn được phục vụ tới khách hàng đều được tuyển chọn từ những con cá tươi ngon, nuôi thả tự nhiên trên sông Đà. Thịt cá săn, dai, tươi ngon, trọn vị, khác hẳn với cá nuôi thông thường. Ngoài ra, công thức chế biến độc quyền được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 20 năm cũng là điều khiến thực khách nhớ mãi không quên về hương vị của những món ăn nơi đây.

Món ăn làm lên tên tuổi của nhà hàng Vua Cá Long Phượng chính là Lòng cá rau đồ. Đây là một món ăn truyền thống của người dân tộc Mường tại Hòa Bình. Được coi là "món quý" để đãi những "khách quý" từ phương xa. Vị chát, đắng tự nhiên ở đầu lưỡi như hòa quyện cùng với vị béo, ngọt, cay, thơm của thứ nước chấm lòng cá sẽ để lại ở mỗi thực khách những dư vị khó diễn tả thành lời. Đây cũng là món ăn có tác dụng có tác dụng rất tốt trong phòng chống cảm sốt, chống các loại gió độc, tăng sức đề kháng cho cơ thể vì vậy rất được ưa chuộng trong mỗi dịp "trở trời".

Ngoài ra, với những thực khách lần đầu đến với Nhà hàng Vua Cá Long Phượng không thể bỏ qua các món "must try" cá rang me, cá om hoa chuối, gỏi trứng cá như mang hương vị đặc biệt được chế biến theo công thức riêng của nhà hàng. Là nhà hàng chuyên về cá nhưng Vua cá Long Phượng cũng không ngừng nỗ lực để tạo ra Menu đa dạng hơn bằng cách tạo ra những món ăn kèm độc đáo như: Xôi chiên, Canh chả rươi rau rừng, ba ba rang muối, gà nướng,...

Trong suốt 20 năm làm nghề, nhà hàng đã từng là địa chỉ uy tín để đặt tiệc cho những đoàn khách từ phương xa, phục vụ cho những khu resort nổi tiếng, những chuyến du thuyền sang trọng trên sông Đà, các bữa tiệc tại tập đoàn Viettel, các vị khách quý tại thành phố Hòa Bình,... Và đặc biệt, là được vinh dự đón tiếp và phục vụ bữa ăn cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự tín nhiệm và yêu mến của khách hàng chính là "kim chỉ nam để" Vua cá Long Phượng khẳng định thương hiệu Vua Cá Sông Đà.

Không chỉ phục vụ cho các thực khách tại Hòa Bình, nhà hàng Vua cá Long Phượng còn giúp quý khách hàng có thể dễ dàng thưởng thức những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng ngay tại nhà, công ty cùng gia đình, bạn bè đồng nghiệp với dịch vụ đặt tiệc tại gia - Freeship lên tới 150km.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, giá xăng đang có sự tăng khó kiểm soát nhưng với tiêu chí phục vụ khách hàng hết mình Nhà hàng Vua cá Long Phượng vẫn cho tiếp tục triển khai chương trình này. Vì độ chịu chơi, cùng với chất lượng dịch vụ được đánh giá như nhà hàng 5 sao nhà hàng đã có được một lượng khách khá lớn từ Hà Nội đặt đơn.

