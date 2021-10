Vụ tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng: Chồng kể về giây phút thấy vợ bất tỉnh ở TMV, yêu cầu chuyển viện nhưng bác sĩ từ chối

Cụ thể, chiều 22/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết bệnh nhân N.T.N.T. (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) tử vong sau khi hút mỡ bụng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Gangwhoo (số 576-578 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM).

Bà T. tử vong sau khi hút mỡ bụng 3 ngày

Trao đổi với báo chí, sở Y tế TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở đã phối hợp Phòng Y tế quận Tân Bình và Công an, UBND phường 13, quận Tân Bình để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Đồng thời, tiến hành niêm phong các trang thiết bị y tế và hồ sơ bệnh án có liên quan tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo để phục vụ cho công tác điều tra.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo ngưng hoạt động kể từ 18/10 cho đến khi có thông báo kết luận điều tra vụ việc của các cơ quan chức năng.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, nơi chị T. hút mỡ bụng cho bà T. vào ngày 16/10

Liên quan đến cái chết của bà T., ông Bùi Ngọc V. (SN 1967, chồng của nạn nhân) bức xúc cho biết, vì nghe lời quảng cáo trên Facebook, vợ ông đã bỏ ra 70 triệu để đến Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo phẫu thuật. Cũng vì tin tưởng vào những lời quảng cáo, giới thiệu tay nghề của bác sĩ phẫu thuật là P.M.C. nên vợ ông đã nhờ bác sĩ C. trực tiếp làm cho mình.

Ông V. kể, tối hôm phẫu thuật xong, vợ ông than mệt, tới sáng hôm sau thì ông không liên lạc được. 8h sáng 17/10, ông được bác sĩ C. thông báo tình trạng vợ ông vẫn khỏe. Tuy nhiên, do từ trước đó đã nghe vợ nói mệt, ông yêu cầu bác sĩ quay video để thấy mặt vợ, nhưng bị từ chối.

Cũng theo chia sẻ của ông V. vì linh tính chẳng lành và quá sốt ruột, ông đã tức tốc tìm tới bệnh viện thẩm mỹ thì bị nhân viên nơi đây ngăn cản, không cho lên phòng. Ông phải nói sẽ báo công an thì mới được vào. Chạy đi tìm vợ, ông hốt hoảng khi thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh.

Ông yêu cầu đưa vợ đi cấp cứu ngay, nhưng bác sĩ C. vẫn không chuyển bà T. đi cấp cứu.

"Anh ta lấy kinh nghiệm 20 năm để đảm bảo vợ tôi không sao. Bác sĩ C. còn nói nếu vợ tôi chết, anh ấy cũng chết theo", ông V. bức xúc kể và cho rằng vợ mình tử vong quá oan ức.

Tới 15h hôm đó, vợ ông V. mới được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bà T. đã tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm cân hoại tử, hậu phẫu hút mỡ bụng ngày 3, bệnh lý tăng huyết áp.

Sở Y tế sẽ tiếp tục thông tin sau khi có thông báo kết luận điều tra vụ việc.